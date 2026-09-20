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Gazdaság

Megszólalt a nyugdíjszakértő: tarthatatlan a hazai rendszer, nyugdíjkorhatár-csökkentésre is szükség lenne

Pénzcentrum
2026. szeptember 20. 19:00

Ezek voltak a 38. hét legfontosabb, legérdekesebb témái a Pénzcentrumon. Utánajártunk, milyen csapdákat rejthet a nagy családi házak eladása, mit változtatna a nyugdíjrendszeren a Nyugdíjguru, és mennyivel kerül többe ugyanannál a cégcsoportnál a bevásárlás Magyarországon, mint külföldön. Foglalkoztunk a palackvisszaváltás problémáival, az őszi utazások buktatóival és a diploma nélkül elérhető keresetekkel is. Ha lemaradtál valamelyikről, most bepótolhatod: ez a Pénzcentrum 38. heti hírösszefoglalója.

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Hírek határon innen

  • Jelentős családipótlék-emelést ígért Magyar Péter: A miniszterelnök a Kossuth Rádiónak adott interjújában arról beszélt, hogy 2027-ben érdemben növelnék a 2008 óta változatlan összegű juttatást. Az emelést fokozatosan hajtanák végre, a költségvetési mozgástérhez igazítva. Konkrét új összeget a bejelentésben még nem nevezett meg.
  • Szeptember vége után is fennmarad a kamatstop: Nem sikerült megállapodni a bankokkal a kivezetés feltételeiről, ezért az intézkedés egyelőre változatlanul érvényben marad. A vita arról szól, hogyan lehetne elkerülni az érintett adósok törlesztőrészleteinek hirtelen megugrását. A szabályozás a legutóbbi ismertetett adatok szerint mintegy 216 ezer jelzáloghitel-szerződést érint.
  • Új igazgatóságot és felügyelőbizottságot kapott a MÁV: Vitézy Dávid ismertette a vasúttársaság új testületeinek összetételét. Az igazgatóság élére Tóth-Maros Dániel, a felügyelőbizottságéra Nagy Zoltán került. A vezetés feladata a tervezett beruházások végrehajtása mellett a vasúti és buszos szolgáltatások mindennapi működésének javítása lesz.
  • Vagyonosodási vizsgálatokról és a koncessziók felülvizsgálatáról számolt be a kormány: A pénteki tájékoztatón ismertetett elképzelés automatikus NAV-vizsgálatot vezetne be meghatározott politikai tisztségek betöltőinél. Napirendre kerültek az autópálya-koncessziók költségei is. Emellett 2027 januárjától új országos környezetvédelmi főhatóság kezdené meg működését.
  • Utalványként érkezik az iskolakezdési támogatás második részlete: A jogosult családoknak november 30-ig postázzák a fennmaradó ötvenezer forintot. Az utalványokat 2027. március 15-ig lehet felhasználni, a tanszereken túl többek között ruházatra és meghatározott digitális eszközökre is. Az adminisztrációs hiba miatt elmaradt első részleteket pótlólag folyósítják.
  • Dízeltámogatás az autósoknak: megjelent a kormányrendelet: A kormány egyszeri, 20 ezer forintos támogatást nyújt a legfeljebb 110 kilowatt teljesítményű dízelautókat használó magánszemélyeknek, hogy enyhítse az idei évben jelentősen megemelkedett üzemanyagárak okozta terheket. A juttatás igényléséhez nincs szükség külön kérelemre, a jogosultságot a NAV automatikusan megállapítja, a Magyar Államkincstár pedig már szeptember végén megkezdi az összegek kifizetését.
  • Durván emelné a cigi és a dohánytermékek jövedéki adóját a kormány: Akár tíz százalékkal, bizonyos kategóriákban pedig még ennél is nagyobb mértékben emelkedhet a dohánytermékek jövedéki adója egy új kormányzati törvényjavaslat értelmében. A tervezett adóemelés a hagyományos cigarettától a vágott dohányon át egészen az új generációs, hevített termékekig minden kategóriát érint.

