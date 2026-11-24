Az amerikai tőzsdék hétfői nagy emelkedése után kedden Európában alábbhagyott a lendület, a német és a brit részvénypiac is mínuszba fordult. A magyar tőzsde ugyanakkor enyhe pluszban kezdett, elsősorban a Magyar Telekom és a Richter erősödésének köszönhetően. Ázsiában Tajvanon volt a leglátványosabb a felpattanás, miután Jensen Huang visszatért az Nvidia élére.

A keddi nyitást követően lefelé vették az irányt a vezető európai tőzsdék. A délelőtti kereskedésben a német DAX 0,4, a brit FTSE 0,8 százalékos mínuszban állt, miközben a francia CAC még 0,1 százalékos pluszt mutatott. Budapesten kedvezőbben indult a nap, a BUX a nyitás utáni első szakaszban 0,2 százalékkal, 140 638 pontra emelkedett.

A hazai blue chipek közül a Magyar Telekom teljesített a legjobban, árfolyama 1,6 százalékkal került feljebb, míg a Richter 1,1 százalékot erősödött. A Mol eközben 0,2, az OTP 0,3 százalékot veszített értékéből. A közepes kapitalizációjú tőzsdei vállalatok között a CIG Pannónia és az Appeninn indította a legerősebben a napot, a gyengébben teljesítők közé a Duna House és a Gránit Bank tartozott.

A BUX továbbra is a 200 napos mozgóátlaga felett járt, ami hosszabb távon emelkedő trendet jelez. A 20 és az 50 napos mozgóátlag alatti szintje ugyanakkor rövid és középtávon gyengébb technikai képet mutatott.

Tajvanon kiugró emelkedést hozott Huang visszatérése

A tajvani részvényindex kedden 9 százalékos emelkedéssel zárt, nyolc hónapos mélypontjáról felpattanva. A befektetők Jensen Huang visszatérését ünnepelték az Nvidia élére, kevesebb mint két héttel kényszerű távozása után. Ázsia más piacain nem volt egységes az irány. A reggeli adatok szerint a japán Nikkei 4,52 százalékos pluszban járt, miközben a hongkongi Hang Seng 0,65, a kínai CSI 300 pedig 0,96 százalékkal gyengült.

Az emelkedéshez erős tengerentúli felpattanás társult. Hétfőn a Dow Jones 3, az S&P 500 4,7, a Nasdaq pedig 6,9 százalékos nyereséggel zárt. Kedden kora reggel az amerikai határidős indexek további, mérsékelt erősödést jeleztek, de az európai piacok nyitás előtti optimizmusa később már nem bizonyult tartósnak.

A Hewlett Packard Enterprise részvénye ezzel szemben több mint 6 százalékot esett a hétfői zárás utáni kereskedésben, annak ellenére, hogy a vállalat erős negyedéves gyorsjelentést közölt és megemelte a várakozásait.

Erős HPE-számok, visszaeső nyomdai nyereség

A HPE október végén zárult negyedévében az árbevétel éves összevetésben 50 százalékkal, 14,5 milliárd dollárra nőtt. A korrigált egy részvényre jutó nyereség (EPS) 0,62 dollárról 1,43 dollárra emelkedett. Különösen jól teljesített a szerverüzletág, amelynek bevétele 94,7 százalékkal, 8,8 milliárd dollárra ugrott.

A társaság a 2027-es üzleti évre már 59,4–63,1 milliárd dolláros árbevétellel és 5,05–5,35 dolláros korrigált egy részvényre jutó eredménnyel számol. Az igazgatóság emellett további 5 milliárd dollárral bővítette a részvény-visszavásárlási keretet.

A hazai vállalati hírek között az ANY Biztonsági Nyomda hétfőn közzétett gyorsjelentése került előtérbe. A második negyedéves javulás után ismét csökkent a társaság árbevétele, adózott eredménye pedig ötödével maradt el az egy évvel korábbitól.

Újabb amerikai korlátozások az Nvidia körül

Az amerikai kereskedelmi minisztérium feketelistára helyezte az Nvidia partnereként működő Megaspeedet és az Alibaba szingapúri leányvállalatát, az Apex Enterprise Solutionst. Az intézkedés nyomán az érintett cégek csak külön engedéllyel juthatnak az amerikai exportkorlátozások hatálya alá tartozó termékekhez, az engedélykérelmeket pedig várhatóan elutasítják.

A Megaspeed ügyében 2024 óta vizsgálják az amerikai hatóságok, hogy a vállalat az exportkorlátozásokat megkerülve juttatott-e mesterségesintelligencia-chipeket Kínába. Az Alibaba vitatta a döntést, és hangsúlyozta, hogy leányvállalata nem továbbított korlátozás alá eső fejlett chipeket. Az Nvidia időközben külön exportellenőrzési bizottságot hozott létre.

Huang visszatérése különösen fontos a tajvani beszállítóknak. Az Nvidia vezetője évtizedek alatt szoros kapcsolatokat épített ki többek között a TSMC, a Foxconn, a Wistron és a Quanta Computer vezetőivel. Ezek a vállalatok meghatározó szerepet töltenek be az Nvidia mesterségesintelligencia-termékeinek gyártási hátterében.

Sztrájkfenyegetés mellett tárgyal a Volkswagen

Kedden kezdődnek a Volkswagen bértárgyalásai, amelyeken a vezetés jelentős megszorításokat kíván elfogadtatni. A tervek szerint 2027-ben és 2028-ban befagyasztanák a béreket, szükség esetén változatlan fizetés mellett növelnék a munkaidőt, és több juttatást is megszüntetnének.

A vállalat világszerte 100 ezer munkahely leépítését tervezi, a következő évtized elején pedig négy németországi üzem bezárása is felmerülhet. A szakszervezetek szerint az újabb megszorítások sértik a 2024 végén kötött szerkezetátalakítási megállapodást, ezért akár 2027. január 1-jétől sztrájkok kezdődhetnek.

A csoportot az erősödő kínai verseny, a vámköltségek és a magas németországi termelési költségek is terhelik. A Volkswagen márka üzemi marzsa idén várhatóan az 1 százalékot sem haladja meg, szemben a 2024-es 5,9 százalékkal.

Az energiacégek húzhatják az európai profitot

Az LSEG várakozásai szerint az európai vállalatok nyeresége a negyedik negyedévben akár 40 százalékkal nőhet, így növekedési ütemük 2023 óta először haladhatja meg amerikai versenytársaikét.

A javulás azonban egyelőre erősen koncentrált. A harmadik negyedévben az energiaszektor profitja több mint 150 százalékkal emelkedett az iráni háború miatt megugró olaj- és gázárak mellett. Az energiacégek a STOXX 600 vállalatok teljes profitnövekedésének 63 százalékát adták.

A Deutsche Bank elemzői 2027-re az energiacégek várható eredménycsökkenése ellenére is szélesebb körű, 10 százalékos profitnövekedést várnak. A magas energiaárak ugyanakkor az autógyártók és a vegyipari vállalatok versenyképességét ronthatják, míg a luxusipart továbbra is a gyenge kínai kereslet terheli.

A keddi kereskedés további irányát a német Ifo üzleti hangulatindex, valamint az amerikai lakásár- és fogyasztói bizalmi adatok is érdemben befolyásolhatják.