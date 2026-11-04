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Megszólalt Donald Trump a választási vereség után: nem magát hibáztatja, másokban látja a kudarc okát
Donald Trump amerikai elnök a demokraták képviselőházi és szenátusi többségét hozó félidős választások után kijelentette, hogy nem őt terheli a felelősség a republikánusok vereségéért. Bár készen áll megvétózni a Demokrata Párt bizonyos javaslatait, nyitott az együttműködésre, és gond nélkül elfogadja a szavazás végeredményét - tudósított a Telex.
Miután eldőlt, hogy a Demokrata Párt a kongresszus mindkét házában átveszi az irányítást, az elnök a Fox News adásában reagált a fejleményekre. Bevallása szerint meglepte a republikánus jelöltek vártnál gyengébb szereplése, ám a kudarc okát nem a saját személyében, hanem a választók számára kevésbé vonzó indulókban látja. Érvelése szerint a kampányrendezvényein rendre telt ház előtt beszélt, ráadásul az ő neve nem is szerepelt a szavazólapokon, így egyáltalán nem éli meg személyes vereségként a történteket.
A jövőbeli politikai viszonyokról szólva leszögezte, hogy élni fog a vétójogával, amennyiben a demokraták szerinte észszerűtlen törvénytervezeteket nyújtanak be. Mindemellett elismerően beszélt politikai ellenfeleiről, hangsúlyozva, hogy jó munkát végeztek és keményen megdolgoztak a sikerért. Kiemelte, hogy bőven lesznek olyan ügyek, amelyekben számítani lehet a kétpárti együttműködésre, amit jól mutat, hogy a választás éjszakáján öt demokrata törvényhozó már telefonon egyeztetett vele.
Trump egyértelművé tette, hogy fel sem merül benne a választási eredmények megkérdőjelezése. Arra azonban egyelőre nem kívánt kitérni, hogy a 2028-as elnökválasztáson melyik republikánus jelöltet fogja támogatni, csupán annyit jegyzett meg, hogy pártja rengeteg tehetséges politikussal rendelkezik.
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