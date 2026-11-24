A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 2405,48 pontos, 1,71 százalékos csökkenéssel 137 957,83 ponton zárt kedden.

A részvénypiac forgalma 24,9 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest. Az Equilor Befektetési Zrt. elemzője szerint lényeges belföldi és kibocsátói hírek híján a nemzetközi környezet befolyásolta leginkább a kereskedést. A befektetői hangulat a nyugati részvénypiacon kedvezőtlenre fordult, ennek hatása látszódott a keddi kereskedésben a BÉT-en is - tette hozzá Czibere Ákos.

A Mol 58 forinttal, 1,25 százalékkal 4578 forintra csökkent 3,1 milliárd forintos forgalomban.

58 forinttal, 1,25 százalékkal 4578 forintra csökkent 3,1 milliárd forintos forgalomban. Az OTP-részvények ára 1770 forinttal, 4,42 százalékkal 38 300 forintra esett, forgalmuk 16,0 milliárd forintot tett ki.

ára 1770 forinttal, 4,42 százalékkal 38 300 forintra esett, forgalmuk 16,0 milliárd forintot tett ki. A Magyar Telekom árfolyama 42 forinttal, 1,48 százalékkal 2882 forintra erősödött, forgalma 1,2 milliárd forint volt.

árfolyama 42 forinttal, 1,48 százalékkal 2882 forintra erősödött, forgalma 1,2 milliárd forint volt. A Richter-papírok árfolyama 260 forinttal, 1,96 százalékkal 13 510 forintra nőtt, a részvények forgalma 4,2 milliárd forintot ért el.

A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 7991,68 ponton zárt kedden, ez 63,66 pontos, 0,79 százalékos csökkenés a hétfői záráshoz viszonyítva.