Idén is megszervezi kedvezményes fenyőfavásárát a Budavári Önkormányzat, amelynek keretében az I. kerületi lakosok jelentős árkedvezménnyel, jelképes összegért juthatnak hozzá a karácsonyfájukhoz - írta meg a Budavári Önkormányzat.

A kezdeményezés elsődleges célja, hogy a kerület vezetése érdemben segítse a helyi családok ünnepi készülődését. A vásárra már elindult a jelentkezés, a meghatározott feltételek szerint pedig "háztartásonként egy fenyőfa vásárolható, mindössze 500 forintért".

A fenyőfák átvételére december 19-én, szombaton 9 és 14 óra között lesz lehetőség két kijelölt helyszínen, a Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpontnál, valamint a Monastery Hotel parkolójában. A kedvezmény igénybevételéhez I. kerületi lakcímkártyára és előzetes online jelentkezésre van szükség. A gördülékeny lebonyolítás érdekében a szervezők arra is felhívják a figyelmet, hogy "a regisztráció során az átvételi helyszínt is ki kell választani".