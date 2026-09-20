Az erőmű működését az elmúlt hónapokban több tényező is nehezítette.
Megszólalt a nyugdíjszakértő: tarthatatlan a hazai rendszer, nyugdíjkorhatár-csökkentésre is szükség lenne
Ezek voltak a 38. hét legfontosabb, legérdekesebb témái a Pénzcentrumon. Utánajártunk, milyen csapdákat rejthet a nagy családi házak eladása, mit változtatna a nyugdíjrendszeren a Nyugdíjguru, és mennyivel kerül többe ugyanannál a cégcsoportnál a bevásárlás Magyarországon, mint külföldön. Foglalkoztunk a palackvisszaváltás problémáival, az őszi utazások buktatóival és a diploma nélkül elérhető keresetekkel is. Ha lemaradtál valamelyikről, most bepótolhatod: ez a Pénzcentrum 38. heti hírösszefoglalója.
Hírek határon innen
- Jelentős családipótlék-emelést ígért Magyar Péter: A miniszterelnök a Kossuth Rádiónak adott interjújában arról beszélt, hogy 2027-ben érdemben növelnék a 2008 óta változatlan összegű juttatást. Az emelést fokozatosan hajtanák végre, a költségvetési mozgástérhez igazítva. Konkrét új összeget a bejelentésben még nem nevezett meg.
- Szeptember vége után is fennmarad a kamatstop: Nem sikerült megállapodni a bankokkal a kivezetés feltételeiről, ezért az intézkedés egyelőre változatlanul érvényben marad. A vita arról szól, hogyan lehetne elkerülni az érintett adósok törlesztőrészleteinek hirtelen megugrását. A szabályozás a legutóbbi ismertetett adatok szerint mintegy 216 ezer jelzáloghitel-szerződést érint.
- Új igazgatóságot és felügyelőbizottságot kapott a MÁV: Vitézy Dávid ismertette a vasúttársaság új testületeinek összetételét. Az igazgatóság élére Tóth-Maros Dániel, a felügyelőbizottságéra Nagy Zoltán került. A vezetés feladata a tervezett beruházások végrehajtása mellett a vasúti és buszos szolgáltatások mindennapi működésének javítása lesz.
- Vagyonosodási vizsgálatokról és a koncessziók felülvizsgálatáról számolt be a kormány: A pénteki tájékoztatón ismertetett elképzelés automatikus NAV-vizsgálatot vezetne be meghatározott politikai tisztségek betöltőinél. Napirendre kerültek az autópálya-koncessziók költségei is. Emellett 2027 januárjától új országos környezetvédelmi főhatóság kezdené meg működését.
- Utalványként érkezik az iskolakezdési támogatás második részlete: A jogosult családoknak november 30-ig postázzák a fennmaradó ötvenezer forintot. Az utalványokat 2027. március 15-ig lehet felhasználni, a tanszereken túl többek között ruházatra és meghatározott digitális eszközökre is. Az adminisztrációs hiba miatt elmaradt első részleteket pótlólag folyósítják.
- Dízeltámogatás az autósoknak: megjelent a kormányrendelet: A kormány egyszeri, 20 ezer forintos támogatást nyújt a legfeljebb 110 kilowatt teljesítményű dízelautókat használó magánszemélyeknek, hogy enyhítse az idei évben jelentősen megemelkedett üzemanyagárak okozta terheket. A juttatás igényléséhez nincs szükség külön kérelemre, a jogosultságot a NAV automatikusan megállapítja, a Magyar Államkincstár pedig már szeptember végén megkezdi az összegek kifizetését.
- Durván emelné a cigi és a dohánytermékek jövedéki adóját a kormány: Akár tíz százalékkal, bizonyos kategóriákban pedig még ennél is nagyobb mértékben emelkedhet a dohánytermékek jövedéki adója egy új kormányzati törvényjavaslat értelmében. A tervezett adóemelés a hagyományos cigarettától a vágott dohányon át egészen az új generációs, hevített termékekig minden kategóriát érint.
Hírek a nagyvilágból
- Kanada közeledne az Európai Unióhoz, Trump vámokkal fenyeget: Mark Carney kanadai miniszterelnök üdvözölte az uniós kapcsolatok elmélyítésére vonatkozó kezdeményezést. A társult tagságként bemutatott elképzelés részletei még kidolgozásra várnak, a továbblépéshez a tagállamok jóváhagyása is szükséges.
