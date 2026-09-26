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Otthon

3 milliós bírságot is kaphatnak idén ősszel a hazai kertesház-tulajok: változtak a szabályok, ez 2026-ban már tilos

Nagy Bálint
2026. szeptember 26. 06:15

Az avar és a kerti hulladék égetése 2026 őszén is csak ott legális, ahol az önkormányzat kifejezetten megengedi, a szabályszegőkre pedig 100 ezer forintos levegővédelmi, súlyosabb esetben akár 3 millió forintos tűzvédelmi bírság is várhat.

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Ősszel a legtöbb kertben gyorsan összegyűlik a lehullott lomb, a sövénynyesedék és a levágott ág. Sokan most is a legkényelmesebb megoldást választanák: kupacba húzzák, és meggyújtják. Aki azonban nem nézi meg előtte a saját települése rendeletét, könnyen többet fizethet a bírságért, mint amennyibe egy ágaprító bérlése kerülne.

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A téma idén azért is aktuális, mert a veszélyhelyzet tavaszi megszűnése után több önkormányzat hozzányúlt a helyi szabályaihoz. Egy-egy település ma nemcsak az égetés napját és óráját határozhatja meg, hanem azt is, hogy egyáltalán szabad-e égetni.

Országosan tilos, de a település kivételt tehet

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 2021. január 1-jétől országosan megtiltotta a zöldhulladék égetését. A törvény 48. § (4) bekezdés b) pontja azonban kiskaput hagy: az önkormányzatok helyi rendeletben szabályozhatják, és feltételekhez köthetik az avar és a kerti hulladék égetését.

A katasztrófavédelem korábbi tájékoztatója egyértelmű: az avar és a kerti hulladék égetése tilos, kivételt csak az önkormányzat tehet, amely rendeletben rögzíti a feltételeket és az időpontokat. Ha egy településnek nincs ilyen rendelete, ott a tűzgyújtás tilos! Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy

ami az egyik faluban például most szombaton teljesen szabályos, azért néhány kilométerrel arrébb ugyanabban az időpontban már bírság járhat.

Mi változott 2026-ban?

A 2022-ben kihirdetett háborús veszélyhelyzet 2026. május 14-én szűnt meg, a veszélyhelyzeti rendeletek egy részét az Országgyűlés törvényi szintre emelte. A kerti égetés szabályozása ezután is önkormányzati hatáskörben maradt, ám egyes települések ezt az alkalmat használták fel a szigorításra.

Tamásiban például a veszélyhelyzetről szóló kormányrendelet hatályvesztésével módosult a helyi környezet- és természetvédelmi rendelet, így 2026. május 14-től egész évben tilos az avar és a kerti zöldhulladék égetése. A város ingyenesen ad biológiailag lebomló zsákot, a kötegelt ágakat pedig a hulladéknaptár szerint szállítják el.

A nagyobb városok közül sok helyen már korábban is teljes volt a tilalom. Nyíregyházán egész évben tilos a kerti hulladék égetése, Szekszárdon belterületen tilos, Kaposvár lakóövezeteiben pedig szintén tilos tüzet gyújtani a nyesedéknek.

Hol, mikor lehet égetni ősszel? Néhány példa

Ahol megengedett, ott az önkormányzatok jellemzően egy tavaszi és egy őszi időszakot jelölnek ki, meghatározott napokkal és órákkal. Hogy ezek a szabályok mennyire eltérhetnek egymástól, azt néhány friss példa is jól mutatja.

A Győr melletti Öttevényen a helyi tájékoztató szerint ősszel szeptember 15. és december 15. között lehet égetni, de csak hétfőn és szerdán 8 és 16 óra, szombaton pedig 8 és 13 óra között. Ott is csak száraz, növényi eredetű kerti hulladék kerülhet a tűzre, a nedves zöldhulladék, a háztartási szemét, a műanyag és a gumi nem. Nyírteleken tágabb az időablak: szeptember 1. és november 30. között hétfőtől szombatig, 8 és 11, valamint 18 és 20 óra között égethető a kerti hulladék, de kizárólag a saját ingatlanon.

