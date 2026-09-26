Egy hazai kutatás szerint a negatív gyermekkori élmények a felnőttkori mentális egészséggel is összefügghetnek, a családi mintázatok pedig több generációban megjelenhetnek.
Egy vagyont bukik, aki ezt benézi: önként sétál a biztosítók csapdájába rengeteg magyar család
Lakásbiztosítás, kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás, casco, élet- és balesetbiztosítás, gyermek- vagy kisállatbiztosítás: könnyű elveszni a lehetőségek között, különösen akkor, ha a családi költségvetésbe nem fér bele minden. A Magyar Biztosítók Szövetsége a Pénzcentrum kérdésére hangsúlyozta, hogy nincs minden háztartásra érvényes fontossági sorrend. A megfelelő védelem attól függ, milyen kockázatokkal néz szembe a család, mekkora tartaléka van, és pontosan mit vállalnak a meglévő biztosításai.
Ha megfelelően szeretnénk magunkat biztosítani, az első kérdés az, hogy milyen helyzetben élünk. Egy saját házban élő, autót használó, lakáshitelt törlesztő család ugyanis teljesen más helyzetben van, mint egy albérletben lakó pár. A különbség nem csupán az, hogy milyen vagyontárgyaik vannak. Az is számít, hány ember jövedelméből élnek, vannak-e gyermekeik, kisállataik és mennyi ideig tudnák fedezni a kiadásaikat, ha valamelyik kereső átmenetileg vagy tartósan kiesne a munkából.
Ha a család minden lehetséges kockázatra külön biztosítást próbál kötni, a szerződések és a havi kiadások száma gyorsan nőhet. Ettől azonban nem feltétlenül lesz teljesebb a védelem: egyes fedezetek átfedhetik egymást, miközben más, súlyosabb következményekkel járó eseményekre nem jut elegendő biztosítási összeg. A Pénzcentrum arról kérdezte a Magyar Biztosítók Szövetségét (MABISZ), hogyan érdemes dönteni, ha a család anyagi helyzete nem engedi meg, hogy mindenre külön biztosítást kössön.
Melyik biztosítás legyen az első?
A MABISZ nem nevezett meg olyan biztosítást, amelyet kivétel nélkül minden családnak elsőként kellene megkötnie. Mint válaszukban írták, még egy családon belül is eltérhetnek az egyes emberek igényei, a fedezetek és a kizárások pedig biztosítónként, valamint termékenként is változhatnak. Emiatt egy általános lista félrevezető lenne. „A kulcs a saját igények helyes felmérése, a családi, vagy egyéni költségvetés reális meghatározása, azaz a kiadások és a bevételek számba vétele, végül pedig a tudatos tervezés” – hangsúlyozta a szövetség.
A döntéshez először azt érdemes végiggondolni, milyen események okozhatnának a családnak akkora veszteséget, amelyet nem tudna könnyen saját pénzből rendezni. Egy kisebb javítás vagy állatorvosi számla kellemetlen kiadás lehet ugyan rövid távon, de egy lakhatatlanná vált otthon, egy pótolhatatlan autó vagy a fő kereső jövedelmének elvesztése hosszabb időre is felboríthatja a családi költségvetést. Hogy ezek közül melyik jelent valódi veszélyt, azt mindig az adott háztartás helyzete dönti el.
A szövetség arra is felhívta a figyelmet, hogy szerződéskötés előtt érdemes biztosításközvetítő vagy tanácsadó segítségét kérni. Egy személyes igényfelmérés során könnyebb tisztázni, pontosan milyen védelemre van szükség, különösen akkor, ha többféle személybiztosítás vagy kiegészítő közül kell választani.
Lakásbiztosítás: van szerződés, de mire elég?
Akinek saját ingatlana van, annak egy súlyos lakáskár az egyik legnagyobb vagyoni veszteséget jelentheti. Egy vihar, tűz vagy csőtörés után nemcsak a javítás, hanem akár a lakhatás átmeneti megoldása is kiadással járhat. A Pénzcentrum korábbi, viharkárokról szóló körképe is bemutatta, milyen sok ingatlant érinthetnek egyetlen szezonban az időjárási károk.
