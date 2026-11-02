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A futár mentőautóval érkezett, a kutya vette át a csomagot: ezek a Wolt és a Foodora legfurcsább kiszállításai
Hogy a Parlamentbe lehet-e pizzát rendelni, nem tudjuk, bár valószínű. Az viszont biztos, hogy laktanyakapuhoz, vasúti peronra, fesztiválra és egy szülészeti osztályra már vittek ki vacsorát a magyar ételfutárok, az egyikük ráadásul mentőautóval érkezett. Ez derül ki a Wolt és a Foodora válaszaiból - a két legnagyobb hazai ételrendelős-platformot a legfurcsább kiszállítási helyszínekről kérdezte a Pénzcentrum.
Szeptember végén, miután az Országgyűlés felfüggesztette Hankó Balázs mentelmi jogát, a volt miniszter bejelentette, hogy a Parlament épületében marad (azóta börtönben van, 2027. február 1-jéig hosszabbították meg a letartóztatását). A közösségi médiát ezután elárasztották a mémek és a viccelődő kommentek, és sokan feltették a kérdést: vajon lehet-e pizzát rendelni a Parlamentbe?
Ez minket is kíváncsivá tett: ha nem is az Országházba, de hová jutnak el az ételfutárok? Megkerestük a két legnagyobb hazai platformot, a Woltot és a Foodorát. Kiderült, hogy a vacsora egy tóparti randin, egy építkezésen és egy induló vonat mellett is célba ér, sőt az is előfordult már, hogy maga a futár utazott mentőautóval.
Laktanya, tópart, peron: a Wolt kedvencei
A Wolt szerint a katonai laktanyákból, például Veszprémben vagy Hódmezővásárhelyen, is rendszeresen érkeznek rendelések. A futárok persze nem sétálnak be a laktanyába: a biztonsági előírások miatt az ételt a kapunál adják át.
A Wolt egyik futára Szolnokon egy tóparti piknikrandi helyszínére vitt ki ételt. Egy másik a vasútállomás peronján adta át a gyorséttermi rendelést egy utasnak, aki már a vonata indulására várt. A futárok a fesztiválok területére is bejutnak, például a STRAND Fesztiválra, így a látogatók két koncert között is megkaphatták a vacsorájukat.
Építkezés, kórház, rakpart: a Foodora listája
A Foodora jelezte, hogy a legkülönlegesebb kiszállításokról nem vezet külön rangsort, de a logisztikai csapat talált néhány emlékezetes példát. A futárok rendszeresen visznek ételt építkezésekre is. Az egyik vásárló pedig úgy időzítette a rendelését, hogy az étel pont a vonatával együtt érkezzen meg az állomásra.
A kórházak a Foodora szerint meglepő módon a gyakori célpontok közé tartoznak. Az idei Autómentes Hétvégén a futárok a Műegyetem rakpartra is szállítottak, a Foodora saját standjára. Ott gyerekek és felnőttek álltak sorba, hogy felpróbálják a futártáskát.
Mentőautóval jutott el a szülészetre a futár
A legemlékezetesebb történet Zalaegerszegről érkezett. A Foodora egyik szombathelyi futára egy vasárnap a helyi csapatot ment kisegíteni, és este nyolc előtt az utolsó rendelését a kórház szülészeti osztályára kellett vinnie.
A Foodora futára nem ismerte a várost, és a kórház épületei között sem találta a jó bejáratot. Több próbálkozás és néhány bonyolult útbaigazítás után két mentőstől kért segítséget. Ők nemcsak elmagyarázták az utat, hanem mivel éppen arra tartottak, mentőautóval el is vitték a futárt az osztályig.
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Amikor a kutya volt a címzett
Egy másik Foodora-futár egy állatkereskedésből vitt ki két kutyajátékot. Az ajtóban viccesen közölte a gazdival, hogy a csomagot csak a címzettnek adhatja át, a rendelés pedig nem az ő nevére szól. A gazdi nevetve előhozta a kutyát, aki személyesen vette át az ajándékait, és egy puszival köszönte meg.
A Foodora futárai között olyan is akadt, aki egy hétvégi tiramisut mentett meg. Egy vásárló bevásárlásából kimaradt a mascarpone, mert az üzletben éppen nem volt. Hosszú hétvége előtt a futár felhívta a vásárlót, és felajánlotta, hogy egy közeli másik boltban megveszi.
Külföldön még messzebbre mennek: jachtra, csónakkal
A Wolt egy külföldi kedvencet is megosztott velünk. Görögországban a szigetek körül horgonyzó hajókra is lehet rendelni, akár bevásárlást, akár meleg ételt. A cég görög kollégáitól érkezett fotón egy futár látható, aki egy jachtra vitt gyorsételt, és az út egy részét evezős csónakkal tette meg.
A Wolt szerint az izraeli kollégák története még ezen is túltesz: ott egy futár egy szülést is levezetett. Úgyhogy ha legközelebb késik a vacsora, nem biztos, hogy a forgalom az oka.
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