Van egy komoly csapda a Nők 40 nyugdíjkedvezménynél, amiről alig beszélnek: sokan csak az első nyugdíjutalásnál szembesülnek vele

A házimunka terhe jellemzően továbbra sem egyenlően oszlik meg a magyar családokban: a nők naponta átlagosan 75 perccel több időt töltenek láthatatlan munkával, mint a férfiak. Ráadásul a házimunka nemcsak főzésből, mosásból és takarításból áll: a család működtetéséhez rengeteg más szervezési és mentális feladat is hozzátartozik. A különbség nemcsak a szabadidőben, hanem a munkavállalásban, a keresetekben és a későbbi nyugdíjban is éreztetheti hatását. De mekkora gazdasági ára van a láthatatlan munkának, és hogyan lehetne igazságosabban elosztani a családi felelősséget? Gyurkó Helga, területfejlesztési közgazdászt, fejlesztési szakembert, auditort kérdeztük, aki a Láthatatlan teher című kiadványában foglalkozik a témával.

Először is tisztázzuk a fogalmat, mit értünk pontosan láthatatlan munkán, és miért fontos erről beszélni?

Gyurkó Helga: A láthatatlan munka gyűjtőfogalom. Ide tartozik minden olyan fizetetlen feladat, amely nélkül egy háztartás vagy egy család nem tudna működni, mégsem szoktuk valódi munkaként számításba venni. Jellemző rá, hogy sokszor csak akkor vesszük észre, amikor valaki nem végzi el.

Ilyen a fizikai munka, például a főzés, mosás, takarítás, bevásárlás és gyermekgondozás. De ilyen a kognitív vagy mentális munka is, ami alatt azt értjük, hogy észre kell venni, mire van szükség, meg kell tervezni a feladatokat, aztán időzíteni, megszervezni, észben kell tartani és ellenőrizni is kell azokat. És ilyen az érzelmi munka is, például a családtagok megnyugtatása, a konfliktusok kezelése vagy a családi kapcsolatok fenntartása.

Amiatt tartom nagyon fontosnak, hogy minél többet beszéljünk erről, mert a láthatatlan munka jelentős időt és figyelmet vehet igénybe, és aki ebből tartósan többet végez, annak kevesebb megszakítás nélküli ideje maradhat fizetett munkára, továbbképzésre, pihenésre és saját kapcsolatokra is, tehát szerteágazó hatása lehet. De a munkamegosztás mindezek miatt egyben gazdasági kérdés is, hiszen mérhető hatással lehet a keresetre, a karrierre, a megtakarításra és később a nyugdíjra is.

Melyek azok a feladatok, amelyekről a legtöbbször megfeledkezünk, amikor a házimunkáról beszélünk?

Leggyakrabban az előkészítő és szervezési munkáról feledkezünk meg, hiszen például maga a bevásárlás látható, de az már kevésbé, hogy előtte valakinek észre kellett vennie, hogy mi fogyott el, meg kellett terveznie a heti vagy aznapi étkezést, ellenőrizni kellett az otthoni készleteket és összeállítani a listát. Ez egy nagyon gyakori példa, melyen keresztül könnyen megláthatjuk, hogy attól, hogy egy munkafolyamatnak nincsen kézzelfogható produktuma (hacsak a listát ez esetben nem tekintjük annak), még nagyon is elengedhetetlen lehet a kézzelfogható eredménnyel járó feladatrészhez.

Ugyanez történik a gyermekek körüli feladatokkal is. Egy orvosi vizsgálat például egyetlen egyszerű időpontként jelenhet meg a családi naptárban, de ezt megelőzően valakinek észre kell venni a problémát, megfelelő szakembert kell keresni, hozzá időpontot foglalni, majd a dátumot fejben tartani, az odajutást megszervezni, s az időpont után gondoskodni az előírt kezelés betartásáról. Az iskolai üzenetek, befizetések, váltóruhák, születésnapok, különórák és nyári programok hasonlóképpen folyamatos háttérmunkát igényelnek.

