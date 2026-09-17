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matek, tanulás
Oktatás

Kitálaltak a magyar fiatalok: pont azok beszélik le őket az álommelóról, akiktől a támogatást várnák

Pénzcentrum
2026. szeptember 17. 16:33

A példaképek nemcsak inspirálhatnak, hanem a továbbtanulással és pályaválasztással kapcsolatos döntéseinkre is hatással lehetnek. Egy friss kutatás szerint a magyarok közel harmada (29%) úgy látja, hogy a nagyra tartott személyek nagymértékben befolyásolták érdeklődését, továbbtanulását vagy pályaválasztását. Ugyanakkor a válaszadók szintén 29 százalékának nem volt olyan ember az életében, akit elismert vagy példaképének tekintett.

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A CETIN Hungary és a NaTE középiskolás lányoknak szóló tehetségprogramja, a STEMpowered negyedik évada kapcsán készített kutatás eredményei szerint a példakép nem feltétlenül távoli, ismert személy: a mindennapi környezetünkben is sokan lehetnek, akik megmutatják, milyen utak állhatnak előttünk. A példaképek között a női tanárok (9%), a női vagy férfi családtagok (egyaránt 8%) és a férfi tanárok (7%) szerepeltek a leggyakrabban.

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A család szerepe különösen jól látszik abból, kitől kérünk segítséget, amikor egy tantárgy nehézséget okoz. A reáltárgyak esetében válaszadók közel harmada (29%) elsősorban édesanyjához vagy nevelőanyjához, 23 százalékuk pedig édesapjához vagy nevelőapjához fordult. A humán tantárgyaknál még nagyobb volt az édesanyák szerepe: 32 százalék választotta őket, míg az édesapákat 17 százalék említette. Azaz a nők és a férfiak esetében is az anya volt a gyakoribb választás, de a különbség a nőknél nagyobb volt.

A humán tárgyakban a válaszadók 29 százaléka inkább egyedül próbálta megoldani a felmerülő nehézségeket, míg a reál tárgyaknál az arány 25 százalék volt. A válaszadók 13-16 százaléka kért tanárától segítséget, ha elakadt valamiben. Inkább férfi tanárokat választottak, de minimális különbséggel, és ebben a humán és a reál tárgyak között sem volt igazán eltérés. A példát mutató pedagógusokhoz leggyakrabban a történelem (35%) és a magyar nyelv és irodalom (32%) társult, ezt követte a matematika (26%).

A pályaválasztás sokszor nem egyetlen döntési pillanat, hanem számos apró élmény és találkozás eredménye. Sokat számíthat, ha egy fiatal lát maga előtt valakit, akinek az útja megmutatja, hogy egy adott pálya valóban elérhető és számára is járható lehet

– mondta Kübler-Andrási Judit, a CETIN Hungary vezérigazgatója.

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A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A környezet ugyanakkor nemcsak inspirálhat: a válaszadók 40 százalékát nem próbálták lebeszélni az elképzelt pályáról, de 60 százalékuk emlékszik ilyen esetre. Leggyakrabban a szülők jelentek meg a válaszaikban: édesanyját vagy nevelőanyját 27 százalék, édesapját vagy nevelőapját pedig 19 százalék említette. Ezzel szemben a tanárok csak nagyon kis arányban (5%) próbálták meg a válaszadókat lebeszélni a választott pályáról.

Gyerekkoromban mindig bosszantott, amikor a nagyszüleimtől azt hallottam: kisunokám, járt utat a járatlanért el ne hagyj! Sokszor úgy éreztem, hogy csak félnek az új ötleteimtől. Meg voltam győződve arról, hogy ha valaki folyamatosan a járt úthoz ragaszkodik, azzal teljesen megfosztja magát a siker lehetőségétől. Ma már úgy gondolom, hogy annak felismeréséhez is bölcsesség kell, mikor érdemes kitartani a bevált út mellett, és mikor jön el az ideje valami újnak. Hogy eldönthessük, merre érdemes elindulnunk, először látnunk kell, milyen utak közül választhatunk

– mondta Molnár Janka Sára fizikus, tudománykommunikátor.
Címlapkép: Getty Images
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