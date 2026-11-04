A dolgozók fizethetik meg az árát a hazai oktatás színvonalának: itt az ok, amiért elmaradhat a béremelés, sokakat ki is rúghatnak

Az iskolában felhalmozott lemaradások évekkel később a fizetésben és a munkalehetőségekben is visszaüthetnek, és a mesterséges intelligencia sem feltétlenül segít áthidalni a hiányzó tudást. Nahalka István oktatási szakértő, a Civil Közoktatási Platform tagja a Pénzcentrumnak arról beszélt, miért van szükség szövegértésre és matematikai gondolkodásra az AI használatához is. A hiányosságok felnőttként is pótolhatók, a magyar oktatás átfogó megújulásához azonban nyolc-tíz év következetes munkájára lehet szükség.

Iskolásként könnyű úgy tekinteni egy szövegelemzésre vagy matematikai feladatra, mint kötelező akadályra, amelyen a következő dolgozat kedvéért kell túljutni. A munkahelyen később ritkán kérik számon ugyanazt a tananyagot, a mögötte álló gondolkodásra viszont nagyon is szükség lehet. Meg kell érteni egy összetett feladatot, észre kell venni a leírásból csak kikövetkeztethető összefüggéseket, majd önálló megoldást kell találni egy korábban nem látott problémára. Az iskolai lemaradás ilyenkor már a munkavállaló lehetőségeit korlátozza.

A gyengülő alapkészségek hosszú távú kereseti és termelékenységi következményeire egy német elemzés is felhívta a figyelmet. Közben a mesterséges intelligencia terjedése új kérdést vet fel: mennyire számít majd az önálló tudás, ha egy program szöveget ír, számol és feladatokat old meg helyettünk?

Az iskolai eredmények és a későbbi boldogulás kapcsolatáról, az AI lehetőségeiről és a magyar oktatás szükséges változásairól Nahalka István oktatási szakértőt, a Civil Közoktatási Platform tagját kérdeztük, aki korábban már nyilatkozott a Pénzcentrumnak a magyar oktatási rendszer legfontosabb problémáival kapcsolatban.

A gyengébb tudás a fizetésben is visszaüthet

A jobb tanulási eredmények és a magasabb későbbi keresetek között statisztikai kapcsolat van. Ez nem minden egyes életútra érvényes szabály, de számos kutatásban megfigyelhető összefüggés. Magyarországon különösen erős a végzettség és a kereset kapcsolata: a diplomások átlagosan többet keresnek az alacsonyabb végzettségű munkavállalóknál.

Ebből azonban nem következik automatikusan, hogy egy ország romló PISA-eredményei általános bércsökkenést hoznak. Nahalka István ezt jóval kevésbé tartja valószínűnek: a munkaerő átlagos tudásszintjének gyengüléséhez a gazdaságnak valamilyen módon alkalmazkodnia kell, ez pedig nem azonos azzal, hogy mindenki fizetését csökkentik.

Egyéni szinten közvetlenebb lehet a következmény. Aki nehezen ért összetett szövegeket vagy gyengébb a matematikai gondolkodása, eleve kevesebb munkakörben tud megfelelni. Ha pedig olyan feladatot kap, amely meghaladja a képességeit, elmaradhat a béremelése, vagy akár az állását is elveszítheti.

A szövegértés a kimondatlan összefüggések, az árnyalt közlések és a mondatok mögötti szándék felismerését is jelenti. Matematikából fel kell ismerni, hogyan alakítható egy gyakorlati helyzet megoldható matematikai problémává, majd mit jelent az eredmény a valóságban. A szakértő ehhez még egy szempontot hozzátett:

Arról is szó van, hogy felismeri-e valaki, hogy nem pusztán egy, már a fejében lévő algoritmust kell alkalmaznia, hanem neki magának kell előállítania a megfelelő megoldó algoritmust. A hazai és nemzetközi iskolai mérések ezt az önálló problémamegoldást is vizsgálják.

