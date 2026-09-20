Megszólalt a nyugdíjszakértő: tarthatatlan a hazai rendszer, nyugdíjkorhatár-csökkentésre is szükség lenne

Ezek voltak a 38. hét legfontosabb, legérdekesebb témái a Pénzcentrumon. Utánajártunk, milyen csapdákat rejthet a nagy családi házak eladása, mit változtatna a nyugdíjrendszeren a Nyugdíjguru, és mennyivel kerül többe ugyanannál a cégcsoportnál a bevásárlás Magyarországon, mint külföldön. Foglalkoztunk a palackvisszaváltás problémáival, az őszi utazások buktatóival és a diploma nélkül elérhető keresetekkel is. Ha lemaradtál valamelyikről, most bepótolhatod: ez a Pénzcentrum 38. heti hírösszefoglalója.

Hírek határon innen

Hírek a nagyvilágból

Kanada közeledne az Európai Unióhoz, Trump vámokkal fenyeget: Mark Carney kanadai miniszterelnök üdvözölte az uniós kapcsolatok elmélyítésére vonatkozó kezdeményezést. A társult tagságként bemutatott elképzelés részletei még kidolgozásra várnak, a továbblépéshez a tagállamok jóváhagyása is szükséges.

Mark Carney kanadai miniszterelnök üdvözölte az uniós kapcsolatok elmélyítésére vonatkozó kezdeményezést. A társult tagságként bemutatott elképzelés részletei még kidolgozásra várnak, a továbblépéshez a tagállamok jóváhagyása is szükséges. Új oroszellenes szankciós törvényt írt alá az amerikai elnök: A jogszabály az orosz energia- és hadiipart, valamint az árnyékflottát is célba veszi. Felhatalmazást ad arra is, hogy az Egyesült Államok akár százszázalékos büntetővámot alkalmazzon az orosz energiahordozók meghatározott vásárlóival és a szankciók megkerülését segítő országokkal szemben.

A jogszabály az orosz energia- és hadiipart, valamint az árnyékflottát is célba veszi. Felhatalmazást ad arra is, hogy az Egyesült Államok akár százszázalékos büntetővámot alkalmazzon az orosz energiahordozók meghatározott vásárlóival és a szankciók megkerülését segítő országokkal szemben. Kizárnák a 13 év alattiakat a közösségi médiából az EU-ban: Az Európai Bizottság javaslata életkorhoz kötött szabályokat vezetne be: a legfiatalabbak nem használhatnák a platformokat, a nagyobb gyerekek korlátozott vagy fokozottan védett fiókokat kaphatnának. A szolgáltatóknak kellene igazolniuk, hogy megfelelően védik a kiskorúakat. A hozzáférési korlátozások kijátszhatósága ugyanakkor továbbra is komoly kérdés.

Az Európai Bizottság javaslata életkorhoz kötött szabályokat vezetne be: a legfiatalabbak nem használhatnák a platformokat, a nagyobb gyerekek korlátozott vagy fokozottan védett fiókokat kaphatnának. A szolgáltatóknak kellene igazolniuk, hogy megfelelően védik a kiskorúakat. A hozzáférési korlátozások kijátszhatósága ugyanakkor továbbra is komoly kérdés. Az orosz üzemanyagválság a magyar autósoknak is fájhat: Az ukrán dróntámadások után újabb orosz finomítók álltak le, Moszkva pedig kész üzemanyag behozatalára is rászorul. A termelés kiesése és az export korlátozása az európai dízelkínálatot is szűkítheti. Mohos Kristóf, a Portfolio elemzője a Pénzcentrumnak a válság hátteréről és a hazai következményekről beszélt.

Válogatás a Pénzcentrum legolvasottabb, legérdekesebb cikkeiből a 38. héten, 2026-ban

Átmenetileg 64 évre csökkentené a nyugdíjkorhatárt Farkas András, aki a magyarok kedvezőtlen életkilátásaival indokolja javaslatát. A Nyugdíjgurut az OECD reformelképzeléseiről, a Nők 40 problémáiról és az idősek keresőkhöz viszonyított elszegényedéséről is kérdeztük. Az interjúban szóba került, miért tartaná fontosnak, hogy a nyugdíjemelések a reálbérek növekedését is kövessék, és miért fordítaná inkább tartós emelésre a nyugdíjas SZÉP-kártyára szánt pénzt.

