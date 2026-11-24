Átmeneti intézkedéseket vezet be az Egészségügyi Minisztérium, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) és az Országos Gyógyszerészeti Intézet (OGYI) a Kreon és a Pangrol gyógyszerek ellátási problémái miatt. Az érintett készítményeket átmenetileg kijelölt gyógyszertárakban lehet majd kiváltani, egyszerre legfeljebb egyhavi kezeléshez szükséges mennyiségben. A Kreon esetében akár 2027 első feléig is előfordulhatnak időszakos hiányok.

Átmeneti, ellenőrzött gyógyszerelosztási rendszert alakított ki az Egészségügyi Minisztérium, a NEAK és az OGYI a magas lipázenzim-aktivitású, pankreatin hatóanyagú gyógyszerek hiánya miatt – derül ki a minisztérium közleményéből. Az intézkedés célja, hogy a korlátozott készletekből elsősorban azoknak a betegeknek az ellátását biztosítsák, akiknél a kezelés megszakítása súlyos egészségkárosodáshoz, akár életveszélyes állapot kialakulásához vezethet.

Az érintett gyógyszereket elsősorban olyan betegek kezelésére alkalmazzák, akiknek a hasnyálmirigye nem termel elegendő emésztőenzimet. A készítmények nélkülözhetetlenek lehetnek többek között a cisztás fibrózisban, krónikus hasnyálmirigy-betegségben szenvedők, illetve bizonyos hasnyálmirigyműtéten átesett betegek számára.

A magyarországi ellátási nehézségek hátterében a Pangrol esetében hatóanyag-ellátási problémák, míg a Kreon esetében a több európai országot érintő gyártási kapacitáskorlátok és a megnövekedett kereslet állnak.

Az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) tájékoztatása szerint a Kreon ellátásában 2027 első feléig további időszakos hiányok fordulhatnak elő. A probléma tehát nem kizárólag Magyarországot érinti, megoldása részben a nemzetközi gyártási és szállítási kapacitások helyreállításától függ.

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Korlátozzák a kiváltható gyógyszerek mennyiségét

Az átmeneti rendszer keretében a hiányhelyzet idején beérkező, korlátozott mennyiségű készítményeket elsősorban kijelölt egészségügyi intézmények lakossági gyógyszerellátást is végző intézeti gyógyszertárain keresztül biztosítják.

Az új rendszerben az érintett készítmények az emelt vagy kiemelt társadalombiztosítási támogatásra jogosult betegek számára lesznek elérhetők. A gyógyszerekből egy alkalommal legfeljebb egyhavi kezeléshez szükséges mennyiség írható fel és adható ki, hogy a rendelkezésre álló készletekből minél több beteg folyamatos ellátását biztosíthassák.

A kijelölt gyógyszertárak listáját a NEAK és az OGYI honlapján teszik közzé. Ezek a patikák hetente kapnak majd gyógyszerszállítmányokat, a rendelkezésre álló mennyiségeket pedig folyamatosan a tényleges betegigényekhez igazítják. Az intézkedés átmeneti jellegű: amennyiben javul az ellátási helyzet, a készítmények ismét szélesebb gyógyszertári körben válhatnak hozzáférhetővé.

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Milyen készítményekkel helyettesíthetők a hiányzó gyógyszerek?

A minisztérium tájékoztatása szerint a pankreatin hatóanyagú gyógyszerek közül a társadalombiztosítási támogatásban nem részesülő Mezym Forte ellátása továbbra is biztosított. Emellett a Dipankrin Optimum november 1-jétől társadalombiztosítási támogatással is elérhető. Az OGYI további, a hiányzó készítmények helyett alkalmazható gyógyszerek beszerzését is engedélyezte, és folyamatosan egyeztet a gyártókkal a Magyarországra érkező mennyiségek növelése érdekében.

Fontos azonban, hogy az egyes készítmények hatáserőssége és adagolása eltérhet, ezért a gyógyszerek esetleges helyettesítéséről minden esetben egyeztetni kell a kezelőorvossal. A minisztérium arra kéri az érintett betegeket, hogy gyógyszereik felírásáról időben egyeztessenek kezelőorvosukkal, a kiváltás helyéről pedig a NEAK és az OGYI honlapján közzétett gyógyszertári listából tájékozódjanak. A gyógyszerek adagolását vagy a kezelés menetét orvosi egyeztetés nélkül nem szabad megváltoztatni.