Mennyire felelős a mesterséges intelligencia a rossz iskolai eredményekért?

Az AI képes gyorsan előállítani sok olyan eredményt, amelynek elérését korábban hosszú időn át gyakoroltatták az oktatásban. Arra a kérdésre azonban, hogy a diákok emiatt sajátítják-e el kevésbé az alapvető készségeket, ebben a pillanatban nincsenek még kellően átfogó kutatási eredmények.

A szakértő nem zárja ki az AI szerepét, de azt sem tartaná meglepőnek, ha a hatása egyelőre kicsi lenne. Az eredményromlás mögött több más tényezőt is számításba kell venni. Egyes országokban a menekültként érkező gyerekek gyengébb mérési eredményeire, illetve a lemorzsolódás visszaszorulására is felhívta a figyelmet. Utóbbi azt jelenti, hogy több olyan, nehézségekkel küzdő tanuló marad az oktatásban és vesz részt a mérésben, aki korábban kiesett volna a rendszerből.

A félbehagyott reformok és az oktatáspolitikai hibák szerepéről szintén vita zajlik. Nahalka ide sorolja a tanulók önálló tudásépítését támogató pedagógiai megközelítések és az oktatást piaci, versenyeztető logika szerint alakító törekvések ütközését is. A digitális eszközök hatásának vizsgálatát ugyanakkor különösen indokoltnak tartja.

A legjobb szociális helyzetű tanulók szövegértési és matematikai eredményei az OECD átlagában nagyobb mértékben romlottak 2022 és 2025 között, mint a hátrányos helyzetűeké, amint az a PISA eredményeiből is látszik. Ez a csoport fér hozzá legkönnyebben a korszerű eszközökhöz, és gyorsan meg is tanulja használni őket.

– ecsetelte a Civil Közoktatási Platform szakértője.

A bizonytalanság közepette is fontosnak tartja, hogy a pedagógia eszközként kezelje az új technológiát. Az iskolának olyan tanulási helyzeteket kell kialakítania, amelyekben az AI használata mellett is fejlődik a diákok önálló gondolkodása.

Az AI használatához is kell az önálló tudás

A munkahelyeken csábító lehetőségnek tűnhet, hogy a mesterséges intelligencia kipótolja a hiányzó készségeket. Arra a kérdésre azonban, hogy mennyire képes kompenzálni a technológia a szövegértési vagy matematikai hiányosságokat, Nahalka István azt mondta:

Attól félek, hogy semennyire.

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A szakértő szerint ugyanis egy összetett munkafeladatot először meg kell érteni és részfeladatokra kell bontani. Ezután el kell dönteni, miben segíthet a program, megfelelően kell kérdezni, majd értelmezni kell a kapott választ. A végeredményt a teljes feladathoz kell kapcsolni, összefoglalni és bemutatni. Ezekhez továbbra is szükség lehet az iskolában fejlesztett alapokra.

Az AI e lépések egy részét már maga is elvégzi, és idővel további feladatokat vehet át. A szakértő azonban egyelőre sok munkahelyen nélkülözhetetlennek tartja az emberi közreműködést. Arról, hogy egy későbbi technológiai állapotban mennyi marad ebből, még nincs kellően megbízható általános válasz.

Aki hiányos alapokkal érkezett a munkaerőpiacra, annak a felnőttkori tanulás jelenthet felzárkózási lehetőséget. És hogy mennyit lehet pótolni az iskolában elmaradt tudásból? Nahalka István szerint gyakorlatilag mindent, azonban sok esetben jóval nehezebb a tanulási feladat. Mint elmondta, érettségi vagy diploma később is szerezhető, az alapkészségek fejlesztésének legfontosabb időszaka azonban az általános iskola.

