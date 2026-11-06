Így kerülhetik el a nagy bukást a magyar megtakarítók: ezekről a tippekről mindenkinek érdemes tudnia

A megtakarítás akkor is veszíthet az értékéből, ha a számlán látható összeg folyamatosan emelkedik. Az infláció elleni védekezéshez ezért a kamat vagy a hozam mellett azt is érdemes mérlegelni, mennyi marad ezekből a drágulás után. A részvények, a kötvények és az ingatlanok egyaránt segíthetnek a pénz vásárlóerejének megőrzésében, de mindegyik más kockázatot hordoz, és egyik sem nyújt minden helyzetben biztos védelmet.

A drágulást a mindennapi vásárlásoknál gyorsan megérezzük, a megtakarításainknál azonban kevésbé látványos a hatása. A pénzünk számszerűen gyarapodhat, miközben egyre kevesebb dolgot tudunk megvenni belőle. Aki hosszabb távra tesz félre, annak ezért az a kérdés, hogy a befektetése a későbbi kiadásaihoz képest is megőrzi-e az értékét.

A Bloomberg összeállítása szerint a vagyonkezelők az infláció elleni védekezésben egyre többféle eszköznek keresnek helyet. Ebben fontos szerepe volt a 2022-es tapasztalatnak: az elszabaduló árak és az emelkedő kamatok idején a részvények és a kötvények egyszerre veszítettek az értékükből. Ez azokat is kellemetlenül érintette, akik éppen a két befektetéstípus kombinálásától várták a nagyobb biztonságot.

A magyar megtakarítók számára ebből az a fontos tanulság, hogy a befektetés elnevezése vagy korábbi teljesítménye önmagában kevés. Érdemes megérteni, mitől termel hozamot, milyen körülmények között eshet az értéke, és mennyire könnyen lehet hozzáférni a benne tartott pénzhez.

Miért nem elég, ha nő a megtakarítás?

A hozamot az inflációval együtt érdemes értelmezni. Egy egyszerű, feltételezett példában, ha egymillió forint egy év alatt 5 százalékot kamatozik, akkor 1 millió 50 ezer forint lesz belőle. Ha közben az árszínvonal 8 százalékkal emelkedik, a nagyobb összegből is kevesebbet lehet vásárolni, mint az induló pénzből egy évvel korábban. A vásárlóerő csökkenése ebben a példában mintegy 2,8 százalék, még az esetleges adók és költségek előtt.

A készpénz és az alacsony kamatozású megtakarítás emiatt különösen kitett a drágulásnak. Ez azonban nem jelenti azt, hogy minden szabad pénzt hosszú távú vagy kockázatos befektetésbe kellene tenni. A váratlan kiadásokra és a közeljövőben esedékes vásárlásokra félretett összegnél a hozzáférhetőség is fontos: egy átmeneti árfolyamesés komoly gondot okozhat, ha éppen akkor kell eladni a befektetést.

Az infláció elleni védekezés tehát már azzal elkezdődik, hogy tisztázzuk, mikor lesz szükségünk a pénzre. Más megoldás illik egy néhány hónap múlva esedékes kiadáshoz, mint egy több évtizedes megtakarítási célhoz.

A részvény segíthet, de nem automatikus védelem

A részvények hosszabb távon azért kínálhatnak védelmet a drágulással szemben, mert működő vállalatokban jelentenek tulajdonrészt. A cégek bevétele és nyeresége növekedhet, termékeik vagy szolgáltatásaik árát pedig bizonyos körülmények között emelhetik. Így a befektető olyan gazdasági tevékenységből részesedik, amelynek pénzben kifejezett értéke is változhat.

Csakhogy a vállalatok helyzete nagyon eltérő. Az infláció a költségeiket is emeli, és nem minden cég tudja ezt továbbhárítani a vevőire. Ha az áremelés miatt elmaradnak a vásárlók, vagy a kiadások gyorsabban nőnek a bevételnél, a nyereség csökkenhet.

A szakértők ezért külön figyelmet fordítanak azokra a vállalatokra, amelyek képesek árat emelni a kereslet jelentős visszaesése nélkül. Ilyenek lehetnek egyes alapvető fogyasztási cikkeket előállító cégek, illetve olyan vállalkozások, amelyek értékes nyersanyagkészletekkel rendelkeznek. Ez azonban nem teszi veszteségmentessé a részvényeiket: a vételár, az eladósodottság és az adott ágazat helyzete továbbra is számít.

A cikk egyik fontos megállapítása, hogy a részvénybefektetések alapját széles körben megosztott befektetések adhatják. Egy több országot és ágazatot lefedő alap kevésbé függ egyetlen vállalat sorsától. Egy-egy felkapott szektor kiválasztása ennél jóval nagyobb koncentrált kockázatot jelent.

