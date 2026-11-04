2026. november 4. szerda Károly
10 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Donald Trump amerikai elnök beszédet mond a Béketanács alakuló ülésén a washingtoni Donald J. Trump Békeintézetben 2026. február 19-én. Az ülésen részt vett Orbán Vik
Világ

Megszólalt Donald Trump a választási vereség után: nem magát hibáztatja, másokban látja a kudarc okát

Pénzcentrum
2026. november 4. 08:22 2 perc

Donald Trump amerikai elnök a demokraták képviselőházi és szenátusi többségét hozó félidős választások után kijelentette, hogy nem őt terheli a felelősség a republikánusok vereségéért. Bár készen áll megvétózni a Demokrata Párt bizonyos javaslatait, nyitott az együttműködésre, és gond nélkül elfogadja a szavazás végeredményét - tudósított a Telex.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Miután eldőlt, hogy a Demokrata Párt a kongresszus mindkét házában átveszi az irányítást, az elnök a Fox News adásában reagált a fejleményekre. Bevallása szerint meglepte a republikánus jelöltek vártnál gyengébb szereplése, ám a kudarc okát nem a saját személyében, hanem a választók számára kevésbé vonzó indulókban látja. Érvelése szerint a kampányrendezvényein rendre telt ház előtt beszélt, ráadásul az ő neve nem is szerepelt a szavazólapokon, így egyáltalán nem éli meg személyes vereségként a történteket.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A jövőbeli politikai viszonyokról szólva leszögezte, hogy élni fog a vétójogával, amennyiben a demokraták szerinte észszerűtlen törvénytervezeteket nyújtanak be. Mindemellett elismerően beszélt politikai ellenfeleiről, hangsúlyozva, hogy jó munkát végeztek és keményen megdolgoztak a sikerért. Kiemelte, hogy bőven lesznek olyan ügyek, amelyekben számítani lehet a kétpárti együttműködésre, amit jól mutat, hogy a választás éjszakáján öt demokrata törvényhozó már telefonon egyeztetett vele.

Trump egyértelművé tette, hogy fel sem merül benne a választási eredmények megkérdőjelezése. Arra azonban egyelőre nem kívánt kitérni, hogy a 2028-as elnökválasztáson melyik republikánus jelöltet fogja támogatni, csupán annyit jegyzett meg, hogy pártja rengeteg tehetséges politikussal rendelkezik.

Súlyos vereséget szenvedett Donald Trump pártja: átrendeződnek a hatalmi viszonyok az Egyesült Államokban
EZ IS ÉRDEKELHET
Súlyos vereséget szenvedett Donald Trump pártja: átrendeződnek a hatalmi viszonyok az Egyesült Államokban
A demokraták megszerezték a többséget az amerikai kongresszus mindkét házában a keddi félidős választásokon.
Címlapkép: Getty Images
#választások #politikus #világ #donald trump #választás #politika #elnök #elnökválasztás #amerikai egyesült államok #amerikai választások #vereség
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
12:30
12:14
12:02
11:52
11:44
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
november 4. 10:38 Hatalmas fordulat a piacokon a választási sokk után: valósággal tépik a zöld részvényeket, szakadnak a techóriások
november 4. 10:20 Gyengül a dollár, esnek az MI-részvények: indul a tőzsdei hullámvasút az amerikai félidős választások után
november 3. 20:32 Az Egyesült Államokra figyel a világ, mégis nagyot ment a magyar tőzsde: megindult a szárnyalás
november 3. 19:45 Így alakul a forint árfolyama a dollárral, euróval szemben: felemás napot zárt a magyar fizetőeszköz
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. november 4.
Nem a Z generáció a legnagyobb fejtörés a munkahelyeken: elárulta a MOL HR-vezetője, egészen máshol húzódik a törésvonal
2026. november 4.
A dolgozók fizethetik meg az árát a hazai oktatás színvonalának: itt az ok, amiért elmaradhat a béremelés, sokakat ki is rúghatnak
2026. november 4.
Sok magyar családban robbanhat ma a csend az ügynökakták miatt: így kezelhető, ha egy rokon is besúgó volt
2026. november 3.
Meglepő számok láttak napvilágot a magyar egészségügyről: ennyiszer járunk orvoshoz egy évben
2026. november 3.
Álommelót hirdetett az amerikai nagykövetség Budapesten: évi több mint 6 millió forintos fizetést kínálnak ezért a munkáért
NAPTÁR
Tovább
2026. november 4. szerda
Károly
45. hét
November 4.
Az 1956-os forradalom leverésének emléknapja
Világ legolvasottabb
Tovább
1
5 napja
Közbelép az európai nagyhatalom: egyértelművé tették, vétózni fognak Orbán Viktor ENSZ-főtitkári jelölése esetén
2
6 napja
Visszatér a kötelező sorkatonaság? 2032-től általános hadkötelezettséget vezetnének be
3
5 napja
Automatikus állampolgárságot kaphatnak az Ausztriában élő magyarok: az osztrák államfő is támogatná az “Ein Pass, der passt”
4
3 napja
A saját bukását készíti elő Vlagyimir Putyin: kitálalt a börtönből szabadult orosz ellenzéki
5
4 napja
146 milliárd forintos támogatás: Elon Musk felforgatta a választási kampányt
PÉNZÜGYI KISOKOS
Gravírozott aláírás
a bank által kártyabirtokos aláírásának megváltoztathatatlanul való feltüntetése a bankkártyán

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI & Digital Transformation 2026
AI-forradalom és agentic AI trend. November 26.
Deep Tech 2026
Technológia. Tudomány. Üzlet. November 18.
Vállalkozói Klub 2026
Új korszak, új lehetőségek. Ingyenes regisztráció!
HR (R)EVOLUTION 2026
Az ősz kiemelt HR rendezvénye november 17-én.
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. november 4. 11:44
Sok magyar családban robbanhat ma a csend az ügynökakták miatt: így kezelhető, ha egy rokon is besúgó volt
Pénzcentrum  |  2026. november 4. 11:10
Virovácz Péter: régiós éltanuló lehet a forint, a hitelességépítés hónapjai jönnek a magyar gazdaságban
Agrárszektor  |  2026. november 4. 11:29
Beindultak a kifizetések: több ezer magyarhoz érkezik pénz a napokban