- Új oroszellenes szankciós törvényt írt alá az amerikai elnök: A jogszabály az orosz energia- és hadiipart, valamint az árnyékflottát is célba veszi. Felhatalmazást ad arra is, hogy az Egyesült Államok akár százszázalékos büntetővámot alkalmazzon az orosz energiahordozók meghatározott vásárlóival és a szankciók megkerülését segítő országokkal szemben.
- Kizárnák a 13 év alattiakat a közösségi médiából az EU-ban: Az Európai Bizottság javaslata életkorhoz kötött szabályokat vezetne be: a legfiatalabbak nem használhatnák a platformokat, a nagyobb gyerekek korlátozott vagy fokozottan védett fiókokat kaphatnának. A szolgáltatóknak kellene igazolniuk, hogy megfelelően védik a kiskorúakat. A hozzáférési korlátozások kijátszhatósága ugyanakkor továbbra is komoly kérdés.
- Az orosz üzemanyagválság a magyar autósoknak is fájhat: Az ukrán dróntámadások után újabb orosz finomítók álltak le, Moszkva pedig kész üzemanyag behozatalára is rászorul. A termelés kiesése és az export korlátozása az európai dízelkínálatot is szűkítheti. Mohos Kristóf, a Portfolio elemzője a Pénzcentrumnak a válság hátteréről és a hazai következményekről beszélt.
Válogatás a Pénzcentrum legolvasottabb, legérdekesebb cikkeiből a 38. héten, 2026-ban
Váratlan nyugdíjkorhatár-csökkentés jöhet Magyarországon? Ez mindent átírna, százezernyi idős magyarnak lenne megváltás
Átmenetileg 64 évre csökkentené a nyugdíjkorhatárt Farkas András, aki a magyarok kedvezőtlen életkilátásaival indokolja javaslatát. A Nyugdíjgurut az OECD reformelképzeléseiről, a Nők 40 problémáiról és az idősek keresőkhöz viszonyított elszegényedéséről is kérdeztük. Az interjúban szóba került, miért tartaná fontosnak, hogy a nyugdíjemelések a reálbérek növekedését is kövessék, és miért fordítaná inkább tartós emelésre a nyugdíjas SZÉP-kártyára szánt pénzt.
Nagyon rosszul járhat, akinek ilyen háza van: alig lehet eladni, főleg az idősek esnek drága csapdába
A korábban több generációnak otthont adó családi ház komoly teherré válhat, amikor a gyerekek elköltöznek, a tulajdonos pedig nyugdíjba megy vagy egyedül marad. A fenntartás sokba kerülhet, a kisebb lakásba költözést azonban az eladás nehézségei is akadályozhatják. Ingatlanpiaci szakértőkkel jártuk körül, mennyire keresettek a legalább 150 négyzetméteres házak, mekkora alkura és milyen értékesítési időre lehet számítani. Az is kiderült, mikor érhet többet a telek, mint a rajta álló, felújításra váró épület.
Kiderült a nagy Kifli.hu-titok: ennyire drága valójában az online bevásárlás Magyarországon – bezzeg Ausztriában
Harminc termék árát hasonlítottuk össze a Kifli-csoport öt országban működő webshopjaiban. A húsz saját márkás alapélelmiszerből összeállított kosár Magyarországon 12 169, Ausztriában forintra átszámítva 9814 forintba került. Az ismert világmárkáknál is jelentős különbségeket találtunk, a húsok bevonása viszont módosította az összképet. Megnéztük, mely termékekért fizetünk többet, és mennyire változik az országok sorrendje attól függően, hogy mit teszünk a kosárba.
Szavaztak a palackvisszaváltás teljes átalakításáról: egyértelmű a döntés, erre lehet készülni
Több mint tízezer olvasónk töltötte ki a palackvisszaváltásról szóló kérdőívünket, és a válaszokból jól látszik, hol szorulna javításra a rendszer. Sokan panaszkodtak a várakozásra, a megtelt vagy hibás automatákra és a körülményes ügyintézésre. A válaszadók 57,7 százaléka ellenezte a készpénzes visszafizetés megszüntetését, 69,4 százalékuk pedig indokoltnak tartotta a rendszer felülvizsgálatát. A felmérés a kitöltők tapasztalatait mutatja meg, a készpénzes kifizetés sorsáról nem hatósági döntés született.
CashTag: egy magyar órásmesterhez látogatott a Pénzcentrum stábja
Egy drága mechanikus óra megvásárlásával még nem érnek véget a kiadások: a szerkezet rendszeres karbantartást igényel, amely akár több százezer forintba is kerülhet. A Pénzcentrum CashTag legújabb adásában Hantos László órás műhelyébe látogattunk el, ahol arról is beszélgettünk, meg lehet-e élni az órajavításból, és mi nehezíti meg egyre inkább a szakemberek munkáját.
