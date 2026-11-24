Előzetes bejelentés nélkül is ellenőrizhetnék a megváltozott munkaképességű embereket foglalkoztató, állami támogatásban részesülő cégeket, szabálytalanság gyanúja esetén pedig azonnal fel is függeszthetnék a pénzek folyósítását. A kormány társadalmi egyeztetésre bocsátott rendelettervezete több ponton szigorítaná a szociális ellátórendszer ellenőrzését, de a szociális intézmények működését és az állami támogatások folyósítását is érintené.

Több szociális és gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeletet is módosítana a kormány egy társadalmi egyeztetésre bocsátott tervezetben. A javaslat szerint előzetes értesítés nélkül is ellenőrizhetnék a megváltozott munkaképességű embereket foglalkoztató, állami támogatásban részesülő munkáltatókat, szabálytalanság esetén pedig akár azonnal felfüggeszthetnék a pénzek folyósítását. A tervezet emellett a szociális intézmények ideiglenes átköltöztetésére, a rehabilitációs foglalkoztatás támogatására és az örökbefogadási nyilvántartásra vonatkozó szabályokat is érinti.

A társadalmi egyeztetésre bocsátott kormányrendelet-tervezet több, jelenleg hatályos szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szabályozást módosítana. A dokumentum indokolása szerint a változtatások célja egyrészt a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény módosításainak átvezetése, másrészt a jogalkalmazás során felmerült szabályozási igények rendezése. A javaslat 2027. január 1-jén lépne hatályba, egyes rendelkezések azonban csak 2028-tól lennének alkalmazandók.

Az egyik fontos változás a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató, állami támogatásban részesülő munkáltatókat érintené. A tervezet új rendelkezéssel egészítené ki a jelenlegi szabályozást, amely kifejezetten lehetővé tenné, hogy a támogatás rendeltetésszerű felhasználását előzetes értesítés nélküli helyszíni ellenőrzésekkel is vizsgálják.

Az ellenőrzések során a munkáltatóknak be kellene mutatniuk az elkülönítetten vezetett munkaügyi és számviteli bizonylatokat. Ha szabálytalanság gyanúja merül fel, a kormányhivatal azonnali hatállyal felfüggeszthetné a támogatás folyósítását. Amennyiben pedig megállapítják a támogatás jogosulatlan igénybevételét, a kifizetett összeget kamatokkal növelten követelhetnék vissza.

Fél évre is elköltöztethetik a szociális intézményeket

A tervezet a szociális szolgáltatók és intézmények működését érintő szabályokat is módosítaná. Egy új rendelkezés szerint bizonyos rendkívüli helyzetekben a fenntartók legfeljebb hat hónapra a szolgáltatói nyilvántartásban szereplőtől eltérő helyszínre költöztethetnék az ellátottakat.

Erre akkor lenne lehetőség, ha az intézmény működését a tevékenységi körén kívül eső, elháríthatatlan ok, vagyis vis maior akadályozza, és a költöztetés az ellátottak életének, testi épségének vagy egészségének védelme érdekében szükséges.

A módosítás egyik fontos eleme, hogy ilyen esetben nem kellene külön kérelmezni az intézmény vagy a szolgáltatási hely címének módosítását. Ha azonban a fenntartó korábban erre a célra nem használt épületet von be az ellátásba, a működést engedélyező szervnek a bejelentéstől számított tíz napon belül ellenőrzést kellene tartania annak vizsgálatára, hogy az új helyszín megfelel-e az előírásoknak.

Változik a rehabilitációs foglalkoztatás támogatása is

A megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatásának támogatására vonatkozó pályázati rendszert is érintené a tervezet. A javaslat szerint 2027 első félévére nem írnának ki új pályázatot a rehabilitációs foglalkoztatás támogatására.

Ehelyett a 2026. december 31-én hatályos támogatási kereteket és támogatási szerződéseket 2027. június 30-ig meghosszabbítanák. A következő félévre, vagyis 2027. július 1. és december 31. közötti időszakra már új pályázatot hirdetnének, legkésőbb 2027. április 30-ig.

A változtatás tehát átmeneti megoldást jelentene: a már működő támogatási konstrukciók nem szakadnának meg az év első felében, a második félévre pedig új pályázati kör indulhatna.

Felfüggeszthetik az állami támogatást a mulasztó intézményfenntartóknál

Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók támogatásának szabályai is módosulnának. A tervezet szerint, ha az illetékes igazgatóság azt észleli, hogy egy fenntartó nem teljesítette valamely előírt kötelezettségét, először 15 napos póthatáridőt biztosítana számára.

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Ha a fenntartó ezen idő alatt sem pótolja a mulasztást, az igazgatóság hivatalból felfüggesztené az állami támogatás folyósítását. A pénzek kifizetése addig szünetelne, amíg az érintett szervezet nem teljesíti a kötelezettségét.

A javaslat emellett pontosítaná az állami támogatások számításának szabályait is: az egyes jogcímekhez kapcsolódó összegeket fenntartói szinten vizsgálnák.

Az örökbefogadási nyilvántartás bevezetését is érinti a tervezet

A módosítás egyik figyelemre méltó eleme az örökbefogadási szabályozáshoz kapcsolódik. A tervezet ugyanis arról rendelkezik, hogy nem lép hatályba az örökbefogadással kapcsolatos intézkedések végrehajtásáról szóló 432/2025. (XII. 23.) kormányrendelet egyik pontja.

A dokumentum indokolása szerint ez az egyszintű, egységes országos örökbefogadási nyilvántartási rendszer bevezetéséhez kapcsolódó szabályozást érinti. A mostani tervezetből önmagában ugyanakkor nem derül ki, hogy a rendszer bevezetését milyen ütemezésben tervezik a továbbiakban.

A fogyatékossággal élőket érintő felülvizsgálatok szabályai is változnának

A tervezet a fogyatékos személyek alapvizsgálatára és a szociális intézményekben ellátottak állapotának felülvizsgálatára vonatkozó rendelkezéseket is átalakítaná. A javaslat szerint a szociális törvényben meghatározott felülvizsgálatokat Budapest Főváros Kormányhivatalának szakértői bizottsága végezné.

A módosítás egyúttal rögzítené, hogy a felülvizsgálatot a kezdeményezés beérkezését követő 50 napon belül kell lefolytatni. A változtatás a jelenlegi szabályozás egyes vizsgálati eljárásait és dokumentációs követelményeit is átalakítaná.

A tervezet ezen felül az ellátási területek nyilvántartását is rendezné. Azoknál a szolgáltatóknál, amelyeknél 2026. december 31-én még kistérség szerepel ellátási területként, a hatóság 2027 februárjának végéig kezdeményezné az adatok pontosítását. A fenntartóknak 60 napjuk lenne nyilatkozni az ellátási területről, ennek elmulasztása esetén pedig a korábbi kistérség székhelye szerinti járást jegyeznék be.

A jogszabálytervezet tehát több ponton is átalakítaná a szociális és gyermekvédelmi ellátórendszer működésének adminisztratív és ellenőrzési szabályait. Fontos azonban, hogy egyelőre társadalmi egyeztetésre bocsátott javaslatról van szó, így a rendelkezések még változhatnak, és a tervezet önmagában nem jelent elfogadott jogszabályt.

Címlapkép: Purger Tamás, MTI/MTVA