Hírek a nagyvilágból

  • Kanada közeledne az Európai Unióhoz, Trump vámokkal fenyeget: Mark Carney kanadai miniszterelnök üdvözölte az uniós kapcsolatok elmélyítésére vonatkozó kezdeményezést. A társult tagságként bemutatott elképzelés részletei még kidolgozásra várnak, a továbblépéshez a tagállamok jóváhagyása is szükséges. 
  • Új oroszellenes szankciós törvényt írt alá az amerikai elnök: A jogszabály az orosz energia- és hadiipart, valamint az árnyékflottát is célba veszi. Felhatalmazást ad arra is, hogy az Egyesült Államok akár százszázalékos büntetővámot alkalmazzon az orosz energiahordozók meghatározott vásárlóival és a szankciók megkerülését segítő országokkal szemben.
  • Kizárnák a 13 év alattiakat a közösségi médiából az EU-ban: Az Európai Bizottság javaslata életkorhoz kötött szabályokat vezetne be: a legfiatalabbak nem használhatnák a platformokat, a nagyobb gyerekek korlátozott vagy fokozottan védett fiókokat kaphatnának. A szolgáltatóknak kellene igazolniuk, hogy megfelelően védik a kiskorúakat. A hozzáférési korlátozások kijátszhatósága ugyanakkor továbbra is komoly kérdés.
  • Az orosz üzemanyagválság a magyar autósoknak is fájhat: Az ukrán dróntámadások után újabb orosz finomítók álltak le, Moszkva pedig kész üzemanyag behozatalára is rászorul. A termelés kiesése és az export korlátozása az európai dízelkínálatot is szűkítheti. Mohos Kristóf, a Portfolio elemzője a Pénzcentrumnak a válság hátteréről és a hazai következményekről beszélt.

Válogatás a Pénzcentrum legolvasottabb, legérdekesebb cikkeiből a 38. héten, 2026-ban

Váratlan nyugdíjkorhatár-csökkentés jöhet Magyarországon? Ez mindent átírna, százezernyi idős magyarnak lenne megváltás

Átmenetileg 64 évre csökkentené a nyugdíjkorhatárt Farkas András, aki a magyarok kedvezőtlen életkilátásaival indokolja javaslatát. A Nyugdíjgurut az OECD reformelképzeléseiről, a Nők 40 problémáiról és az idősek keresőkhöz viszonyított elszegényedéséről is kérdeztük. Az interjúban szóba került, miért tartaná fontosnak, hogy a nyugdíjemelések a reálbérek növekedését is kövessék, és miért fordítaná inkább tartós emelésre a nyugdíjas SZÉP-kártyára szánt pénzt.

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Bár az áprilisban hivatalba lépett új kormány első száz napja jelentős politikai és jogállami sikereket hozott, a gazdaságban egyelőre tovább él a korábbi rendszer egyik legsúlyosabb öröksége.

Nagyon rosszul járhat, akinek ilyen háza van: alig lehet eladni, főleg az idősek esnek drága csapdába

A korábban több generációnak otthont adó családi ház komoly teherré válhat, amikor a gyerekek elköltöznek, a tulajdonos pedig nyugdíjba megy vagy egyedül marad. A fenntartás sokba kerülhet, a kisebb lakásba költözést azonban az eladás nehézségei is akadályozhatják. Ingatlanpiaci szakértőkkel jártuk körül, mennyire keresettek a legalább 150 négyzetméteres házak, mekkora alkura és milyen értékesítési időre lehet számítani. Az is kiderült, mikor érhet többet a telek, mint a rajta álló, felújításra váró épület.

Fordult a kocka a magyar albérletpiacon: mostantól a lakástulajdonosoknak kell harcolniuk a bérlőkért
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A változás hátterében a vevőkör átalakulása áll.