Kevéssé látható az idős hozzátartozók ügyeinek intézése is, a gyógyszerek követése, a családi kapcsolattartás, vagy épp az ünnepek megszervezése és annak figyelése, hogy valamelyik családtag kimerült-e, esetleg szorong, vagy segítségre szorul.

A jelenlegi adatfelvételemben a válaszadók 74,4 százaléka jelölte, hogy ő tartja fejben a határidők, időpontok és teendők nagy részét. Közel 45 százalék általában maga veszi észre, mit kell elintézni. A párkapcsolatban, gyermekkel élők 72,8 százaléka többnyire maga szervezi a gyermekekkel kapcsolatos ügyeket.

Egy konkrét feladat elvégzése és egy teljes életterület működtetése két teljesen különböző típusú munka. Így fordulhat elő az, hogy miközben egy családon belül valaki akár számos konkrét feladatot teljesít, a rendszer áttekintése mégis is a másik ember fejében marad.

A mentális munka esetében mérhető az, hogy mekkora teherről beszélhetünk általánosságban?

A mentális munka nagyságát amiatt nagyon nehéz percekben mérni, mert sokszor más tevékenység közben zajlik. Valaki például dolgozik, vezet vagy pihenni próbál, s közben fejben rendezi, hogy hova és kinek kell időpontot kérni, be kell-e fizetni valamit, vagy hogyan kellene megoldani a következő héten valamit.

A saját adatfelvételemben a szervezési és észben tartási teher ötfokú skálán mért átlaga 4,27 volt. A 176 válaszadóból 147 fő 4-es vagy 5-ös értéket jelölt. A párkapcsolatban, gyermekkel élők között 86 százalék érezte úgy, hogy a családi szervezés nagyobb része rá jut.

Egy 322 amerikai anyát vizsgáló kutatásban a résztvevők arról számoltak be, hogy a háztartás kognitív munkájának átlagosan 72,6 százalékát, a fizikai feladatoknak pedig 63,6 százalékát végzik. Ez nem reprezentatív adat, nem vetíthető rá a teljes hazai népességre, arra azonban rámutat, hogy a fizikai feladatok megosztása mellett a tervezés és felelősség még egyenlőtlenebb lehet. Egy szisztematikus szakirodalmi áttekintés szintén azt találta, hogy a nők nagyobb részt vállalnak a mentális munkából, különösen a gyermekgondozással és a szülői döntésekkel kapcsolatban.

A mentális teher súlyát ugyanakkor nem kizárólag a feladatok száma határozza meg. Fontos az állandó készenlét, a megszakítások gyakorisága, a döntési felelősség és az is, hogy van-e olyan idő, amikor az adott személy valóban pihenhet, akár mert biztos lehet benne, hogy azalatt valaki más kézben tartja a család működését.

Mi határozza meg leginkább, hogy egy családban ki látja el a különböző feladatokat? A háztartási feladatok megosztásában mennyire játszanak szerepet az otthonról hozott minták?

Röviden a munkamegosztást egyszerre alakítja a két fél munkaideje, keresete, időbeli rugalmassága, otthonról hozott mintája, saját elvárása és az, hogy ki rendelkezik nagyobb gyakorlattal az adott feladatban.

A legnagyobb nemek közti különbség általában a rendszeresen ismétlődő, időhöz kötött feladatoknál látható, ilyen a főzés, a mosás, a ruhák kezelése, a takarítás és a gyerekek iskolai, egészségügyi és hétköznapi ügyeinek koordinálása. Ezeket nehezebb későbbre tolni, ezért annak a munkáját és napirendjét szabdalják fel, aki felel értük, s ez általában a nő.

Ugyanakkor a társadalmi elvárások is számítanak. Az anyákhoz erősebb gondoskodási elvárások kapcsolódnak, ezért bizonyos azonos szülői hibákért szigorúbban ítélhetik meg őket, mint az apákat.

