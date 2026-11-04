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Autó

Ez Magyarország kedvenc új autója 2026-ban: a Suzuki Vitara csak a negyedik, egy kínai márka pedig 150 százalékkal nőtt

Szánthó Péter
2026. november 4. 19:02 5 perc
  Gyors összefoglaló
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Októberben visszaesett az új autók forgalomba helyezése Magyarországon, de az év első tíz hónapjának mérlege továbbra is jelentős növekedést mutat. A Toyota őrzi az első helyét a márkák versenyében, miközben a kínai gyártók látványos térnyerése is folytatódik: a BYD és a Chery mellett már az Omoda is egyre több autót ad el. A legnépszerűbb modellek rangsorában a Nissan Qashqai végzett az élen, megelőzve a Škoda Octaviát és a Suzuki S-Crosst.

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Októberben megtorpant az új személyautók forgalomba helyezésének növekedése Magyarországon: 2026 tizedik hónapjában 10 356 személygépkocsi kapott rendszámot, ami 446-tal, vagyis 4,1 százalékkal marad el az előző év azonos időszakának 10 802 darabos értékétől - derült ki a Datahouse friss adataiból.

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A 2024. októberi adatokhoz képest ugyanakkor még mindig növekedés látható: akkor 10 034 új személyautót helyeztek forgalomba, így a mostani eredmény 3,2 százalékkal magasabb a két évvel korábbinál.

Az év első tíz hónapját vizsgálva viszont továbbra is jelentős bővülés rajzolódik ki. 2026 januárja és októbere között összesen 118 782 új személyautó került forgalomba Magyarországon, ami 12 026 darabbal, 11,3 százalékkal haladja meg a 2025 azonos időszakában mért 106 756-os értéket.

A 2024-es első tíz hónaphoz képest még nagyobb, 19,9 százalékos az emelkedés: akkor 99 084 új személyautó kapott rendszámot. Vagyis az októberi visszaesés egyelőre nem változtat azon, hogy az idei év egészében jóval több új autó talált gazdára, mint az előző két év azonos időszakában.

A márkák versenyében októberben a Skoda végzett az élen, a cseh gyártó modelljeiből összesen 1168 darabot helyeztek forgalomba Magyarországon. A második helyre a Toyota került 1048 autóval, míg a harmadik a Volkswagen lett 839 darabbal. A negyedik helyen a Suzuki áll 809, az ötödiken pedig a Ford 712 új autóval. A Kia 560 darabbal a hatodik helyet szerezte meg, mögötte pedig két kínai márka következik: a BYD 464, a Chery pedig 451 forgalomba helyezéssel került be a top 10-be. A rangsor végén a Mercedes-Benz (435) és a BMW (393) zárt.

Az év első tíz hónapjában a Toyota bizonyult a legnépszerűbb újautó-márkának Magyarországon: a japán gyártó modelljeiből összesen 12 467 darabot helyeztek forgalomba. A második helyen a Skoda végzett 11 298 autóval, míg a dobogó harmadik fokára a Suzuki került 10 390 darabbal. A Volkswagen 8627 forgalomba helyezéssel a negyedik, a Nissan pedig 7387 autóval az ötödik helyet szerezte meg. A Ford (6346), a BMW (5858), a Kia (5209), a Mercedes-Benz (4692) és a Hyundai (4665) szintén bekerült az első tízbe.

A kínai márkák közül a BYD szerepelt a legjobban, amely 3946 forgalomba helyezett autóval a 11. helyen áll, közvetlenül a top 10 mögött. A Chery 3353 darabbal a 13., az MG 2049 autóval a 17. helyet szerezte meg, míg az Omoda 1783 forgalomba helyezéssel a 20. helyen zárta az első tíz hónapot. A top 20-ba a Dacia (3424), az Opel (3106), az Audi (2910), a Renault (2503), a Volvo (2005) és a Peugeot (1832) is bekerült.

Menetelnek a kínai márkák

A márkák közötti versenyben a kínai gyártók produkálták a legnagyobb növekedést 2026 első tíz hónapjában, bár a Chery kiugró, 700,24 százalékos bővülését érdemes fenntartásokkal kezelni, hiszen a márka viszonylag nemrég jelent meg a magyar piacon, így az alacsony bázis is jelentősen torzítja az összehasonlítást. A BYD ugyanakkor szintén kiemelkedően teljesített: a forgalomba helyezések száma 151,66 százalékkal emelkedett az előző év azonos időszakához képest.

Az Omoda 87,29 százalékos, a Nissan pedig 76,47 százalékos növekedést ért el, de az MG is közel 30 százalékkal tudta növelni az eladásait. A hagyományos márkák közül az Opel (+25,95%), a Škoda (+22,90%) és a Volkswagen (+15,41%) szerepelt különösen jól, miközben a Toyota is 7,57 százalékos bővülést könyvelhetett el.

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A visszaesők listáját a Renault vezeti, amelynek forgalomba helyezései 23,94 százalékkal estek vissza az első tíz hónapban. A Kia esetében 21,04 százalékos, a Peugeot-nál 16,54 százalékos, a Fordnál pedig 15,54 százalékos csökkenést mértek.

A Suzuki szintén jelentős, 13,47 százalékos visszaesést szenvedett el, ami különösen annak fényében érdekes, hogy a márka a harmadik legnépszerűbb újautó-gyártó volt Magyarországon az időszakban. A Volvo 9,28, a Dacia 5,52 százalékos mínuszban zárt, míg a prémiumgyártók közül a BMW és a Mercedes-Benz forgalomba helyezései lényegében stagnáltak, előbbi 0,83, utóbbi 0,95 százalékos visszaesést mutatott.

Ez Magyarország kedvenc autója

A modellek versenyében 2026 első tíz hónapjában a Nissan Qashqai végzett az élen, amelyből 5513 darabot helyeztek forgalomba Magyarországon. Szorosan mögötte következik a Skoda Octavia 5408 darabbal, a harmadik helyet pedig a Suzuki S-Cross szerezte meg 4928 forgalomba helyezéssel.

A Suzuki másik népszerű modellje, a Vitara is kiemelkedően teljesített: 4207 darabbal a negyedik helyen végzett. Az első ötbe még a Toyota Corolla fért be 2637 darabbal, de alig maradt le tőle a Hyundai Tucson (2617) és a Kia Sportage (2600) is. A lista alapján továbbra is népszerűek a szabadidő-autók, a húsz legkeresettebb modell között számos SUV és crossover található.

A Toyota több modellel is képviselteti magát az élmezőnyben: a Yaris Cross 2398, a C-HR 1756, a Corolla Cross pedig 1276 forgalomba helyezéssel szerepel a listán. A Dacia Duster 1951 darabbal a kilencedik, a Ford Kuga 1716-tal a 11. helyet szerezte meg. A Skoda három modellel is bekerült a top 20-ba, az Octavia mellett a Kodiaq (1656) és a Superb (1394) is népszerűnek bizonyult.

A Volkswagen Golf (1423) és T-Roc (1414), valamint a Ford Tourneo Custom (1581) és az új Puma (1237) szintén ott van a húsz legkeresettebb modell között. Érdekesség, hogy a kínai gyártók közül a Chery Tiggo 8 jutott be a rangsorba, 1210 forgalomba helyezéssel a 19. helyen végzett, a sort pedig a Citroën C3 Aircross zárja 1132 darabbal.
Címlapkép: Getty Images
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