EZ IS ÉRDEKELHET Kiderült az igazság a 120 ezer forintos nyugdíjminimumról: hiába örül neki sok idős magyar – ennek még komoly böjtje lesz Bár az áprilisban hivatalba lépett új kormány első száz napja jelentős politikai és jogállami sikereket hozott, a gazdaságban egyelőre tovább él a korábbi rendszer egyik legsúlyosabb öröksége.

A korábban több generációnak otthont adó családi ház komoly teherré válhat, amikor a gyerekek elköltöznek, a tulajdonos pedig nyugdíjba megy vagy egyedül marad. A fenntartás sokba kerülhet, a kisebb lakásba költözést azonban az eladás nehézségei is akadályozhatják. Ingatlanpiaci szakértőkkel jártuk körül, mennyire keresettek a legalább 150 négyzetméteres házak, mekkora alkura és milyen értékesítési időre lehet számítani. Az is kiderült, mikor érhet többet a telek, mint a rajta álló, felújításra váró épület.

Harminc termék árát hasonlítottuk össze a Kifli-csoport öt országban működő webshopjaiban. A húsz saját márkás alapélelmiszerből összeállított kosár Magyarországon 12 169, Ausztriában forintra átszámítva 9814 forintba került. Az ismert világmárkáknál is jelentős különbségeket találtunk, a húsok bevonása viszont módosította az összképet. Megnéztük, mely termékekért fizetünk többet, és mennyire változik az országok sorrendje attól függően, hogy mit teszünk a kosárba.

EZ IS ÉRDEKELHET Örülhetnek a nyugat-magyarországi lakosok: óriásit bővül a házhozszállítás, itt a teljes lista Bővíti országos kiszállítási területét a Kifli.hu: 120 ezer ember számára lesz elérhető az online szupermarket szolgáltatása.

Több mint tízezer olvasónk töltötte ki a palackvisszaváltásról szóló kérdőívünket, és a válaszokból jól látszik, hol szorulna javításra a rendszer. Sokan panaszkodtak a várakozásra, a megtelt vagy hibás automatákra és a körülményes ügyintézésre. A válaszadók 57,7 százaléka ellenezte a készpénzes visszafizetés megszüntetését, 69,4 százalékuk pedig indokoltnak tartotta a rendszer felülvizsgálatát. A felmérés a kitöltők tapasztalatait mutatja meg, a készpénzes kifizetés sorsáról nem hatósági döntés született.

EZ IS ÉRDEKELHET Lépett a MOHU: új rendszert vezettek be a palackvisszaváltásnál A korábbi 11,5 és 7,5 forintos palackdíj helyett szeptembertől egységesen 3,5 forint jár, átalánydíj mellett.

Egy drága mechanikus óra megvásárlásával még nem érnek véget a kiadások: a szerkezet rendszeres karbantartást igényel, amely akár több százezer forintba is kerülhet. A Pénzcentrum CashTag legújabb adásában Hantos László órás műhelyébe látogattunk el, ahol arról is beszélgettünk, meg lehet-e élni az órajavításból, és mi nehezíti meg egyre inkább a szakemberek munkáját.

Az ősz önálló utazási szezonná nőtte ki magát: sokan ilyenkor indulnak mediterrán pihenésre, városnézésre vagy belföldi gasztrohétvégére, mások már a téli egzotikus utakat foglalják. Hetifókusz-körképünkben utazásszervezőket, szállásadókat és biztosítási szereplőket kérdeztünk az idei keresletről. A népszerű úti célok mellett azokat a költségeket és biztosítási buktatókat is összegyűjtöttük, amelyek miatt a kedvezőnek tűnő ajánlatból könnyen drága utazás lehet.

EZ IS ÉRDEKELHET Tömegével menekülnek a magyarok Európán kívülre: ide utaznak most potom pénzért ősszel Másfélszer annyi magyar repül ősszel Európán kívüli úti célra, mint egy évvel korábban.

Az orosz légtér használatának további korlátozása jelentősen átrajzolhatja az Európa és Ázsia közötti repülést. Bukta Gábor, a Concorde szakértője arról beszélt a Pénzcentrumnak, hogy egyes kínai járatok menetideje akár két-három órával is hosszabbodhat, ami többletköltséggel járna. A forgalom délebbre terelődése Magyarországnak bevételt is hozhatna, közben azonban nagyobb terhet róna a légiirányításra. Az utasok szempontjából a jegyárak és a kiszámítható eljutás egyaránt kérdésessé válhatnak.

