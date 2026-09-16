2026. szeptember 16. szerda Edit
18 °C Budapest
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
|
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Álommeló Budapesten: havi 825 ezerért keres új munkatársat a nagykövetség, még diploma sem kell
HRCENTRUM

Álommeló Budapesten: havi 825 ezerért keres új munkatársat a nagykövetség, még diploma sem kell

Hegyi Letícia
2026. szeptember 16. 19:07

Az Egyesült Királyság budapesti nagykövetsége Budapesten keres munkatársat a brit kormány egyik kiemelt projektjéhez. A feladat a Chevening ösztöndíjprogram újraindításának támogatása és a részt vevő nagykövetségek koordinálása lesz. Az angol nyelv magas szintű ismerete természetesen elvárt, ugyanakkor felsőfokú végzettséget nem kérnek. A pozíció havi bruttó 825 ezer forintos fizetéssel jár és 18 hónapos, határozott idejű szerződést kínálnak. A munkára szeptember 27-ig lehet jelentkezni.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A Chevening az Egyesült Királyság kormányának nemzetközi ösztöndíjprogramja, amely több mint 140 országból és területről támogat hallgatókat. A budapesti munkatárs egyik legfontosabb feladata az lesz, hogy segítse a program újraindítását Európában, és összehangolja a részt vevő brit nagykövetségek munkáját. A pozícióhoz tartozik a program népszerűsítésének támogatása, az online kampányok koordinálása, valamint az egyetemekkel és más érintettekkel való kapcsolattartás is.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A munkakör jelentős részét a nagykövetségek szakmai támogatása teszi ki. A sikeres pályázó többek közt útmutatást, képzést minőségbiztosítást, megfelelőségi felügyeletet és regionális koordinációt biztosít, később pedig az európai Chevening-alumni hálózatok fejlesztésében is szerepet kap.

Kapcsolódó cikkeink:

A pozícióhoz legalább C1-es szintű magabiztos angoltudás szükséges. Elvárás továbbá a különböző projektek, programok vagy kampányok koordinálásában szerzett tapasztalat, az önálló munkavégzés, a határidők betartása és a különböző helyszíneken dolgozó kollégákkal való együttműködés, ugyanakkor felsőfokú végzettséget nem kérnek.

Előnyt jelent a kommunikációs vagy marketingtapasztalat, a partnerszervezetekkel való kapcsolatépítés, valamint egy másik európai nyelv ismerete.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A teljes munkaidős állás heti 35 órás, a szerződés pedig 18 hónapra szól meghosszabbítási lehetőséggel, a havi bruttó fizetés pedig 825 ezer forint. A jelentkezéseket szeptember 27-ig várják, a munkába állás tervezett időpontja november 16. A kiválasztott jelöltnek háttérellenőrzésen és biztonsági átvilágításon is át kell esnie.
Címlapkép: Getty Images
#hrcentrum #karrier #fizetés #Budapest #munka #álláshirdetés #állás #jövedelem #munkaerőpiac #munkavállalás #fizetések #toborzás #nagy-britannia #nagykövetség #diplomácia

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
21:01
20:45
20:27
20:05
19:43
HR BLOGGER
laskainelli  |  2026.09.14 14:28
Miért kopik ki a szex a párkapcsolatból?
A történet általában a konyhában, a nappaliban vagy a fáradt hétköznapi rutinból indul. A vágy álta...
hrdoktor  |  2026.09.11 09:22
Őszi fáradtság – az étrenddel lehet a baj?
Úgy érzi, mára semmi nem maradt a nyaralás hozta feltöltődésből, kiégett, fáradt? Nincs egyedül, biz...
legacykft  |  2026.09.08 18:54
Új szakmai identitás formálódik bennem
Két évvel ezelőtt kezdtem el a szociodráma csoportvezető-asszisztensi képzést. Szerettem volna valam...
coachco  |  2026.08.24 21:54
Táncsics legnagyobb sikere
Nem hiszem, hogy Táncsics találhatott volna magának jobb feleséget Teréznél. [...] Bővebben!
kovacstunde  |  2025.11.15 08:00
Halál felé vezető úton 5. rész - A gyerek kicsi, de nem hülye
Pár nappal ezelőtt Gabi barátnőmmel beszélgettünk, éppen ennek a cikknek a gondolataival voltam elfo...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. szeptember 16.
Szavaztak a palackvisszaváltás teljes átalakításáról: egyértelmű a döntés, erre lehet készülni
2026. szeptember 15.
Váratlan nyugdíjkorhatár-csökkentés jöhet Magyarországon? Ez mindent átírna, százezernyi idős magyarnak lenne megváltás
2026. szeptember 16.
Ebben az országban fillérekből degeszre eheted magad egy olcsó étteremben: mutatjuk, mennyit kérnek ugyanezért itthon
2026. szeptember 16.
Már a magyar erdők tizedét károsította az aszály, mi lesz így a tűzifával? Megszólalt Gajdos László minisztériuma
2026. szeptember 16.
Ide menekíti gyermekeit a magyar elit: milliósak a tandíjak, mégis hatalmas a roham a helyekért
NAPTÁR
Tovább
2026. szeptember 16. szerda
Edit
38. hét
Szeptember 16.
Az ózon világnapja
Szeptember 16.
A hangzáskultúra napja
Ajánlatunk
HRCENTRUM legolvasottabb
Tovább
1
2 hónapja
900 ezres fizetést ad átlagosan hazánk egyik legnagyobb vállalata: rengeteg embert keresnek, sok álláshoz tapasztalat sem kell
2
2 hónapja
Így kereshetsz havi 100 ezer forint pluszpénzt: teljesen legális, bárki élhet a lehetőséggel
3
2 hónapja
Kiderült, ekkora fizetéssel már jómódúnak számítasz Magyarországon: tágul az olló gazdag és szegény között
4
2 hónapja
Itt van Ruszin-Szendi Romulusz rendkívüli bejelentése: eltörlik a korábbi, Covid-19-hez köthető intézedést
5
1 hónapja
Ennyit keres egy motoros ételfutár egyetlen hét alatt 2026-ban Budapesten: főállásban is durván megéri
PÉNZÜGYI KISOKOS
Beszedési megbízás
a felek közötti olyan megállapodás, mely az eladó részére a vevő közvetlen rendelkezése nélkül is biztosítja az adott pénzintézetnél a vételárnak megfelelő összeg lehívását.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 16. 18:02
Kvíz: Sokat kirándulsz, jól ismered Tokaj környékét? Teszteld, mennyit tudsz valójában a híres bortermő vidékről!
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 16. 16:04
Ebben az országban fillérekből degeszre eheted magad egy olcsó étteremben: mutatjuk, mennyit kérnek ugyanezért itthon
Agrárszektor  |  2026. szeptember 16. 20:33
Itt az igazság a vitatott édesítőszerről: nem úgy van, ahogy a legtöbben hiszik