Milliós számlát kaphat, aki így utazik ősszel külföldre: rengeteg magyar sétál önként a méregdrága csapdába
Az ősz önálló utazási szezonná nőtte ki magát: sokan ilyenkor indulnak mediterrán pihenésre, városnézésre vagy belföldi gasztrohétvégére, mások már a téli egzotikus utakat foglalják. Hetifókusz-körképünkben utazásszervezőket, szállásadókat és biztosítási szereplőket kérdeztünk az idei keresletről. A népszerű úti célok mellett azokat a költségeket és biztosítási buktatókat is összegyűjtöttük, amelyek miatt a kedvezőnek tűnő ajánlatból könnyen drága utazás lehet.
Nincs mese, durva változás jön a repülésben: órákkal hosszabb utazás és drágább jegyek várnak a magyarokra
Az orosz légtér használatának további korlátozása jelentősen átrajzolhatja az Európa és Ázsia közötti repülést. Bukta Gábor, a Concorde szakértője arról beszélt a Pénzcentrumnak, hogy egyes kínai járatok menetideje akár két-három órával is hosszabbodhat, ami többletköltséggel járna. A forgalom délebbre terelődése Magyarországnak bevételt is hozhatna, közben azonban nagyobb terhet róna a légiirányításra. Az utasok szempontjából a jegyárak és a kiszámítható eljutás egyaránt kérdésessé válhatnak.
JÓL JÖNNE 9 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 9 000 000 forintot igényelnél 8 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 134 246 forintos törlesztővel a CIB Bank és az UniCredit Bank nyújtja (THM 9,94%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,5%-ot) és az Erste Bank (THM 10.67%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Két kézzel kapkodnak a cégek ezekért a magyar szakemberekért: diploma sem kell a nettó 650 ezres fizetéshez
Az asztalosszakmában a tapasztalt munkavállalók számára diploma nélkül is elérhetők jól fizető állások. A megvizsgált hirdetésekben jellemzően nettó 350–650 ezer forintos keresetek szerepeltek, a legmagasabb ajánlatok azonban megfelelő gyakorlatot és szaktudást feltételeznek. Összegyűjtöttük, milyen feladatokra keresnek embereket, hogyan lehet munka mellett átképezni magunkat, mennyibe kerülhet a tanfolyam, és miben különbözik az alkalmazotti pálya a vállalkozói munkától.
Ide menekíti gyermekeit a magyar elit: milliósak a tandíjak, mégis hatalmas a roham a helyekért
A milliós éves kiadások ellenére is erős a kereslet a magán- és alternatív iskolák iránt. Tizenkét intézmény díjait néztük meg, és jelentős eltéréseket találtunk: az alapítványi hozzájárulásoktól a tízmillió forint feletti éves tandíjakig terjed a kínálat. A költségek mellett azt is körbejártuk, mit jelenthet a kisebb osztálylétszám és a nagyobb intézményi szabadság. A tanulói eredmények összehasonlításánál ugyanakkor a családok társadalmi és anyagi hátterét is figyelembe kell venni.
Súlyos csapás érte a népszerű magyar várost: messzire elkerülik a turisták, mi lehet az oka?
Az országos turisztikai adatok mögött komoly területi különbségek húzódnak. Júliusban a vendégéjszakák száma összességében alig változott, Budapest gyengült, Szeged és térsége pedig a belföldi és a külföldi vendégforgalomban is a vesztesek közé került. Elemzésünkben azt vizsgáltuk, mit árul el az átrendeződés a hazai úti célok helyzetéről. A kulturális és természeti adottságok önmagukban kevésnek bizonyulhatnak, ha hiányzik a megfelelő elérhetőség, a nemzetközi láthatóság vagy a fizetőképes hazai kereslet.
Veszélyes vírusok terjedhetnek Magyarországon: ezek a tüneteik, figyelmeztet Rusvai Miklós
Az őszi-téli hónapokban a Covid, az influenza és az RSV is több megbetegedést okozhat, a tünetek alapján pedig egyre nehezebb megkülönböztetni a fertőzéseket. Rusvai Miklóst az új koronavírus-változatokról, a tesztek használhatóságáról és a védőoltások időzítéséről kérdeztük. A virológus az idősek és a krónikus betegséggel élők védelmét emelte ki, miközben az új variánsoktól nem vár a korábbi pandémiás hullámokhoz hasonló helyzetet.
