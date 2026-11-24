Jelentősen emelkedhetnek jövőre a magyar vállalkozások banki költségei, miután az Országgyűlés elfogadta a pénzügyi tranzakciós illeték módosítását. Az átutalásonként fizetendő illeték felső határa 20 ezerről 30 ezer forintra nő, a változás pedig elsősorban a nagyobb összegeket mozgató cégeket érinti. A Bankmonitor számításai szerint teljes áthárítás esetén egy vállalkozás éves többletkiadása akár több millió forint is lehet.

Az Országgyűlés november 24-én elfogadta a pénzügyi tranzakciós illeték módosítását. A 2026. december 31. után teljesített céges átutalásoknál az általános kulcs 0,45 százalék marad, az egy utalásra jutó illeték felső határa viszont 20 ezerről 30 ezer forintra emelkedik. Az illetéket a bank fizeti az államnak, így a számlacsomag díjazásán múlik, hogy ebből mennyit terhel át végül a számlavezető bank az ügyfélre.

A céges forintutalások illetéke 4,44 millió forintnál éri el a jelenlegi, 20 ezer forintos plafont. Az ennél kisebb utalások illetéke 2027-ben is ugyanannyi marad. A 4,44 és 6,67 millió forint közötti sávban minél nagyobb az utalás, annál nagyobb az illetékemelkedés összege. 6,67 millió forinttól már az új, 30 ezer forintos plafon érvényesül, így egy 10 milliós és egy 500 milliós utalás illetéke egyaránt 10 ezer forinttal nő.

A lakossági számlák esetén az illetékmentes rész 50 ezerről 150 ezer forintra nő 2027-től. A vállalkozói számláról indított utalásnál viszont továbbra is a teljes összeg az illeték alapja, a katás és más egyéni vállalkozók vállalkozói számláin is. A készpénzfelvétel illetéke nem változik, marad 0,9 százalék, felső határ nélkül.

Havi 15 utalás évi 900 ezer forinttal is többe kerülhet

Ha a céged havonta tízszer utal 5 millió forintot, ezeken a tételeken összesen 25 ezer forinttal nő az illeték. Ha emellett öt, egyenként 10 millió forint feletti utalást is indítasz, az további 50 ezer forint. Így ugyanaz a 15 utalás havonta 75 ezer, évente 900 ezer forinttal kerülhet többe.

Egy vállalkozásnál, amely havonta negyvenszer utal 10 millió forint felett, a többlet már havi 400 ezer, évi 4,8 millió forint. Egy másik cég akár havi harminc utalást is indíthat úgy, hogy egyetlen forinttal sem nő az illetéke, ha minden utalása 4 millió forint alatti. A saját többletedet így két adatból becsülheted meg: mekkora összegeket utalsz, és havonta hányszor.

Mikor nőhet 20 ezer forinttal egyetlen utalás illetéke?

Ha egy importőr eurót utal a forintszámlájáról, a bank az átutaláskor devizát is vált. Ilyenkor 2024 októbere óta a bankot az általános illetéken felül 0,45 százalékos kiegészítő illeték is terheli, és januártól ennek a plafonja is 30 ezer forintra nő.

Egy tízmillió forintnak megfelelő euróutalásnál így a két illeték együtt 40 ezerről 60 ezer forintra emelkedik. Havi tíz ilyen fizetésnél ez teljes áthárítás mellett havi 200 ezer, évi 2,4 millió forint többlet, fele az általános, fele a kiegészítő illeték emeléséből. Ha az importőrnek euróbevétele is van, és az eurószámlájáról euróban fizet, az utalással nem jár átváltás, így kiegészítő illeték sem.

A kormány több mint 40 milliárd forint többletbevételt vár a vállalatoktól

A 2027-es költségvetési törvényjavaslat 637,2 milliárd forint tranzakciósilleték-bevétellel számol. Ez 45,5 milliárd forinttal több, mint a 2026-os módosított, 591,7 milliárdos előirányzat. Ezt a többletet pedig elsősorban a vállalatok fogják viselni, mivel a lakossági átutalásoknál 50 helyett 150 ezer forint lesz az illetékmentes határ, így becslésünk szerint 3-4 milliárd forinttal kevesebb tranzakciós illeték származhat a háztartásoktól 2027-ben.

Az MNB adatai azt is megmutatják, milyen koncentráltak a forint átutalások. 2026 második negyedévében az egyedi forintutalások 4,9 százaléka haladta meg az egymillió forintot. A tízmillió feletti tételek az utalásoknak mindössze 0,8 százalékát, az átutalt összegnek viszont 90,8 százalékát adták. A háztartások az utalások 54,9 százalékát indították, az összértékből azonban csak 4,2 százalékkal részesedtek.

Mennyit háríthat át a bank?

A 2024. augusztus 1-jei illetékemelés után három héten belül a Bankmonitor által vizsgált összes bank bejelentette a vállalkozói díjak emelését. A díjak különböző napokon változtak, az utolsó bank október 22-én emelt. Az illetéket egyes bankok külön díjtételként számítják fel, mások beépítik az utalás díjába. A 2027-es költséget így a bank hirdetménye és az esetleges egyedi díjkedvezmények alapján lehet pontosan kiszámítani.

Az inflációkövető díjemelés is számíthat. 2026 elején öt bank jelezte, hogy az előző évi inflációnak megfelelően emel a vállalkozói számlák díjain, az OTP akkor eltekintett a korrekciótól. Egy 2027-es díjemelés az illetéken felül is drágíthatja a bankolást.