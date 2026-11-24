Gyorsan megtört a hétfői tőzsdei lendület Amerikában, kedden ismét a technológiai papírok vezették az esést. Az Nvidia több mint 7 százalékot veszített értékéből, a befektetői hangulatot pedig az újabb amerikai vámemelések réme is rontotta. A magyar tőzsde a nap közepén szintén mínuszban állt, miközben az európai autóiparban a Volkswagen drasztikus megszorításai és a BYD tervezett franciaországi gyárvásárlása került a figyelem középpontjába.

A keddi amerikai nyitás után a Nasdaq 1,8 százalékkal, az S&P 500 1,3 százalékkal, a Dow Jones pedig 0,4 százalékkal került lejjebb. Az Nvidia délután már 7,1 százalékos mínuszban járt, miután hétfőn 31 százalékot ugrott Jensen Huang vezérigazgatói visszatérésének hírére. A chipgyártó ezzel a hétfői árfolyamnyereség közel harmadát visszaadta, de továbbra is csaknem 22 százalékkal a pénteki záróértéke felett állt.

A hétfői kereskedésben az Nvidia 2003 óta a legnagyobb napi emelkedését érte el, és a szélesebb technológiai szektort is magával húzta. A Nasdaq akkor 6,5 százalékkal, a Nasdaq 100 pedig 6,9 százalékkal erősödött. Kedden azonban ismét a félvezetőgyártók és a mesterséges intelligenciához kapcsolódó vállalatok részvényei kerültek eladói nyomás alá. A Nasdaq 100 határidős jegyzése a nyitás előtt egy ponton 2,5 százalékos mínuszban is járt.

Az Anthropic részvénye már a nyitás előtti kereskedésben rövid időre a múlt heti tőzsdei bevezetés (IPO) 83 dolláros kibocsátási ára alá csúszott. A jegyzés egy ponton 7,3 százalékos eséssel 81,28 dollárig süllyedt, messze a csütörtöki debütálás után elért, 115 dollár feletti csúcstól. A Claude chatbot fejlesztője a hétfői raliból is kimaradt, részvénye aznap 1,4 százalékos mínuszban zárt.

Budapesten a kereskedés derekán 0,7 százalékos csökkenést mutatott a BUX index. A hazai blue chipek közül az OTP 1,3 százalékkal, a Mol 1,2 százalékkal gyengült, miközben a Richter 0,9 százalékos, a Magyar Telekom pedig 0,7 százalékos pluszban állt.

A vámkockázat is nyomást gyakorol a piacokra

A keddi amerikai esést az újabb vámemelésekről szóló értesülések is felerősítették. A Trump-kormányzat a Kína, az Európai Unió és további 14 ország ipari támogatásait vizsgáló eljárás alapján készíthet elő újabb protekcionista intézkedéseket.

Jamieson Greer amerikai kereskedelmi képviselő akár már ezen a héten ismertetheti a vizsgálat eredményeit. Az esetleges vámok végleges mértéke egyelőre nem ismert, így a piaci szereplőknek újabb kereskedelempolitikai bizonytalansággal kell számolniuk.

Az AI-beruházások megtérülése marad a kulcskérdés

A Goldman Sachs elemzői szerint az Nvidia vezetése körüli fordulatok önmagukban nem változtatják meg a mesterséges intelligenciához kapcsolódó beruházások hosszú távú kilátásait. Sharon Bell, a bank európai részvénypiaci stratégája szerint továbbra is az a döntő szempont, hogy a vállalatok képesek lesznek-e megfelelő profitot termelni a gigantikus beruházásokból.

Az egyetlen vállalat híreire bekövetkező szélsőséges árfolyammozgásokat Bell az amerikai részvénypiac extrém koncentrációjával magyarázza, vagyis azzal, hogy néhány megacap technológiai óriás különösen nagy súlyt képvisel az indexekben. Ez a kockázatok szélesebb körű megosztására ösztönözheti a befektetőket, amiből a mesterséges intelligenciától kevésbé függő európai piacok profitálhatnak.

A Goldman Sachs továbbra is a részvények felülsúlyozását javasolja, de a volatilitás tompítására a kötvények allokációs súlyát is megemelte. Bell szerint az európai vállalatok már konkrétabban kommunikálnak az AI nyereségre gyakorolt pozitív hatásairól, a részletes, projektszintű megtérülési kimutatások azonban többnyire még hiányoznak.

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Az Anthropic esetében a felfokozott várakozások mellett a biztonsági kockázatok is előtérbe kerültek. A vállalat és az OpenAI egyes szakértői szerint a legfejlettebb, egyelőre belső tesztelés alatt álló modelleket a jelenlegi keretrendszerekkel még nem tudják kellően felügyelni a nyilvános bevezetéshez. Az Anthropic közölte: biztonsági megfontolásokból akár komoly üzleti veszteség árán is elhalaszthatja egy-egy modell élesítését.

A kibocsátás során a vállalat és hét társalapítója összesen 119,5 milliárd dollárnyi forrást vont be. A masszív növekedési várakozások mellett ugyanakkor komoly terhet jelent, hogy az Anthropic 2045-ig közel 901 milliárd dollárnyi tőkekötelezettséget vállalt.

Sztrájkveszély a Volkswagennél, Franciaországban terjeszkedne a BYD

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A kínai elektromosautó-gyártó az európai gyártókapacitás bővítésével a készülő uniós protekcionista szabályozásra igyekszik felkészülni. Ezek az állami támogatásokat és a közbeszerzési tendereken való részvételt szigorú európai hozzáadottérték- és alkatrész-arányhoz kötnék. A BYD új magyarországi gyárában a tervek szerint 2027 elején indulhat meg a sorozatgyártás.