Az otthonról hozott minta is fontos. Ha valaki azt látta gyermekkorában, hogy egy családban az anya az, aki mindent fejben tart, az könnyebben tekintheti ezt természetesnek. Aki viszont az apját is rendszeresen látta főzni, mosni, takarítani vagy családi ügyeket intézni, annak másfajta képe alakul ki a szülői felelősségről, ugyanakkor a párok képesek arrais, hogy tudatosan eltérjenek a hozott mintáktól.

A gyermekvállalás mennyire befolyásolja az addigi munkamegosztást?

A gyermekvállalás gyakran válik fordulóponttá. Sok pár a gyermek megszületése előtt viszonylag egyenlően működik, majd az első hónapokban biológiai és gyakorlati okokból több feladat kerül az anyához, s az átmeneti felosztás idővel tartós családi megszokássá válik.

Ennek van egy látszólag logikus menete, hiszen aki hosszabb időt tölt otthon a gyermekkel, az több gyakorlatot szerez az otthoni és gyermekekkel kapcsolatos feladatokban, jobban fogja ismerni a gyermek jelzéseit, vagy akár az intézményi ügyeket és a napi szervezési tennivalókat is. Mivel ő a gyakorlottabb ezekben, észszerűnek tűnhet, hogy később is hozzá kerüljenek ezek a feladatok, a másik szülő pedig eközben kevesebb önálló gondozási tapasztalatot szerez. A kialakult különbség egy idő után veleszületett alkalmasságnak látszódhat, holott részben az eltérő gyakorlás eredménye.

Egy magyar kutatási eredmény szerint az anyák munkajövedelme hat évvel az első gyermek megszületése után 31 százalékkal marad el attól a becsült szinttől, amelyet gyermekvállalás nélkül elérhettek volna.

A munkajövedelmi hátrányban a foglalkoztatási valószínűség, a ledolgozott munkaidő és az órabér különbsége is szerepet játszik. Nem állíthatjuk, hogy a teljes hátrányt az otthoni munkamegosztás okozza, az otthoni alkalmazkodási döntések ugyanakkor közvetítő szerepet játszhatnak. A kereseti hátrány tehát nem feltétlenül a gyermekvállalás utáni munkahelyre való visszatéréskor kezdődik: már jóval korábbról eredhet, amikor kialakult, hogy az adott családban ki marad otthon a beteg gyermekkel, ki választ rugalmasabb állást, és ki tud megszakítás nélkül tovább építkezni a saját szakmájában.

A karriert érintő alkalmazkodás a saját adatfelvételemben is erősen megjelent. A 114 párkapcsolatban, gyermekkel élő válaszadó közül 93 fő, vagyis 81,6 százalék jelzett legalább egy ilyen következményt. Közel felük hosszabb munkaerőpiaci kiesésről, 28,9 százalékuk keresetcsökkenésről, 25,4 százalékuk pedig kevésbé jól fizető munka választásáról számolt be. Ezek önbeszámolók, amelyekből pénzügyi veszteség vagy oksági hatás nem számítható, de megmutatják, milyen alkalmazkodási formákat éltek meg a kitöltők.

A fiatalabb generációk körében már egyenlőbben oszlanak meg a feladatok?

Igen, vannak biztató változások. A fiatalabb párok körében erősebb lehet az egyenlő munkamegosztás igénye, de ebből még nem következik, hogy a tényleges feladatmegosztás is egyenlővé vált.

A generációk összehasonlítása módszertanilag sem egyszerű, hiszen egy gyermektelen fiatal pár munkamegosztása könnyen lehet egyenlőbb, mint egy többgyermekes családé. Tehát amit generációs különbségnek látunk, annak egy része valójában élethelyzeti különbség: a valódi próba gyakran az első gyermek megszületésével és a vele otthon töltött idővel kezdődik, melyet a munkába való visszatérés és az ezt követően is fennmaradó családi szervezési és gondozási feladatokkal terhelt időszak követ.