Sorra keresik ezekre a munkákra a diákokat: nem semmi, mit fizetnek nekik óránként
A tanévkezdéssel átalakul a diákmunka kínálata: a nyári szezonális feladatok helyett a kereskedelem, a logisztika, a vendéglátás és az irodai gyakornoki munkák kerülnek előtérbe. Majzik Nándorral az órarendhez igazítható lehetőségekről és a bérekről beszélgettünk. Egyes speciális munkakörökben bruttó háromezer forint feletti órabér is elérhető, ezek azonban kiemelkedő ajánlatok. A szakmai gyakorlatot adó állások később a pályakezdésnél is előnyt jelenthetnek.
Hatalmasat menetelt a forint: rég nem látott szintre kapaszkodott fel a magyar pénz - ez áll az erősödés hátterében
A forinterősödés nem csak egy általános régiós felülteljesítés része volt. A lengyel zloty például közel kétéves mélypontra gyengült az euróval szemben.
Kiderült az igazság a 120 ezer forintos nyugdíjminimumról: hiába örül neki sok idős magyar – ennek még komoly böjtje lesz
Bár az áprilisban hivatalba lépett új kormány első száz napja jelentős politikai és jogállami sikereket hozott, a gazdaságban egyelőre tovább él a korábbi rendszer egyik...
Rendkívüli! Hatalmas vidékfejlesztési programot jelentett be a kormány: közel kétmillió magyar sorsa változhat meg
A jövő évi költségvetés tervezésekor Kármán András pénzügyminiszter feladata lesz a szükséges többletforrás biztosítása
Komoly gyomrost kapott a forint árfolyama: így áll most a magyar pénz, ez áll a brutális gyengülés hátterében
Az energiaárak emelkedése régiós szinten is érezteti hatását.
A tervezet megvalósításának legnagyobb akadálya jelenleg a finanszírozás. Felmerült az olajvállalatokat terhelő extraprofitadó bevezetése is, ám ez komoly uniós jogi akadályokba ütközhet.
Továbbra is rács mögött marad Fásy Ádám felesége, Gurzó Mária, akit másfél héttel ezelőtt tartóztattak le az NKA-botránnyal kapcsolatban.
Történelmi csúcsra emelkedett a nyár folyamán a kormányzat likvid betéteit tartalmazó Kincstári Egységes Számla (KESZ) egyenlege.
Megállhat a Magyar Nemzeti Bank nyári kamatcsökkentési sorozata, miután az Európai Központi Bank és az amerikai Fed is 25 bázisponttal emelte az irányadó kamatot.
Fontos döntéseket hozott a kormány: vagyonosodási vizsgálatok indulnak, a koncessziókat is felülvizsgálják
Tíz órától kormányzati tájékoztatót tart Magyar Péter miniszterelnök és a kormányszóvivők, ahol a szerdai kormányülés döntéseiről számolnak be.
Újrakezdte a tárgyalásokat a magyar kormány a Norvég Alap Magyarországnak járó fejlesztési forrásairól.
Iránykereséssel, enyhe emelkedéssel indulhat a kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) pénteken.
Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter az orosz energiáról való leválásról és a Paks II. beruházás év végi felülvizsgálatáról is beszélt.
Súlyos érveket hozott a bíróság Jellinek Dániel letartóztatása mellett: kiderült, miért került rács mögé a milliárdos
A döntés nem végleges, mivel a gyanúsítottak és védőik fellebbezést nyújtottak be.
Erősödött kissé a forint péntek reggelre a főbb devizákkal szemben az előző délutáni jegyzéséhez képest a bankközi piacon.
Magyar Péter fontos bejelentéseket tett: ekkor jöhet a nyugdíjas SZÉP-kártya, húsz évre visszamenőleg vizsgálódhat a NAV
Húsz évre visszamenőleg vizsgálja majd a Nemzeti Adó- és Vámhivatal a magas beosztású politikusok és családtagjaik vagyonosodását.
Megszólalt a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara az árrésstopról: haladéktalanul kivezetnék az intézkedést
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara szerint az árrésstop tartós fenntartása már nem szolgálja hatékonyan sem az infláció elleni fellépést.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Bevetési Igazgatóságának pénzügyőrei rakomány alá rejtve találtak rá öt kölyökkutyára Komárom-Esztergom vármegye egyik útszakaszán.
Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben csütörtökön kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
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