Kiderült a nagy Kifli.hu-titok: ennyire drága valójában az online bevásárlás Magyarországon – bezzeg Ausztriában

Harminc termék árát hasonlítottuk össze a Kifli-csoport öt országban működő webshopjaiban. A húsz saját márkás alapélelmiszerből összeállított kosár Magyarországon 12 169, Ausztriában forintra átszámítva 9814 forintba került. Az ismert világmárkáknál is jelentős különbségeket találtunk, a húsok bevonása viszont módosította az összképet. Megnéztük, mely termékekért fizetünk többet, és mennyire változik az országok sorrendje attól függően, hogy mit teszünk a kosárba.

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Bővíti országos kiszállítási területét a Kifli.hu: 120 ezer ember számára lesz elérhető az online szupermarket szolgáltatása.

Szavaztak a palackvisszaváltás teljes átalakításáról: egyértelmű a döntés, erre lehet készülni

Több mint tízezer olvasónk töltötte ki a palackvisszaváltásról szóló kérdőívünket, és a válaszokból jól látszik, hol szorulna javításra a rendszer. Sokan panaszkodtak a várakozásra, a megtelt vagy hibás automatákra és a körülményes ügyintézésre. A válaszadók 57,7 százaléka ellenezte a készpénzes visszafizetés megszüntetését, 69,4 százalékuk pedig indokoltnak tartotta a rendszer felülvizsgálatát. A felmérés a kitöltők tapasztalatait mutatja meg, a készpénzes kifizetés sorsáról nem hatósági döntés született.

Lépett a MOHU: új rendszert vezettek be a palackvisszaváltásnál
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Lépett a MOHU: új rendszert vezettek be a palackvisszaváltásnál
A korábbi 11,5 és 7,5 forintos palackdíj helyett szeptembertől egységesen 3,5 forint jár, átalánydíj mellett.

CashTag: egy magyar órásmesterhez látogatott a Pénzcentrum stábja

Egy drága mechanikus óra megvásárlásával még nem érnek véget a kiadások: a szerkezet rendszeres karbantartást igényel, amely akár több százezer forintba is kerülhet. A Pénzcentrum CashTag legújabb adásában Hantos László órás műhelyébe látogattunk el, ahol arról is beszélgettünk, meg lehet-e élni az órajavításból, és mi nehezíti meg egyre inkább a szakemberek munkáját.

Milliós számlát kaphat, aki így utazik ősszel külföldre: rengeteg magyar sétál önként a méregdrága csapdába

Az ősz önálló utazási szezonná nőtte ki magát: sokan ilyenkor indulnak mediterrán pihenésre, városnézésre vagy belföldi gasztrohétvégére, mások már a téli egzotikus utakat foglalják. Hetifókusz-körképünkben utazásszervezőket, szállásadókat és biztosítási szereplőket kérdeztünk az idei keresletről. A népszerű úti célok mellett azokat a költségeket és biztosítási buktatókat is összegyűjtöttük, amelyek miatt a kedvezőnek tűnő ajánlatból könnyen drága utazás lehet.

Tömegével menekülnek a magyarok Európán kívülre: ide utaznak most potom pénzért ősszel
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Tömegével menekülnek a magyarok Európán kívülre: ide utaznak most potom pénzért ősszel
Másfélszer annyi magyar repül ősszel Európán kívüli úti célra, mint egy évvel korábban.

Nincs mese, durva változás jön a repülésben: órákkal hosszabb utazás és drágább jegyek várnak a magyarokra

Az orosz légtér használatának további korlátozása jelentősen átrajzolhatja az Európa és Ázsia közötti repülést. Bukta Gábor, a Concorde szakértője arról beszélt a Pénzcentrumnak, hogy egyes kínai járatok menetideje akár két-három órával is hosszabbodhat, ami többletköltséggel járna. A forgalom délebbre terelődése Magyarországnak bevételt is hozhatna, közben azonban nagyobb terhet róna a légiirányításra. Az utasok szempontjából a jegyárak és a kiszámítható eljutás egyaránt kérdésessé válhatnak.