Az apák nagyobb részvétele fontos változás, de önmagában attól még nem válik egyenlővé a munkamegosztás, hogy mindkét fél végez házimunkát. Az is fontos kérdés, hogy mindkét szülő önállóan felel-e teljes feladatterületekért, például észreveszi-e, ha szükség van valamire, megtervezi-e a teendőket és külső emlékeztetés nélkül elvégzi-e a kapcsolódó feladatokat.

A kiadvány szerint 15 év alatt 105 percről 75 percre csökkent a házimunkával töltött idő nemek közötti különbsége. Ez már valódi társadalmi változást jelent?

Igen, ez valódi, mérhető elmozdulás. A különbség harminc perccel, körülbelül 29 százalékkal csökkent, ami jelentős. A házimunkával töltött idő nemek közötti különbsége tehát már csak napi 75 perc, ami egy harmincnapos hónapban 37,5 órát jelent. Ha tovább számolunk, ez egy év alatt több mint 456 óra, vagyis körülbelül 57 darab nyolcórás munkanap. Négyhetes, húsz munkanapos hónapokkal számolva pedig ez közel három teljes hónapnyi idő évente, és így már különösen jelentősnek tűnhet a napi 75 perc.

Visszatérve a csökkenéshez, a részletes adatokból az látszik, hogy a harmincperces közeledés több, egymástól eltérő változás eredménye. A férfiak valóban több időt fordítanak néhány rendszeres háztartási feladatra: a főzésre, terítésre és tálalásra jutó idejük napi 18 percről 27 percre, a takarításra és rendrakásra fordított idejük 8 percről 16 percre emelkedett, viszont a nők esetében nem ezeknél a tevékenységeknél csökkent az időráfordítás.

A nők főzésre most is napi 79 percet fordítanak, takarításra pedig többet, mint tizenöt éve. A legnagyobb csökkenés a mosogatásnál, valamint a mosásnál és vasalásnál történt, anélkül, hogy ezeknél hasonló mértékű növekedés jelent volna meg a férfiaknál.

A különbség csökkenése tehát a férfiak nagyobb részvételéből is, de egyes, korábban sok női időt igénylő munkák időigényének visszaeséséből is adódik. Nem tudjuk, de valószínű, hogy ezeket valamilyen arányban magyarázza a technológia, a szolgáltatások használata vagy más életmódbeli változások.

Közben az is látszik, hogy összességében nem végzünk kevesebb házimunkát: a 15 és 74 év közötti lakosság napi átlaga 133 percről 137 percre nőtt. És még egy nagyon fontos szempontot kiemelnék: ezek az adatok az időben elkülöníthető tevékenységeket mérik. A más tevékenységek közben is zajló tervezés, észben tartás és állandó készenlét jelentős része viszont nem jelenik meg bennük. Ezért úgy fogalmaznék, hogy a változás valós, de a különbség még mindig nagyon nagy. Természetesen jó hír, hogy javulás tapasztalható, viszont rossz hír, hogy a jelenlegi különbség még mindig évente több száz óra különbséget jelent az időfelhasználásban.

Amit még itt megemlítenék, hogy a Nők 40 annyiban elismeri a gyermeknevelés társadalmi értékét, hogy bizonyos gyermekneveléssel töltött időszakokat beszámít a nyugdíjjogosultsághoz szükséges időbe, azt azonban nem árazza be, hogy a nők ezen túl naponta átlagosan 75 perccel több fizetetlen háztartási munkát végeznek. Nem téríti meg azt a keresetet, amelyet ezalatt az idő alatt megszerezhettek volna, és azt a későbbi bérnövekedést sem, amelyből a hosszabb kiesés, a rövidebb munkaidő vagy a visszafogottabb karrier miatt kimaradtak. A nyugdíj összege ráadásul az elismert szolgálati idő mellett a korábbi keresetektől is függ, ezért a gyermekvállalás alatt kialakuló kereseti hátrány a nyugdíjban is tovább élhet. A rendszer a jogosultsági idő egy részét elismeri, de a fizetetlen munka gazdasági értékét, a kiesett karrierhozamot, valamint a tartós fizikai és mentális megterhelést nem kompenzálja.