A kötvénynél a futamidő is számít

A kötvények sok megtakarító szemében a kiszámíthatóságot képviselik, de az infláció ezeket is próbára teheti. A fix kamatozású papír előre meghatározott kamatot fizet, amelynek vásárlóerejét a drágulás csökkenti. Ráadásul, ha a piacon magasabb kamatot kínáló új kötvények jelennek meg, a korábban kibocsátott, alacsonyabb kamatú papírok árfolyama jellemzően esik.

Ez elsősorban akkor válik kézzelfogható veszteséggé, ha a befektető lejárat előtt elad. A hosszabb futamidejű, fix kamatozású kötvények általában érzékenyebbek a piaci kamatok változására. A rövidebb futamidő mérsékelheti ezt a kockázatot, és hamarabb lehetővé teszi a pénz újrabefektetését az aktuális feltételekkel. Ugyanakkor lejáratkor már alacsonyabb kamatok is várhatják a megtakarítót.

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Az inflációhoz kötött kötvények más módon működnek: feltételeiktől függően a kamatuk vagy a tőkeértékük igazodik egy meghatározott árindexhez. A pontos szabályok döntőek. Számít, melyik ország inflációját követik, milyen időbeli késéssel alkalmazzák az adatot, és milyen feltételekkel lehet kiszállni a befektetésből.

Az „inflációkövető” jelző pedig nem jelent állandó árfolyamot. Az ilyen kötvényeket tartó alap értéke is ingadozhat, ezért az infláció elleni védelem és a rövid távú veszteség lehetősége egyszerre is fennállhat.

Ingatlan és nyersanyag: mi van a kézzelfogható érték mögött?

Az ingatlan azért kerül elő gyakran az infláció elleni védekezésben, mert a bérleti díj és az ingatlan értéke is emelkedhet. A védelem azonban itt is feltételes. A tulajdonos csak akkor tud magasabb bérleti díjat érvényesíteni, ha azt a szerződés és a piaci kereslet lehetővé teszi. Közben a karbantartás, a felújítás és a finanszírozás költsége is nőhet.

Az ingatlanbefektetés ráadásul nem feltétlenül jelent közvetlen lakásvásárlást. Alapokon vagy tőzsdén jegyzett ingatlanvállalatokon keresztül kisebb összeggel is elérhető lehet ez a piac. A különböző formák kockázata és hozzáférhetősége azonban eltér: egy tőzsdén forgó részvény árfolyama gyorsan változhat, míg más konstrukcióknál a pénz visszaváltása lehet korlátozott.

A nyersanyagok mellett az szól, hogy drágulásuk maga is hozzájárulhat az inflációhoz. Egy energiaár-emelkedés például kedvezhet egyes energiacégeknek. Ebből azonban nem következik, hogy minden nyersanyag minden inflációs időszakban jól teljesít. Az árakat a kereslet változása, a kínálati zavarok és a gazdasági visszaesés is erősen befolyásolhatja.

A szakértők az infrastruktúrát is említik: például közlekedési létesítményeket, távközlési tornyokat vagy energiahálózatokat. Egyes ilyen befektetéseknél hosszú távú, inflációhoz igazítható szerződések teremthetnek bevételt. Az átlagos megtakarító ezekhez többnyire befektetési alapokon keresztül férhet hozzá, ahol különösen fontos megvizsgálni a díjakat és azt, mennyi időre köti le a pénzét.

A drágulás elleni védelemnek is van ára

A Bloomberg által bemutatott alternatív befektetések között olyan konstrukciók is szerepelnek, amelyek magas belépési összeget kérnek, jelentős díjakat számítanak fel, és évekre lekötik a befektető pénzét. Ezek előnyeit ezért a hozzáférési korlátokkal együtt kell mérlegelni. Egy ígéretes hozam kevesebbet érhet annak, akinek közben szüksége lenne a megtakarítására.

A többféle befektetés tartása sem garantálja, hogy egy piaci visszaesést veszteség nélkül meg lehet úszni. A kockázatmegosztás célja, hogy a megtakarítás eredménye kevésbé függjön egyetlen vállalattól, piactól vagy gazdasági forgatókönyvtől.

Az infláció elleni védekezés végső soron a megtakarítás egészének átgondolását igényli. A várható hozam mellett a költség, a futamidő, az árfolyamkockázat és a hozzáférhetőség is befolyásolja, melyik befektetés mire alkalmas. Aki pedig kizárólag a drágulástól tartva választ egy erősen ingadozó eszközt, könnyen nagyobb rövid távú veszteséget vállalhat, mint amekkora értékvesztést el szeretett volna kerülni.