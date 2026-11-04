Veszélyes spirál rajzolódik ki az AI-részvényeknél: fájdalmas ébredés jöhet a tőzsdén hamarosan?

Az Nvidia rekordközeli bevételei, a felhőszolgáltatók gyors növekedése és az adatközpontok iránti egyre nagyobb kereslet azt mutatja, hogy a mesterséges intelligencia körüli üzleti lehetőség valós. A technológiai vállalatok azonban olyan összegeket fordítanak az infrastruktúra kiépítésére, amelyek megtérülése egyelőre nem minden esetben egyértelmű. A befektetők figyelme ezért egyre inkább a növekedési ígéretekről a beruházások finanszírozására és megtérülésére helyeződik át.

Az elmúlt években a mesterséges intelligencia a technológiai szektor egyik legfontosabb növekedési történetévé vált.

Az AI-eszközök elterjedésével a világ legnagyobb technológiai vállalatai versenyeznek, hogy kiépítsék a következő évtized digitális infrastruktúráját.

A chipektől indul az AI-őrület

A mesterséges intelligencia működtetéséhez hatalmas számítási kapacitás szükséges. A fejlett modellek betanítása és napi használata speciális, nagy teljesítményű processzorokat és memóriákat igényel. Ennek következtében az AI-beruházási hullám egyik első nagy nyertese a félvezetőipar lett.

A legfontosabb szereplők között találjuk az Nvidia és az AMD grafikus processzorait, a TSMC fejlett chipgyártási kapacitását, valamint az SK Hynix és a Micron által gyártott nagy sávszélességű memóriákat. Ezek nélkül a modern AI-modellek fejlesztése és működtetése jóval nehezebb lenne. Az Nvidia 2026 augusztusában közzétett második pénzügyi negyedéves jelentése jól érzékelteti a kereslet nagyságát: a vállalat árbevétele 96,2 milliárd dollárra emelkedett, ami 106 százalékos éves növekedés. Ebből 89 milliárd dollárt az adatközponti üzletág termelt ki.

Százmilliárd dollárok mennek a felhőbe

A chipek működtetéshez szükség van: adatközpontokra, szerverekre, hálózati eszközökre és folyamatosan rendelkezésre álló számítási kapacitásra. Az Amazon, a Microsoft és az Alphabet egyszerre építik saját infrastruktúrájukat, miközben az AI-fejlesztőknek is értékesítik a számítási kapacitást. A legutóbbi gyorsjelentésekből jól látható milyen gyorsan nő ez a piac. A Google Cloud bevétele több mint kétszeresére emelkedett. A Microsoft ugyancsak erős negyedévet zárt: az Azure bevétele 48 százalékkal nőtt.

Az Amazon esetében még látványosabb a beruházási igény. Az AWS árbevétele 39,3 százalékkal, 46 milliárd dollárra emelkedett a harmadik negyedévben, miközben a vállalat 2026 egészére körülbelül 220 milliárd dolláros beruházási kiadással számol. Ugyanakkor az elmúlt tizenkét hónap szabad cash flow-ja 42,4 milliárd dolláros mínuszba fordult, amit a vállalat elsősorban az AI-hoz kapcsolódó beruházások növekedésével magyarázott. Ez a befektetők egyik legfontosabb aggodalma. A felhőüzletágak gyorsan növekednek, de az adatközpontok és a szerverparkok kiépítése már most óriási összegeket köt le. Ha a kereslet a vártnál lassabban bővül vagy a szolgáltatások ára csökken, akkor a beruházások megtérülése elhúzódhat.

Energia nélkül nincs AI-forradalom

Az AI-infrastruktúra egyik kevésbé látványos, mégis kulcsfontosságú eleme az energiaellátás. Az adatközpontok működtetése nemcsak nagy teljesítményű szervereket és chipeket, hanem folyamatos és jelentős mennyiségű villamos energiát is igényel. A számítási kapacitás bővülése ezért egyre nagyobb terhelést jelent az energiatermelés és az elektromos hálózatok számára.

A Nemzetközi Energiaügynökség legfrissebb előrejelzése szerint a globális adatközpontok áramfogyasztása a 2025-ös 485 terawattóráról 2030-ra megközelítheti a 950 terawattórát. Ez közel kétszeres növekedés mindössze öt év alatt. Az AI-ra optimalizált adatközpontok fogyasztása ennél is gyorsabban emelkedhet.

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AI-modellek fejlesztése: hol térül meg a befektetés?

Az infrastruktúra végső célja, hogy az AI-fejlesztők olyan szolgáltatásokat hozzanak létre, amelyekért a vállalatok és a fogyasztók hajlandók fizetni. Az OpenAI, az Anthropic és a Google DeepMind versenye ezért nemcsak technológiai, hanem üzleti kérdés is.

A modellek fejlesztése, betanítása és napi működtetése jelentős számítási költségekkel jár. A vállalatoknak úgy kell növelniük az ügyfélszámukat és az előfizetési bevételeiket, hogy közben az egy felhasználóra jutó infrastruktúra-költség is kezelhető maradjon.

Az Anthropic november 2-án benyújtott, módosított tőzsdei regisztrációs dokumentuma különösen érdekes betekintést ad ebbe a folyamatba. A dokumentum szerint az Anthropic közel 800 milliárd dollárnyi jövőbeni beszerzési és lízingkötelezettséget vállalt, amelyek jelentős része számítási kapacitáshoz és infrastruktúrához kapcsolódik. Ez nem azonnali készpénzkiadást jelent, hanem hosszabb időszakra szóló szerződéses kötelezettségeket.

Anthropic infrastruktúra-kötelezettségvállalásai, Forrás: Statista

Az AI-beruházási hullám egyik legérdekesebb jelensége, hogy a technológiai vállalatok egyre szorosabban kapcsolódnak egymáshoz. Egyes szereplők egyszerre befektetők, infrastruktúra-szolgáltatók, beszállítók és ügyfelek. Ez a konstrukció önmagában nem feltétlenül problémás, de megnehezíti annak megítélését, hogy a piacon mekkora a tényleges végső felhasználói kereslet.

A körforgásos finanszírozás, Forrás: lseg

Az Amazon például befektetője az Anthropicnak, miközben felhőszolgáltatóként is jelentős kapacitást biztosít számára. A Microsoft szintén befektetője az OpenAI-nak, ugyanakkor Azure-infrastruktúrát is értékesít a vállalatnak. A Google ugyancsak egyszerre jelenik meg befektetőként és felhőszolgáltatóként az AI-piacon.

A körkörös finanszírozás kockázata nem feltétlenül az, hogy a bevételek fiktívek lennének. Sokkal inkább az, hogy a szereplők egymás növekedésére és finanszírozási képességére építenek. Ha az AI iránti kereslet lassul vagy valamelyik nagy szereplő nehezebben jut tőkéhez, a hatás az egész hálózaton végiggyűrűzhet.