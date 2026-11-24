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Kiderült a jegybank terve: ez várhat a forintra a hitelminősítő döntése után
A hétfői jelentős erősödés után kedden mérsékelten gyengült a forint, az euró jegyzése kora délutánra ismét megközelítette a 370-es szintet. A hazai deviza előző napi felértékelődését a kedvező hitelminősítői döntés és a nemzetközi befektetői hangulat javulása is támogatta, miközben a jegybankárok óvatos monetáris politikát sürgetnek.
Kedden, délután egy órához közeledve 369,8 forintot kellett fizetni egy euróért, szemben a kora reggeli 368,8 körüli árfolyammal. A jegyzés reggel már tesztelte a 370-es szintet, majd délelőtt átmenetileg 369,4 közelébe süllyedt, mielőtt ismét emelkedni kezdett volna. A dollár árfolyama a reggeli 338,3-ról a délelőtt első felében 338,7 környékére drágult.
A keddi korrekció egyelőre a hétfői jelentős forinterősödés részleges visszaadását jelenti: az euró jegyzése a pénteki, nagyjából 373-as szintről hétfő délután 369 alá, később 368,5 közelébe zuhant.
A nemzetközi részvénypiacokon hétfőn látványosan visszatért a kockázatvállalási kedv a múlt heti technológiai eladási hullám után. Az amerikai kereskedés nyitásakor a Nasdaq 7 százalékos pluszban állt, az Nvidia részvényei pedig mintegy 33 százalékos ralival indították a napot. A globális piaci hangulat élénkülése a forint számára is támogató környezetet teremtett.
A hitelminősítés és a jegybanki üzenetek is a figyelem középpontjában
A hazai fizetőeszköz pozícióit erősítette, hogy a Moody's pénteken megerősítette Magyarország Baa2 adósbesorolását, az adósosztályzat kilátását pedig negatívról stabilra javította, érdemben mérsékelve egy közeljövőbeli leminősítés kockázatát. A döntést a hitelminősítő az intézményi reformokkal, a korrupcióellenes lépésekkel és az Európai Unióval folytatott viszony normalizálódásával magyarázta.
A piacok eközben a monetáris tanács tagjainak nyilatkozataira fókuszálnak. Kurali Zoltán, az MNB alelnöke hétfőn kijelentette, hogy a jegybank szeptemberben lezárta a kamatcsökkentési ciklust. Rámutatott arra is, hogy a nemzetközi kockázatkerülés múlt heti felerősödése mellett a forint volatilitása túlzott mértéket öltött.
A jegybank a legutóbbi ülésén 5,5 százalékon tartotta az irányadó alapkamatot, de az akkori kommunikáció még nyitva hagyta az enyhítés lehetőségét a decemberi inflációs jelentés függvényében. Kurali most a szigorú adatvezérelt döntéshozatal és az óvatosság prioritását hangsúlyozta.
A Deutsche Bank közgazdászai szerint rövid távon minimálisra szűkült a mozgástér az újabb kamatvágásra, különösen a forint heves árfolyam-ingadozása nyomán. A következő kamatdöntő ülést december 15-én tartják, amelyet megelőzően az S&P Global és a Fitch Ratings hitelminősítői felülvizsgálata is újabb impulzust adhat a piacoknak.
Varga Mihály az euró előnyeiről és kockázatairól beszélt
Az euró bevezetése komoly távlatokat nyit Magyarország előtt, ám önmagában nem csodaszer a gazdaság strukturális kihívásaira – fejtette ki Varga Mihály jegybankelnök kedden, a békéscsabai Alföld Economic Forum konferencián.
Hangsúlyozta, hogy Magyarország július óta ismét teljesíti az euróbevezetés inflációs kritériumát: az októberi pénzromlás üteme 2 százalék volt a 3 százalékos referenciaérték mellett. A dezinflációs eredmények dacára a globális inflációs kockázatok miatt továbbra is szigorú, türelmes és fegyelmezett monetáris politikát tart indokoltnak.
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A jegybankelnök számításai szerint a forint és az euró közötti konverziós költségek eltűnése évi 100–130 milliárd forintos megtakarítást eredményezne a gazdaságban, az euróövezeti csatlakozási folyamat pedig az állampapírhozamok és az országkockázati felárak érdemi csökkenését vonhatná maga után.
A pozitívumok mellett azonban számolni kell az önálló monetáris politika elvesztésével, hiszen az Európai Központi Bank kamatpolitikája nem feltétlenül igazodik az aszimmetrikus hazai sokkokhoz. Varga Mihály emiatt a termelékenység növelését, a versenyképességi reformokat, az államadósság féken tartását, valamint a pénzügyi stabilitás garantálását nevezte meg a fenntartható felzárkózás feltételeiként.
Javult a német üzleti hangulat, de maradtak kockázatok
Németországban novemberben zsinórban a hetedik hónapja javultak az üzleti várakozások. Az Ifo gazdaságkutató intézet várakozási részindexe az októberi, felülvizsgált 91,5 pontról 91,9 pontra emelkedett, ami lényegében megegyezik a konszenzusos 92 ponttal. A gazdasági hangulatot tükröző Ifo-üzletihangulat-index 90,1-ről 90,6 pontra kapaszkodott fel.
A kilábalás mindazonáltal felemás képet mutat: miközben a tercier szektor és a kiskereskedelem magára talált, a feldolgozóipar és az építőipar konjunktúrája tovább süllyedt. A növekedést leginkább a fiskális expanzió és a mesterséges intelligenciához kapcsolódó beruházások fűtötte exportteljesítmény támasztja alá.
A német gazdasági szakértő tanács az idei GDP-növekedési prognózisát több mint a duplájára, 1,3 százalékra emelte, míg 2027-re 1 százalékos expanziót valószínűsít. A kockázati környezetet ugyanakkor az év elejére várt inflációs bázishatások és az alacsony gáztárolói kapacitások nehezítik, ráadásul az EKB decemberre árazott újabb kamatemelése is hűtheti a gazdaságot.
Románia is napirenden tartja az euróbevezetést
Luca Niculescu román miniszterelnök kedden arról beszélt, hogy Bukarest a 2030-as évek elejére teljesítheti az euróbevezetés gazdasági feltételrendszerét. Romániának jelenleg nincs hatályos csatlakozási céldátuma, és jelen állás szerint nem felel meg a maastrichti konvergenciakritériumoknak sem.
A kormányfő szerint a konvergencia elérésének záloga a strukturális költségvetési konszolidáció és a tartós fiskális fegyelem megőrzése. A keddi kereskedési nap második felében a tengerentúli ingatlanpiaci adatok és a Conference Board novemberi fogyasztóibizalom-indexe adhat újabb iránymutatást a nemzetközi devizapiacoknak.
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