Milyen mentális egészségügyi következményei lehetnek annak, ha valakinek hosszú időn keresztül nincs olyan időszaka, amikor ténylegesen leteheti a család működtetésének felelősségét?

A tartós készenlét megnehezítheti a pszichés leválást és a regenerációt is. Hiába van az ember fizikailag távol az adott feladattól, ha közben továbbra is arra összpontosít, például előre tervez, vagy kapcsolódó problémákat próbál megelőzni.

A tartós készenléthez fáradtság, alvási és koncentrációs nehézség, ingerlékenység és nehezebb regeneráció társulhat. A párkapcsolatban pedig megjelenhet a neheztelés is akár amiatt, hogy a másik a delegált végrehajtásokban segít, de a felelősséget nem veszi át, tehát a szünet nélküli készenlétben nem ad segítséget.

A pihenéshez nem mindig elég egy szabad óra, arra is szükség van, hogy abban az órában valóban valaki másé legyen a felelősség.

A válaszadóim 78,4 százaléka gyakori fáradtságot vagy kimerültséget jelölt meg, kevesebb türelemről 63,6 százalék, önmagára fordítható idő vagy energia hiányáról 56,8 százalék számolt be. Az alvásra gyakorolt hatást 44,3 százalék, a kikapcsolási nehézséget 42,6 százalék, koncentrációs nehézséget 33 százalék jelölte meg.

A maximális szervezési terhet jelölők 85,5 százaléka számolt be gyakori kimerültségről, 25 válaszadó pedig azt jelezte, hogy jelenleg semmi nem segít igazán, közülük 22 fő gyakori kimerültségről is beszámolt.

A kutatások is összefüggést találtak a láthatatlan háztartási munka egyenlőtlen viselése, a szereptúlterheltség és párkapcsolattal való elégedettség között. Ezek nyilván nem jelentenek minden emberre érvényes, egyszerű oksági sorrendet, a kapcsolat azonban elég következetes ahhoz, hogy a mentális terhet ne pusztán időgazdálkodási problémaként kezeljük.

A home office mennyiben oldja meg a problémát? Nem eredményezi inkább azt, hogy a munka és a háztartási feladatok még jobban összefolynak? Ha valaki otthonról dolgozik, lehetséges, hogy könnyebb összehangolni a családi életet a munkával, de közben nem várja-e el a családja sokszor azt is, hogy mivel otthon van, akkor úgyis ráér bizonyos otthoni feladatokra?

Pontosan, a home office hasznos eszköz, de önmagában nem oldja meg a munkamegosztást. Csökkentheti az utazási időt, nagyobb lehet az idő feletti kontrollunk, és mondjuk könnyebbé teheti egy csomag átvételét vagy egy-egy családi szervezési dolog elintézését, de ezzel párhuzamosan megjelenik az a veszély is, hogy az otthon dolgozó ember válik a család alapértelmezett ügyintézőjévé. Mert ő indítja el a mosást, ő fogadja a szerelőt, intézi a beteg gyermeket, válaszol az iskolának, főz, tálal és felügyel a hazaérő gyerekekre. Ezek a megszakítások, ha csak néhány percesek, akkor is széttördelik a koncentrációt.

A home office vagy a hibrid munkavégzés hatékonyan javíthatja a munka és a magánélet összehangolását, ugyanakkor hosszabb munkaidővel, elmosódó határokkal és kevesebb valódi szünettel járhat. A távmunkások körében gyakoribb a szabadidőben végzett munka és az elégtelen pihenés is.

Felmerülhet a kérdés, hogy akkor létezik-e egyáltalán jó megoldás? A home office akkor támogat igazán, ha munkaidő alatt az otthon dolgozó ember valóban dolgozhat. A háztartási feladatokat ilyenkor is ugyanúgy el lehet osztani, mintha mindkét fél más helyszínen dolgozna, hiszen az otthon tartózkodás nem azonos a rendelkezésre állással.