EZ IS ÉRDEKELHET Az elmúlt két évben összesen 184 millió euró kártalanítást fizetett ki utasainak a Wizz Air A 2025 áprilisa és 2026 márciusa közötti időszakban a Wizz Air átlagosan 40 ezer eurót költött egy-egy törölt járatra.

Az asztalosszakmában a tapasztalt munkavállalók számára diploma nélkül is elérhetők jól fizető állások. A megvizsgált hirdetésekben jellemzően nettó 350–650 ezer forintos keresetek szerepeltek, a legmagasabb ajánlatok azonban megfelelő gyakorlatot és szaktudást feltételeznek. Összegyűjtöttük, milyen feladatokra keresnek embereket, hogyan lehet munka mellett átképezni magunkat, mennyibe kerülhet a tanfolyam, és miben különbözik az alkalmazotti pálya a vállalkozói munkától.

EZ IS ÉRDEKELHET Álommeló Budapesten: havi 825 ezerért keres új munkatársat a nagykövetség, még diploma sem kell Havi bruttó 825 ezer forintos fizetéssel keres munkatársat a budapesti Brit Nagykövetség egy nemzetközi programhoz.

A milliós éves kiadások ellenére is erős a kereslet a magán- és alternatív iskolák iránt. Tizenkét intézmény díjait néztük meg, és jelentős eltéréseket találtunk: az alapítványi hozzájárulásoktól a tízmillió forint feletti éves tandíjakig terjed a kínálat. A költségek mellett azt is körbejártuk, mit jelenthet a kisebb osztálylétszám és a nagyobb intézményi szabadság. A tanulói eredmények összehasonlításánál ugyanakkor a családok társadalmi és anyagi hátterét is figyelembe kell venni.

EZ IS ÉRDEKELHET Kitálaltak a magyar fiatalok: pont azok beszélik le őket az álommelóról, akiktől a támogatást várnák Egy friss kutatás szerint a magyarok közel harmada (29%) úgy látja, hogy a nagyra tartott személyek nagymértékben befolyásolták érdeklődését, továbbtanulását vagy pályaválasztását.

Az országos turisztikai adatok mögött komoly területi különbségek húzódnak. Júliusban a vendégéjszakák száma összességében alig változott, Budapest gyengült, Szeged és térsége pedig a belföldi és a külföldi vendégforgalomban is a vesztesek közé került. Elemzésünkben azt vizsgáltuk, mit árul el az átrendeződés a hazai úti célok helyzetéről. A kulturális és természeti adottságok önmagukban kevésnek bizonyulhatnak, ha hiányzik a megfelelő elérhetőség, a nemzetközi láthatóság vagy a fizetőképes hazai kereslet.

EZ IS ÉRDEKELHET Görög, olasz, spanyol és egzotikus tengerpartok: ezek az úti célok hódítanak 2027-ben Még szinte véget sem ért az idei nyár, már a következő szezonra készülhetünk, több utazási iroda is megkezdte a 2027-es utak értékesítését.

Az őszi-téli hónapokban a Covid, az influenza és az RSV is több megbetegedést okozhat, a tünetek alapján pedig egyre nehezebb megkülönböztetni a fertőzéseket. Rusvai Miklóst az új koronavírus-változatokról, a tesztek használhatóságáról és a védőoltások időzítéséről kérdeztük. A virológus az idősek és a krónikus betegséggel élők védelmét emelte ki, miközben az új variánsoktól nem vár a korábbi pandémiás hullámokhoz hasonló helyzetet.

EZ IS ÉRDEKELHET Megszületett a döntés: óriási változás jön a háziorvosi rendelőkben, erre kell készülni A magyar egészségügyi ellátórendszer továbbra is erősen kórházközpontú, miközben a járóbeteg-szakellátásban jóval nagyobb lehetőség lenne a fekvőbeteg- és sürgősségi ellátás tehermentesítésére.

A tanévkezdéssel átalakul a diákmunka kínálata: a nyári szezonális feladatok helyett a kereskedelem, a logisztika, a vendéglátás és az irodai gyakornoki munkák kerülnek előtérbe. Majzik Nándorral az órarendhez igazítható lehetőségekről és a bérekről beszélgettünk. Egyes speciális munkakörökben bruttó háromezer forint feletti órabér is elérhető, ezek azonban kiemelkedő ajánlatok. A szakmai gyakorlatot adó állások később a pályakezdésnél is előnyt jelenthetnek.