A felnőttkori tanulás bizonyos helyzetekben könnyebb is lehet, ha jól használható előzetes tudásra épül. A gyakorlati akadály sokszor a megfelelő képzés hiánya: egy szűkebb szakmai készség fejlesztésére könnyebb tanfolyamot találni, mint az általános műveltség vagy az alapvető képességek megerősítésére. A vállalkozások is jellemzően az előbbiekre szerveznek képzéseket.

Több önállóság és kevesebb szelekció lenne indokolt az iskolákban

Az alapkészségek hiányosságait az oktatási szakértő az teljes rendszer válságtünetének tekinti. Három olyan intézményi változtatást emelt ki, amelyet különösen fontosnak tartana egy átfogó reformban.

Az első a tanítás tartalmát meghatározó szabályozás átalakítása, hogy az intézmények és a pedagógusok a jelenleginél jóval nagyobb szakmai önállóságot kapjanak.

A második az iskolaszerkezet reformja és a szelekció jelentős visszaszorítása: olyan, együttnevelésre épülő rendszer létrehozása, amely kevésbé választja szét a különböző hátterű és teljesítményű gyerekeket.

A harmadik változtatás az értékelést érintené, a tanulóktól a pedagógusokon át az intézményekig. A szakértő a minősítő funkció megszüntetése mellett érvelt, és a saját tudás, illetve tevékenység önértékelését állítaná középpontba.

A jogszabályok és az intézmények átalakítása mellett a tanulásról alkotott képnek is változnia kellene. A tudás egyszerű átadásának elképzelését olyan gyakorlat váltaná fel, amelyben a diákok maguk is aktívan felépítik a megértésüket. Ezt a szemléletváltást nem lehet pusztán elrendelni, az oktatáspolitika viszont teremthet hozzá kedvező feltételeket.

Ugyanez igaz az esélyegyenlőtlenségek kezelésére.

Az iskola tudatosan változtathatna a helyzeten, ha lemondana a középosztály kultúrájának egyoldalú képviseletéről, és a különböző hátterű gyerekekhez is alkalmazkodna.

– hangsúlyozta a Pénzcentrum érdeklődésére Nahalka István, aki szerint az önállóság az értékek és a gondolkodás terén is fontos lenne. A szakértő elutasítja, hogy a tanulókra egyetlen kijelölt értékrendet vagy indokolatlanul abszolútnak tekintett erkölcsi felfogást erőltessenek. Ahol több tudományos megközelítés létezik, ott azok megismerésének és mérlegelésének is helyet kell adni. Ahogyan megfogalmazta: „a tanulóknak meg kell adni a választás szabadságát”.

Nyolc-tíz év munka kellhet az átfogó változáshoz

A reform időigényét nem pusztán a jogszabályok átírása határozza meg: az új intézményeknek és pedagógiai gyakorlatoknak a mindennapok részévé kell válniuk. A CKP szakértője a gyors eredményekkel kapcsolatos várakozásokat is mérsékelné:

„Részeredmények már előbb is lehetségesek, de az új struktúrák kiépülésére szerintem még 8-10 évet várni kell (pontosan nem is várni kell, hanem megfeszítetten dolgozni).”

A következő években még a jelenlegi teljesítményszint megtartását sem tartaná rossz eredménynek; érzékelhetőbb javulást a 2030-as évek közepe táján remélne. Ennek feltétele, hogy a társadalom fokozatosan elfogadja az új megközelítéseket és az iskolák megváltozó működését.

Az időigényt a finn példával érzékeltette: az oktatás átalakításának gondolatai már az 1960-as években megjelentek, a kiváló finn eredményeket pedig a 2000-ben indult PISA-mérések mutatták meg. A hosszú időtáv ugyanakkor nem teszi értelmetlenné a korábban bevezethető változtatásokat. A most iskolába járó gyerekek és a már dolgozó felnőttek számára addig is számít, milyen lehetőséget kapnak a hiányzó tudás megszerzésére.