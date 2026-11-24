Nem tartozik Európa legnagyobb külföldi befektetői közé Magyarország, de a 2025-ös adatok alapján a kontinens középmezőnyében foglal helyet.
Mindössze 500 forintba kerül itt a karácsonyfa: mutatjuk kik jogosultak rá és hol vehetik át
Idén is megszervezi kedvezményes fenyőfavásárát a Budavári Önkormányzat, amelynek keretében az I. kerületi lakosok jelentős árkedvezménnyel, jelképes összegért juthatnak hozzá a karácsonyfájukhoz - írta meg a Budavári Önkormányzat.
A kezdeményezés elsődleges célja, hogy a kerület vezetése érdemben segítse a helyi családok ünnepi készülődését. A vásárra már elindult a jelentkezés, a meghatározott feltételek szerint pedig "háztartásonként egy fenyőfa vásárolható, mindössze 500 forintért".
A fenyőfák átvételére december 19-én, szombaton 9 és 14 óra között lesz lehetőség két kijelölt helyszínen, a Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpontnál, valamint a Monastery Hotel parkolójában. A kedvezmény igénybevételéhez I. kerületi lakcímkártyára és előzetes online jelentkezésre van szükség. A gördülékeny lebonyolítás érdekében a szervezők arra is felhívják a figyelmet, hogy "a regisztráció során az átvételi helyszínt is ki kell választani".
Magyar Péter miniszterelnök Ungvárra látogatott, ahol Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel találkozott.
A jegybankelnök szerint a közös valuta bevezetése hosszabb távon elősegítheti a magyar gazdaság felzárkózását és a társadalmi jólét növekedését.
Ismerős sarcok: visszatér egy sokat vitatott kötelezettség, új adót is bevezetnek - megszavazták a 2027-es adócsomagot
Az Országgyűlés kedden elfogadott adócsomagja jövőre alapjaiban formálja át a magyar adórendszert.
Évekig csak zuhant a magyar ipar, most valami megváltozott: ez a néhány nagyvállalat húzhatja ki a gödörből az országot
Három év után idén először mutat életjeleket a magyar ipar. Ám a növekedési pálya nem feltétlenül fenntartható.
Hiába keresik az olvasók, szinte beszerezhetetlenné vált Kertész Imre Nobel-díjas regénye: ez áll a háttérben
Kertész Imre regényét a Magvető adná ki újra, de jelenleg nincs döntés arról, ki jogosult engedélyt adni a megjelenésre.
Jól indult a kedd reggel a forint számára, a magyar fizetőeszköz mindhárom főbb devizával szemben erősödött a hétfő esti jegyzésekhez képest.
Kimondta a szakértő, ezt a három támogatást azonnal át kéne alakítani itthon: magyarok milliói lélegezhetnének fel
Egy gyermek lehetőségeit hosszú időre meghatározhatja, milyen anyagi helyzetű családba születik.
A GKI Gazdaságkutató Zrt. elkészítette legújabb elemzését, amely azt vizsgálja, milyen szerepet töltenek be a külföldi befektetők a magyar államadósság finanszírozásában.
Miközben súlyos eladási hullám söpör végig a világ tőzsdéin, és a hagyományosan biztonságos menedéknek számító arany árfolyama is meredeken zuhan.
A Goldman Sachs legfrissebb előrejelzése szerint jövőre akár a felére is csökkenhet az európai cseppfolyósított földgáz (LNG) ára,
A kereskedelmi szövetségek által is támogatott kivezetést az idén őszre jelentősen javuló makrogazdasági mutatók is indokolttá teszik.
Seszták Miklós 300 milliós óvadékkal szabadult volna: elutasították a kérelmét, rács mögött marad a volt miniszter
A volt nemzeti fejlesztési minisztert idén szeptember végén vették őrizetbe az úgynevezett Volánbusz-ügyhöz kapcsolódóan.
Hivatalos, idén már rács mögött marad Matolcsy György: meghosszabbították a volt MNB-elnök letartóztatását
A bíróság három hónappal, 2027. február 23-ig meghosszabbította Matolcsy György volt jegybankelnök letartóztatását a bizonyítékok megsemmisítésének és a nyomozás befolyásolásának veszélye miatt.
Az Európai Unió Tanácsa hivatalosan is elfogadta a határozatot az Európai Unió 2027-es költségvetéséről, ami 199,7 milliárd euró kötelezettségvállalási és 211,5 milliárd euró kifizetési előirányzatot...
Külső nyomás alatt a forint: ez a globális tényező döntheti el a magyar pénz sorsát, mi lesz itt 2027-ben?
Bár a forint az elmúlt hetekben többhavi mélypontra gyengült az euróval és a dollárral szemben, a folyamat hátterében nem a hazai makrogazdasági fundamentumok állnak
Sorozatban negyedik éve marad el az átlagtól, és történelmi mélypont közelében alakul a globális bortermelés.
A világ államai egyre több pénzt kérnek a befektetőktől, miközben a mesterséges intelligenciához kapcsolódó beruházások is hatalmas összegeket emésztenek fel.
Ezek voltak a 47. hét legfontosabb, legizgalmasabb, na meg legolvasottabb cikkei a Pénzcentrumon.
-
Három dolog, amit minden autósnak észben kell tartani: így spórolhatsz tízezreket a kötelező biztosításon
Szobonya Lászlót, a Groupama Biztosító lakossági nem-életbiztosítás termékmenedzsment vezetőjét kérdeztük.
-
Még több ügyet intéz el helyettünk a Gránit Guru (x)
Új funkciókkal bővült a Gránit Bank mesterséges intelligenciára épülő virtuális bankára.
-
Egyre többen finanszíroznák így az autóvásárlást: jelentős változás látszik a magyar piacon (x)
Az autóvásárlás ma már nem csupán arról szól, hogy valaki megtalálja a megfelelő járművet. A döntés során egyre nagyobb szerepet kap az is, hogy milyen finanszírozási lehetőségek állnak rendelkezésre, és ezek mennyire illeszkednek a háztartások költségvetéséhez.