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Óriási árzuhanás jöhet a gázpiacon, de egy zord tél még mindent felülírhat
A Goldman Sachs legfrissebb előrejelzése szerint jövőre akár a felére is csökkenhet az európai cseppfolyósított földgáz (LNG) ára, mivel a közel-keleti szállítások alkalmazkodnak a háborús helyzethez, a globális olajpiacon pedig túlkínálat alakul ki. Bár a drasztikus áresés hatalmas megkönnyebbülést jelentene az energiaválsággal küzdő Európának, az ellátási láncok sérülékenysége és egy esetleges zord tél még felülírhatja a kedvező forgatókönyvet.
A befektetési bank számításai alapján az LNG átlagára a jelenlegi, megawattóránkénti 85 eurós szintről 45 euróra mérséklődhet jövőre, míg az irányadó európai gáztőzsdei ár (TTF) 2027 végére akár 31 euróig is visszacsúszhat. A gázárak megfeleződése érdemben csökkentené az energiaintenzív iparágak és a közműszolgáltatók költségeit, enyhítve az idei energiaválság súlyos terheit. A kedvező alapforgatókönyv azzal számol, hogy az iráni konfliktusban ugyan nem történik tartós diplomáciai áttörés, de olyan súlyos eszkaláció sem következik be, amely helyrehozhatatlan károkat okozna a térség energiainfrastruktúrájában.
A földgáz árának várható csökkenése szorosan összefügg a kőolaj világpiacán már most is tapasztalható túlkínálattal. A szakértők szerint 2027-ben napi mintegy kétmillió hordós többlet jelenhet meg a piacon, aminek hatására a Brent típusú kőolaj hordónkénti átlagára a mostani, 93 dollár körüli szintről jövőre 88 dollárra, 2027 decemberére pedig 78 dollárra eshet vissza. A Perzsa-öböl menti kitermelők haditengerészeti kísérettel és nyílt vízi átrakodással egyre sikeresebben kerülik meg a veszélyes Hormuzi-szorost. Emellett egy éven belül várhatóan napi 3,8 millió hordónyi új, a szorost tehermentesítő csővezeték-kapacitást is üzembe helyeznek - írta a Portfolio.
A gázpiac helyzete ugyanakkor jóval kiszolgáltatottabb az olajpiacénál. A cseppfolyósított földgázt extrém alacsony hőmérsékleten kell szállítani, ami egy esetleges támadás során fokozott biztonsági kockázatot jelent, így a logisztikai láncokat is sokkal nehezebb átszervezni. Ha a Perzsa-öbölből származó LNG-export a küszöbönálló télen a háború előtti szint 25-30 százalékára zuhan, az időjárás pedig a megszokottnál hidegebbre fordul, az európai gázárak 2027 első negyedévében ismét kilőhetnek, megközelítve a megawattóránkénti 150 eurót. Amennyiben a közel-keleti kivitel az egész jövő évben alacsony marad, a 2027-es átlagár a remélt 45 euró helyett jóval magasabban, 104 euró körül alakulhat.
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