JÓL JÖNNE 9 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 9 000 000 forintot igényelnél 8 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 134 246 forintos törlesztővel a CIB Bank és az UniCredit Bank nyújtja (THM 9,94%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,5%-ot) és az Erste Bank (THM 10.67%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

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Két kézzel kapkodnak a cégek ezekért a magyar szakemberekért: diploma sem kell a nettó 650 ezres fizetéshez

Az asztalosszakmában a tapasztalt munkavállalók számára diploma nélkül is elérhetők jól fizető állások. A megvizsgált hirdetésekben jellemzően nettó 350–650 ezer forintos keresetek szerepeltek, a legmagasabb ajánlatok azonban megfelelő gyakorlatot és szaktudást feltételeznek. Összegyűjtöttük, milyen feladatokra keresnek embereket, hogyan lehet munka mellett átképezni magunkat, mennyibe kerülhet a tanfolyam, és miben különbözik az alkalmazotti pálya a vállalkozói munkától.

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Ide menekíti gyermekeit a magyar elit: milliósak a tandíjak, mégis hatalmas a roham a helyekért

A milliós éves kiadások ellenére is erős a kereslet a magán- és alternatív iskolák iránt. Tizenkét intézmény díjait néztük meg, és jelentős eltéréseket találtunk: az alapítványi hozzájárulásoktól a tízmillió forint feletti éves tandíjakig terjed a kínálat. A költségek mellett azt is körbejártuk, mit jelenthet a kisebb osztálylétszám és a nagyobb intézményi szabadság. A tanulói eredmények összehasonlításánál ugyanakkor a családok társadalmi és anyagi hátterét is figyelembe kell venni.

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Egy friss kutatás szerint a magyarok közel harmada (29%) úgy látja, hogy a nagyra tartott személyek nagymértékben befolyásolták érdeklődését, továbbtanulását vagy pályaválasztását.

Súlyos csapás érte a népszerű magyar várost: messzire elkerülik a turisták, mi lehet az oka?

Az országos turisztikai adatok mögött komoly területi különbségek húzódnak. Júliusban a vendégéjszakák száma összességében alig változott, Budapest gyengült, Szeged és térsége pedig a belföldi és a külföldi vendégforgalomban is a vesztesek közé került. Elemzésünkben azt vizsgáltuk, mit árul el az átrendeződés a hazai úti célok helyzetéről. A kulturális és természeti adottságok önmagukban kevésnek bizonyulhatnak, ha hiányzik a megfelelő elérhetőség, a nemzetközi láthatóság vagy a fizetőképes hazai kereslet.

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Veszélyes vírusok terjedhetnek Magyarországon: ezek a tüneteik, figyelmeztet Rusvai Miklós

Az őszi-téli hónapokban a Covid, az influenza és az RSV is több megbetegedést okozhat, a tünetek alapján pedig egyre nehezebb megkülönböztetni a fertőzéseket. Rusvai Miklóst az új koronavírus-változatokról, a tesztek használhatóságáról és a védőoltások időzítéséről kérdeztük. A virológus az idősek és a krónikus betegséggel élők védelmét emelte ki, miközben az új variánsoktól nem vár a korábbi pandémiás hullámokhoz hasonló helyzetet.

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Sorra keresik ezekre a munkákra a diákokat: nem semmi, mit fizetnek nekik óránként

A tanévkezdéssel átalakul a diákmunka kínálata: a nyári szezonális feladatok helyett a kereskedelem, a logisztika, a vendéglátás és az irodai gyakornoki munkák kerülnek előtérbe. Majzik Nándorral az órarendhez igazítható lehetőségekről és a bérekről beszélgettünk. Egyes speciális munkakörökben bruttó háromezer forint feletti órabér is elérhető, ezek azonban kiemelkedő ajánlatok. A szakmai gyakorlatot adó állások később a pályakezdésnél is előnyt jelenthetnek.

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Címlapkép: Getty Images
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