Az tehát biztos, hogy a lakásbiztosítás nagyon fontos, azonban azt is érdemes mérlegelni, hogy nem elég egyszer megkötni, majd évekre elfelejteni. A szerződésben szereplő biztosítási összegnek követnie kell az ingatlan újjáépítésének és az ingóságok pótlásának költségét is. Jelentősebb felújítás, bővítés vagy értékesebb berendezések vásárlása után különösen indokolt lehet a feltételek áttekintése, a biztosítás kiegészítése. Ha a biztosítási összeg alacsonyabb a tényleges újjáépítési értéknél, alulbiztosítás alakulhat ki, ami a kártérítésre is hatással lehet.
Az sem mindegy, hogy a szerződés csak az épületre vagy az ingóságokra is kiterjed-e, milyen káreseményeket tartalmaz, és van-e önrész. Családi háznál a melléképületek, a tető, illetve az utólag telepített berendezések biztosítási feltételeit is érdemes ellenőrizni.
Albérletben élő családoknál merőben más kérdések merülnek fel: mit biztosított a tulajdonos, és mi a bérlő felelőssége? Korábbi cikkünkben bemutattunk egy lehetséges megoldást, amelyben a bérbeadó az épületet, a bérlő pedig a saját ingóságait biztosítja. Erről érdemes még a bérleti jogviszony elején egyeztetni, mert egy káresemény után már késő tisztázni, mire szóltak a szerződések.
Autó: a kötelező biztosítás nem ugyanaz, mint a casco
Az autóval rendelkező családnál a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás, vagyis a KGFB nem választás kérdése: már a neve is mutatja, hogy az üzembentartónak kötelezően rendelkeznie kell vele. Ez alapvetően az általa másoknak okozott károk megtérítésére szolgál. A saját jármű károsodására emellett a casco nyújthat védelmet, attól függően, milyen eseményeket tartalmaz a szerződés.
A casco jelentőségét az autó értéke és a család helyzete határozza meg. Ha egy járműre naponta szükség van a munkába járáshoz vagy a gyermekek szállításához, érdemes végiggondolni, milyen következménye lenne, ha hosszabb időre használhatatlanná válna. Az is számít, tudnák-e saját forrásból finanszírozni a javítását vagy pótlását.
A szerződés kiválasztásakor nemcsak azt kell megnézni, hogy szerepel-e benne például törés- vagy lopáskár, hanem az önrészt, a kizárásokat és a kárrendezés feltételeit is. A kötelező biztosítás díját pedig akkor is érdemes időről időre összehasonlítani más ajánlatokkal, ha a tulajdonos nem okozott balesetet: korábbi cikkünkben olyan esetekről írtunk, amikor a következő évi díj a kedvezőbb bónuszbesorolás ellenére is jelentősen emelkedett.
A MABISZ hangsúlyozta, hogy a KGFB-ajánlatok összehasonlításában a szövetség Díjnavigátora is segítséget nyújthat. Az összetettebb biztosításoknál ugyanakkor különösen fontos, hogy az ügyfél ne csak a fizetendő díjat nézze, hanem hogy pontosan mit is tartalmaz a szolgáltatás.
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Mi történne, ha kiesne a család egyik keresője?
A család anyagi biztonságát nem kizárólag a vagyontárgyak elvesztése, vagy kára veszélyeztetheti. Ha a lakáshitel törlesztése vagy a mindennapi kiadások jelentős része egy ember jövedelmétől függ, annak tartós kiesése is komoly gondot okozhat. Az élet- és balesetbiztosításoknál ezért pontosan meg kell nézni, milyen eseményre fizet a biztosító.
Példaként, a baleseti halálra szóló fedezet nem azonos az általános haláleseti fedezettel. Más feltételek vonatkozhatnak a maradandó egészségkárosodásra, egy súlyos betegségre vagy a kórházi kezelésre is. Az életbiztosítások között ráadásul kockázati és megtakarítási célú konstrukciók egyaránt vannak, amelyek eltérő szerepet töltenek be.
