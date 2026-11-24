A GKI Gazdaságkutató Zrt. elkészítette legújabb elemzését, amely azt vizsgálja, milyen szerepet töltenek be a külföldi befektetők a magyar államadósság finanszírozásában. Az elemzés bemutatja, hogyan változott az elmúlt években a külföldiek kezében lévő magyar állampapírok állománya, milyen szempontok alapján döntenek a befektetők, és milyen előnyökkel, illetve kockázatokkal jár, ha az állam jelentős mértékben támaszkodik a külföldi forrásokra. Az elemzést levelünkhöz csatolva találják.

Egy ország államadósságának minőségét nemcsak az határozza meg, hogy mekkora az államadósság/GDP mutató, hanem az is, hogy kik hajlandók finanszírozni és milyen árat kérnek ezért. A külföldi befektetők jelenléte jelentősen növeli a magyar állam finanszírozási lehetőségeit, mérsékli a kötvényhozamokat és javítja az ország pénzügyi stabilitását.

Az állampapírok iránti kereslet (amit a piaci bizalom, az inflációs kilátások és a forint árfolyamának megítélése egyaránt befolyásol) dönti el, hogy milyen hozam mellett tud az állam új forrást bevonni. Ha a külföldi befektetők szívesen vásárolják a magyar kötvényekaet, az erősíti a keresletet és mérsékeli az új kibocsátások kamatát. A keresletet az euró bevezetésének lehetőségével kapcsolatos várakozások is érdemben befolyásolják: egy hiteles csatlakozási perspektíva mérsékli a befektetők által elvárt kockázati prémiumot, és növeli a magyar állampapírok vonzerejét.

A külföldi befektetők által tartott magyar állampapírok állománya középtávon jelentős növekedést mutat. Míg 2010-ben a teljes állomány körülbelül 7 ezer milliárd forintot tett ki, 2026-ra már meghaladta a 21 ezer milliárd forintot (ami a 2026-os várható GDP 23%-a). A bővülés mind a forintban, mind a devizában denominált állampapíroknál megfigyelhető. Bár a devizában kibocsátott állampapírok továbbra is nagyobb súlyt képviselnek, a forintban denominált állomány aránya is növekedett a vizsgált időszakban.

Ennek oka részben az is, hogy a választásokat követő forinterősödés mérsékelte a devizaállomány forintban kimutatott értékét, illetve a külföldiek forintban denominált állampapír-állománya a második negyedévben közel 2 ezer milliárd forinttal nőtt, ami a magyar eszközök iránti kereslet erősödésére utal.

Az év elejéhez képest augusztusra a külföldiek forintban denominált állampapír-állománya több mint 3 ezer milliárd forinttal emelkedett. A forintban denominált állampapírok külföldi állománya jelenleg megközelíti a 10 ezer milliárd forintot, amelyből mintegy 2 ezer milliárd forint repóügyletekhez kapcsolódik. Ugyanakkor a jelenlegi, GDP-arányosan körülbelül 25 százalékos külföldi állomány bár az elmúlt években nem volt ilyen magas, a húszéves időszakot tekintve nem számít kiugró értéknek.

A külföldi befektetők döntéseiben fontos szerepet játszik a magyar állampapírok és a más országok állampapírjai között elérhető hozamkülönbözet, amelynek alakulását elsősorban az inflációs és árfolyamkilátások, valamint a versenyző befektetési lehetőségek várható hozamai befolyásolják. Emellett a befektetők a kötvények futamidejét, a másodpiaci likviditást és a gazdaságpolitika kiszámíthatóságát is mérlegelik, hiszen ezek a szempontok a befektetés kockázatát és vonzerejét egyaránt meghatározzák.

A magasabb magyar hozam önmagában nem feltétlenül jelent kedvezőbb kockázattal korrigált befektetést, hiszen a forint árfolyamának alakulása és a gazdaságpolitika kiszámíthatósága is befolyásolja a befektetés kockázatát. Ha a forint gyengül, az árfolyamveszteség részben vagy teljesen felemésztheti a kamatelőnyt. A kamatpolitika szintén közvetlenül hat a kötvénypiacra. A magas állampapír hozamok vonzóbbá teszik az újonnan kibocsátott papírokat, ugyanakkor a már forgalomban lévő, fix kamatozású kötvények árfolyamát általában lefelé nyomják.

Fordított helyzetben, amikor a hozamok csökkennek, a meglévő fix kamatozású papírok árfolyama emelkedik. A külföldi befektetők ezért nemcsak a kamatbevételből, hanem a kötvényárfolyam változásából is nyerhetnek. A befektetői bizalomra a költségvetési pálya és az államadósság kezelése is hat: a hiteles, kiszámítható költségvetési politika, az átlátható adósságkezelés és a stabil intézményi környezet csökkenti a bizonytalanságot.

EZ IS ÉRDEKELHET Zsiday Viktor: „az életben nem fogjuk visszafizetni ezt az államadósságot” A világ államai egyre több pénzt kérnek a befektetőktől, miközben a mesterséges intelligenciához kapcsolódó beruházások is hatalmas összegeket emésztenek fel.