A részmunkaidős állás is megoldás lehet, de mitől válik valóban támogatóvá, és mikor inkább karriergyilkos és jövedelemcsökkentő csapdává?

A részmunkaidő akkor támogató, ha önkéntes, kiszámítható, tisztességes órabérrel jár, és a munkamennyiség is arányosan csökken. Fontos, hogy a munkavállaló hozzáférjen a képzésekhez, az előléptetéshez és az érdemi feladatokhoz, majd később visszatérhessen teljes munkaidőbe. Akkor válhat csapdává, ha a dolgozó hatórás fizetésért nyolcórás feladatmennyiséget kap, ha kimarad a döntésekből, láthatatlanná válik a vezetők számára, vagy eleve alacsonyabb fejlődési lehetőséget kínáló munkakörbe kerül. A havi jövedelem csökkenése mellett így alacsonyabb lehet a későbbi béremelések alapja, a megtakarítás és a nyugdíjjogosultság is.

Nem jelent önmagában az önkéntességet, hogy a munkavállaló maga kérte a rövidebb munkaidőt. Azt is meg kell vizsgálni, milyen más lehetőségei voltak, voltak-e egyáltalán. Lehetséges például, hogy nincs megfelelően hosszú nyitvatartású gyermekellátás a környéken, vagy hogy a család egyik tagjának rendszeresen otthon kell maradnia a beteg gyermekkel. Ilyen esetben a részmunkaidő lehet formálisan önkéntes, miközben valójában kényszerű családi alkalmazkodás, amiben a döntés könnyen az anyára esik.

Ennek oka ismét logikus, hiszen lehet, hogy ő keres kevesebbet, neki van nagyobb gyakorlata a gyermekek ügyeinek intézésében, és a társadalom is természetesebbnek tekinti, hogy ő igazodjon. Pénzügyileg is észszerűnek tűnhet, hogy a kisebb keresetű fél csökkentse a munkaidejét, csakhogy a korábbi kereseti különbség így maga termeli tovább a következőt: aki kevesebbet keres, az vállalja a nagyobb áldozatot a karrierjében, ettől később még kevesebbet keres, ezért a következő alkalmazkodásnál ismét ő lehet az észszerű választás.

Érdekességképp, az Európai Unióban 2024-ben a gyermekes, 25 és 54 év közötti foglalkoztatott nők 31,7 százaléka dolgozott részmunkaidőben, a gyermektelen nőknél ez 19,1 százalék volt. Ez a különbség is azt mutatja, hogy a gyermek jelenléte a nők esetében szorosan együtt jár a részmunkaidős foglalkoztatás gyakoribbá válásával.

Mi az, ami a legtöbbet javítana a láthatatlan munka egyenlőtlen megoszlásán? Mi az, amit a családok tudnak megváltoztatni saját maguk, és mi az, amit csak munkahelyi vagy állami szinten lehet?

A családokban a legfontosabb változás a feladatok helyett a felelősségi körök megosztása lenne. Ha valaki bevásárol, miután a párja összeírta a listát és emlékeztette rá, olyankor a végrehajtás megoszlott, a mentális felelősség nem.

Teljes felelősségi kör átadásakor ugyanaz az ember veszi észre a szükségletet, tervezi meg a megoldást, végzi el a feladatot és követi az eredményt. Ilyen kör lehet például az iskolai ügyintézés, az étkezés, a ruhák kezelése vagy az egészségügyi időpontok szervezése. Érdemes időnként közösen áttekinteni, melyik fél fejében hány ilyen terület fut.

A munkahelyek kiszámítható rugalmassággal, következmények nélkül használható home office-szal, visszatérési programokkal és a családi lehetőségek karrierhatásának mérésével tudnak segíteni. Az is számít, hogy a férfi vezetők élnek-e a számukra elérhető családi szabadságokkal: ha igen, az szintén csökkentheti annak kockázatát, hogy a gondoskodás kizárólag női ügyként jelenjen meg.