A biztosítási összeg is legalább olyan fontos kérdés, mint maga a fedezet. Érdemes kiszámolni, mennyi időre kellene anyagi segítség egy súlyos esemény után, és milyen rendszeres kiadások maradnának a családnál. Ha van már munkáltatói, banki vagy hitelhez kapcsolódó biztosítása a keresőnek, előbb annak feltételeit kell megismerni; csak ezután lehet eldönteni, szükség van-e további védelemre.
Idősebb családtagoknál különösen fontos az időskori biztosítások belépési és lejárati korhatárának ellenőrzése. A Pénzcentrum korábbi körképe szerint ezekben jelentős eltérés van a biztosítók között. Bizonyos lakásbiztosításokhoz kapcsolódó baleseti fedezetek idősebb korban is elérhetők, de külön meg kell nézni, hogy a szolgáltatási összeg megfelel-e a család igényeinek.
A gyermekbiztosítási ajánlatok között is könnyű elveszni
Gyermekek esetében különösen könnyű úgy új szerződést kötni, hogy a szülő nincs tisztában a már meglévő védelemmel. A 3 és 18 év közötti gyermekek ugyanis automatikusan részesülnek államilag finanszírozott balesetbiztosításban, annak térítési összegei azonban egy komolyabb sérülés következményeihez mérten korlátozottak. A családok külön gyermekbiztosítással, a szülő szerződéséhez kapcsolódó kiegészítővel vagy bizonyos lakásbiztosítási fedezetekkel is bővíthetik a védelmet.
Itt különösen félrevezető lehet csak egy kiegészítő biztosítás díját nézni. Ha azt kizárólag egy felnőtt biztosítása mellé lehet megkötni, a család tényleges kiadása a teljes szerződés díja lesz. A fedezetnél azt is tisztázni kell, kiterjed-e például a sportolás vagy az utazás során bekövetkező balesetekre, és milyen esetekben nem fizet a biztosító. A gyermekek nyári kiegészítő biztosítási lehetőségeiről korábban külön is írtunk:
Kell külön biztosítás a kisállatra?
A kisállat jó példa arra, miért érdemes új szerződés előtt végigolvasni a meglévő biztosításokat. Egyes lakásbiztosításokhoz kapcsolódhat az állatra vonatkozó fedezet, de annak tartalma termékenként eltérhet. Nem ugyanaz, ha egy szerződés az állatorvosi ellátás bizonyos költségeire fizet, vagy ha a kisállat által másnak okozott kárra is felelősségbiztosítási védelmet nyújt.
A külön kisállat-biztosítás nem feltétlenül felesleges akkor sem, ha a lakásbiztosításban már szerepel valamilyen állatokhoz kapcsolódó szolgáltatás. Azt kell összevetni, melyik szerződés milyen eseményre, milyen feltételekkel és meddig térít. Ha részletesen átnézzük a meglévő szerződéseinket, az szintén segíthet a baleseti, utazási vagy bankkártyához kapcsolódó biztosításoknál is: egy meglévő fedezetet nem érdemes figyelmen kívül hagyni, de a nevük alapján azonosnak tűnő szolgáltatások között jelentős különbség lehet.
Mire figyeljünk minden ajánlatnál?
A MABISZ szerint a választásnál a biztosítási szolgáltatást, a kizáró feltételeket, a mentesüléseket, a limiteket és az önrészt egyaránt ellenőrizni kell. A kizárások és mentesülések azt mutatják meg, milyen esetben nem köteles fizetni a biztosító; a limit a térítés felső határát szabhatja meg, az önrész pedig a kár azon része, amelyet az ügyfél visel. „A biztosításkötés a kockázatkezelés egyik eszköze” – hangsúlyozta a szervezet.
A családnak tehát ezért először a saját kockázatait és tartalékait érdemes számba vennie, majd a már meglévő szerződéseit átnéznie. Ebből derülhet ki, hol hiányzik fontos védelem, hol kevés a biztosítási összeg, és hol fizethet több szerződésben hasonló fedezetért. A jó választáshoz végül nem az a kérdés, hány biztosítást kötöttek, hanem az, hogy egy valóban súlyos esemény után mire számíthatnak a biztosítóktól.
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