2025-ben a külföldi befektetők állampapír-állományának növekedése ellenére a hozamok nem csökkentek érdemben, amit a magas költségvetési hiány és a finanszírozási kockázatok magyaráznak. 2026 tavaszától viszont a javuló költségvetési várakozások és az euróbevezetés lehetőségével kapcsolatos várakozások mérsékelték a befektetők által elvárt kockázati prémiumot. Ez növelte a magyar állampapírok vonzerejét, erősítette a külföldi keresletet, ami hozzájárult a hozamok csökkenéséhez.

Az euróbevezetés lehetőségével kapcsolatos várakozások ugyanakkor csak akkor támogathatják tartósan a befektetői bizalmat, ha azok hiteles gazdaságpolitikai és költségvetési pályával párosulnak. A csatlakozási folyamat hitelességének sérülése vagy a várakozások romlása a külföldi befektetők pozícióinak átértékeléséhez és tőkekiáramláshoz vezet. 2026 nyarától a növekvő külföldi vásárlást már a hozamszint emelkedése is okozza.



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A külföldi kereslet erősödése rövid távon egyértelműen segíti az állam finanszírozását. A szélesebb befektetői kör nagyobb keresletet biztosít az állampapírok iránt, ezáltal könnyebbé válik az állami forrásbevonás. Az erős aukciós kereslet mérsékli a hozamot, ami az állam kamatkiadásain keresztül a költségvetés számára is kedvező. A külföldi befektetők jelenléte emellett növeli a másodpiaci forgalmat, javítja a magyar állampapírok likviditását, és szorosabban bekapcsolja a hazai kötvénypiacot a nemzetközi pénzügyi folyamatokba.

A külföldi finanszírozástól való függőség ugyanakkor két irányú.

A nemzetközi befektetők viszonylag gyorsan át tudják rendezni portfóliójukat, ha romlik a globális kockázatvállalási kedv, vagy emelkednek a fejlett piaci hozamok, vagy kedvezőtlenebbé válik a magyar gazdaság megítélése. Egy jelentősebb eladási hullám esetén a hazai kötvényárfolyamok csökkennek, a hozamok emelkednek, a forintárfolyam pedig nyomás alá kerül. A 2008-as pénzügyi válság jól szemléltette a túlzott külső finanszírozási függőség kockázatait.

A nemzetközi kockázatvállalási hajlandóság visszaesése és a külföldi források beszűkülése megnehezítette Magyarország külső finanszírozását, fokozta a forintra nehezedő nyomást, és az állam finanszírozási lehetőségeit is szűkítette. A külföldi tulajdon magasabb aránya tehát önmagában nem feltétlenül kedvező vagy kedvezőtlen: a befektetői bázis összetétele, a futamidők, a devizanemek és az állam finanszírozási igénye együtt határozzák meg a kockázatokat.

Nemcsak a külföldi finanszírozás mértéke, hanem annak minősége is meghatározó. Kedvezőbb, ha a magyar állampapírokat olyan befektetők tartják, akik hosszabb távon, stabil finanszírozási céllal vannak jelen, és kevésbé érzékenyek a rövid távú piaci ingadozásokra. Az ÁKK értékelése szerint a közelmúltban érkező külföldi befektetők között ilyen, stabilabb finanszírozást biztosító szereplők is megjelentek.

A régiós összehasonlítás alapján Magyarországon tartósan magas a külföldi befektetők által tartott államadósság GDP-hez viszonyított értéke (24-26%). Csehországban ezzel szemben lényegesen alacsonyabb, és hosszabb távon csökkenő tendenciát mutat (2025: 11%). Lengyelországban 2023 óta erőteljesen bővül az állomány, s 2025-re elérte a 21%-ot. Romániában volt a legjelentősebb növekedés, és a vizsgált országok közül tavaly itt volt a legnagyobb a külföldi befektetők GDP-arányos állományának értéke (29%).

Az adatok alapján tehát Magyarország továbbra is jelentős külföldi finanszírozói bázissal rendelkezik, de a régiós különbségek arra is rámutatnak, hogy a külföldi befektetőkre való támaszkodás mértéke eltérő.

Összességében Magyarország számottevő mértékben támaszkodik a nemzetközi befektetőkre, amit a külföldi állampapír-állomány hosszú távú növekedése és a régiós összehasonlítás is alátámaszt.

Ez önmagában nem jelent problémát, amennyiben a finanszírozás több, egymást kiegészítő forrásból történik, és az állam képes fenntartani a befektetői bizalmat. Kockázattá akkor válik, ha a finanszírozás túlzottan függ a gyorsan mozgó nemzetközi tőkétől, miközben magas a finanszírozási igény vagy jelentős az árfolyamkitettség.

A 2010 előtti időszak tapasztalatai is figyelmeztetnek a túlzott külső finanszírozási függőség kockázataira. A külföldi finanszírozás visszatérése ugyanakkor kedvező fejlemény, ezért nem annak minimalizálása, hanem egy kiegyensúlyozott finanszírozási szerkezet fenntartása a cél, amelyben a belföldi és külföldi befektetők, a forint- és devizakibocsátások, valamint a különböző futamidejű állampapírok megfelelő arányban egészítik ki egymást.