Állami szinten a hozzáférhető gyermekellátás, az idősgondozási szolgáltatások, a megfelelően fizetett és apáknak fenntartott szabadság, valamint a jó minőségű rugalmas foglalkoztatás teremthet nagyobb választási lehetőséget. A megfizethető, jó minőségű gyermekellátás alapvető feltétele annak, hogy a kisgyermekes szülők fizetett munkát vállalhassanak.

A családi szokások tehát fontosak, de nem tudják pótolni a hiányzó szolgáltatást, az intézményi nyitvatartást vagy a munkahelyi rugalmasságot.

Van valamilyen tévhit a láthatatlan munkával kapcsolatban, amit a kutatás adatai cáfolnak?

Az egyik legerősebb tévhit az, hogy a túlterhelés elsősorban időgazdálkodási probléma. Tehát ha az érintett megtanulna hatékonyabban szervezni, sőt hatékonyabban regenerálódni vagy pihenni, vagy jobban tudná kezelni a stresszt, akkor a túlterhelése enyhülne. A stresszkezelés és a pihenés valóban segíthet, de nem változtatja meg azt, hogy ki felel a család működtetéséért. Nagyon fontos, hogy ha továbbra is ugyanaz az ember tartja fejben a feladatokat, akkor a jobb időmenedzsment legfeljebb hatékonyabbá teszi a túlterhelés kezelését.

Az ilyenfajta elvárások plusz feladatként jelenhetnek meg egy amúgy is sűrű teendőlistán: tanuljunk jobb időgazdálkodást, szervezési ismereteket, tudjunk hatékonyabban pihenni, és ha ez nem jár látványos sikerrel, akkor azt is az adott személy élheti meg kudarcként.

Amikor egyértelműen tudjuk, hogy a külső hatások és a családi döntések mekkora részt kapnak egy-egy személy túlterhelődésében, akkor nem terhelhetjük a jobban-levés terhét is ugyanarra a személyre, a külső hatások megváltoztatása nélkül.

Szintén tévhit, hogy ha a másik fél sok látható feladatot elvégez, akkor a munka már egyenlően oszlik meg. Az adatok és a mentális munkáról szóló kutatások alapján egyértelmű, hogy a végrehajtás megosztása mellett a tervezési és ellenőrzési felelősség továbbra is egy embernél maradhat.

Ha ezt a kiadványt tíz év múlva újra megírná, milyen számokat szeretne látni benne?

Jó kérdés. Az biztos, hogy azt szeretném látni, hogy a házimunkára fordított idő nemek közötti napi különbsége a jelenlegi 75 percről érdemben tovább csökkent. De ugyanezt szeretném látni a gyermekgondozásban és a mentális szervezési felelősségben is. Fontos eredmény lenne az is, ha a kisgyermekes anyák munkába való visszatérése kevésbé járna kereseti és karrierhátránnyal.

Magyarországon a 0 és 2 év közötti legkisebb gyermeket nevelő anyák tényleges munkavégzési aránya 2020-ban 12,3 százalék volt, szemben a 37,9 százalékos OECD-átlaggal. Tíz év múlva magasabb arányt szeretnék látni úgy, hogy közben a hosszabb otthonmaradás is valódi, gazdaságilag is vállalható választás maradjon.

Szeretném, ha jelentősen csökkenne a gyermekvállalás után hat évvel mérhető 31 százalékos anyasági munkajövedelmi hátrány. Azt is, hogy a rugalmas és részmunkaidős munkát férfiak és nők egyaránt használják, hasonló karrierkövetkezményekkel.

Végül szeretném, ha tíz év múlva már országos adatunk lenne arról is, ki tartja fejben a család működését, mert ez most nagyon hiányzik. Jelenleg a fizikai munka idejét sokkal jobban ismerjük, mint a tervezését, az emlékezését és az állandó készenlétét, pedig lehet, hogy éppen ebben van a legnagyobb különbség.

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