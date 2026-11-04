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Súlyos vereséget szenvedett Donald Trump pártja: átrendeződnek a hatalmi viszonyok az Egyesült Államokban
A demokraták megszerezték a többséget az amerikai kongresszus mindkét házában a keddi félidős választásokon, és több hagyományosan republikánus államban is győzelmet arattak, súlyos vereséget mérve Donald Trump elnök pártjára - jelentette a Reuters hírügynökség a választási részeredmények alapján.
A demokraták hat, korábban republikánus kézben lévő szenátusi mandátumot szereztek meg, így akkor is biztos a többségük a százfős felsőházban, ha Michiganben és Minnesotában elveszítik korábbi helyeiket. A képviselőházban legalább nyolc, korábban republikánus kézben lévő mandátumot hódítottak el, egyebek között Kentuckyban, New Jerseyben és Észak-Karolinában.
A párt olyan választókerületekben is jól szerepelt, ahol korábban jelentős republikánus fölény volt. A demokrata előretörés olyan, hagyományosan republikánus államokra is kiterjedt, mint Texas, Dél-Karolina és Iowa. Texasban James Talarico demokrata állami képviselő legyőzte Ken Paxton republikánus főügyészt, a kormányzóválasztáson pedig Gina Hinojosa nyert a három ciklus óta hivatalban lévő Greg Abbott ellen.
A kongresszus mindkét házának elvesztése jelentősen szűkítheti Trump mozgásterét elnökségének hátralévő két évében. A demokraták vizsgálatokat indíthatnak a kormányzat működéséről, és a szenátusban megakadályozhatják az elnök bírói és kormányzati jelöltjeinek kinevezését.
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