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Álommeló Budapesten: havi 825 ezerért keres új munkatársat a nagykövetség, még diploma sem kell
Az Egyesült Királyság budapesti nagykövetsége Budapesten keres munkatársat a brit kormány egyik kiemelt projektjéhez. A feladat a Chevening ösztöndíjprogram újraindításának támogatása és a részt vevő nagykövetségek koordinálása lesz. Az angol nyelv magas szintű ismerete természetesen elvárt, ugyanakkor felsőfokú végzettséget nem kérnek. A pozíció havi bruttó 825 ezer forintos fizetéssel jár és 18 hónapos, határozott idejű szerződést kínálnak. A munkára szeptember 27-ig lehet jelentkezni.
A Chevening az Egyesült Királyság kormányának nemzetközi ösztöndíjprogramja, amely több mint 140 országból és területről támogat hallgatókat. A budapesti munkatárs egyik legfontosabb feladata az lesz, hogy segítse a program újraindítását Európában, és összehangolja a részt vevő brit nagykövetségek munkáját. A pozícióhoz tartozik a program népszerűsítésének támogatása, az online kampányok koordinálása, valamint az egyetemekkel és más érintettekkel való kapcsolattartás is.
A munkakör jelentős részét a nagykövetségek szakmai támogatása teszi ki. A sikeres pályázó többek közt útmutatást, képzést minőségbiztosítást, megfelelőségi felügyeletet és regionális koordinációt biztosít, később pedig az európai Chevening-alumni hálózatok fejlesztésében is szerepet kap.
A pozícióhoz legalább C1-es szintű magabiztos angoltudás szükséges. Elvárás továbbá a különböző projektek, programok vagy kampányok koordinálásában szerzett tapasztalat, az önálló munkavégzés, a határidők betartása és a különböző helyszíneken dolgozó kollégákkal való együttműködés, ugyanakkor felsőfokú végzettséget nem kérnek.
Előnyt jelent a kommunikációs vagy marketingtapasztalat, a partnerszervezetekkel való kapcsolatépítés, valamint egy másik európai nyelv ismerete.
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A teljes munkaidős állás heti 35 órás, a szerződés pedig 18 hónapra szól meghosszabbítási lehetőséggel, a havi bruttó fizetés pedig 825 ezer forint. A jelentkezéseket szeptember 27-ig várják, a munkába állás tervezett időpontja november 16. A kiválasztott jelöltnek háttérellenőrzésen és biztonsági átvilágításon is át kell esnie.
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