Tolnában az egymáshoz közeli települések között is nagy a különbség. Bölcskén csak csütörtökön 8 és 18 óra, illetve szombaton 8 és 12 óra között szabad égetni, Madocsán viszont szerdán és szombaton reggel 6-tól este 8-ig. Kaposvár külterületein, például a zártkertekben október 1. és április 30. között, napközben 9 és 17 óra között lehet tüzet gyújtani, a Deseda környéki zártkertekben azonban a természetvédelmi terület miatt egész évben tilos.

A helyi engedély sem ír felül mindent. Ha a hatóság tűzgyújtási tilalmat rendel el, akkor a saját kertben sem szabad égetni, függetlenül a helyi rendelettől. Az aktuális tilalmakról a Nébih oldalán lehet tájékozódni. Szeles időben pedig akkor sem szabad tüzet gyújtani, ha éppen „égetési nap" van.

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Ennyibe kerülhet egy kupac avar

A szabálytalan égetés egyszerre több jogszabályba is ütközhet, ezért a bírságok is halmozódhatnak:

  • Levegőtisztaság-védelmi bírság: a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján engedély nélküli vagy szabályellenes nyílt téri égetésért 100 ezer forint.
  • Tűzvédelmi bírság: a 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet melléklete szerint ha a szabályszegés tüzet okozott, 10 ezer és 1 millió forint között, ha a tűzoltóknak is be kellett avatkozniuk, 20 ezer és 3 millió forint között. Több szabályszegés esetén az összegek összeadódnak, legfeljebb 10 millió forintig.
  • Környezetvédelmi bírság: az 1995. évi LIII. törvény 106. §-a alapján.
  • Helyi közigazgatási bírság: a helyi rendelet megsértéséért. Bölcskén és Madocsán például magánszemélyként 200 ezer forintig, Kaposváron 50 ezer forintos helyszíni bírságtól 2 millió forintig terjedhet.

Mit tehet, akit befüstöl a szomszéd?

Első lépésként érdemes személyesen beszélni a szomszéddal: sokszor elég jelezni, hogy a füst zavaró. Ha ez nem segít, és a szennyezés folytatódik, a panaszos bejelentést tehet az illetékes kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalánál, ahol a környezetvédelmi hatóság kivizsgálja az ügyet.

Érdemes fotóval, videóval dokumentálni az esetet, és ha lehet, tanúkkal is alátámasztani. Ha a tűz kicsúszik az irányítás alól, a 105-ös vagy a 112-es segélyhívó számon lehet riasztani a tűzoltókat.

Nem csak a szomszédot zavarja: ezt mérték az avarfüstben

Az égetés egészségügyi kockázata nem elméleti. A HungaroMet 2025. szeptember 30-án egy 100 literes avarkupac elégetését mérte nagyjából 20 méter távolságból: amikor a füst elérte a műszereket, a részecskék száma és koncentrációja több mint tízszeresére nőtt az alapszennyezettséghez képest. A jelentés szerint tartósan magas maradt a különösen veszélyes PM2,5-ös szálló por szintje is, amely mélyen bejut a légutakba.

A Másfélfok összefoglalója szerint a tökéletlen égés során a füstben több tucat, részben mérgező, részben rákkeltő vegyület keletkezik. Országosan az avarégetés az éves szállópor-kibocsátásnak nagyjából 2 százalékát adja, csökkenő trenddel, helyben és rövid távon viszont jelentős egészségügyi kockázatot jelent.

Égetés helyett: komposzt, darálás, elszállítás

A legolcsóbb megoldás a komposztálás: a lomb, a fűnyesedék és a konyhai biohulladék néhány év alatt értékes tápanyaggá alakul. A kisebb ágakat érdemes aprítani, az ágdarálék talajtakarásra is jó.

A települések többségén a hulladékszolgáltató el is szállítja a zöldhulladékot. Budapesten a MOHU Budapest 2026-ban március 2. és december 11. között gyűjti járatszerűen a lombot, a nyesedéket és a nyírt füvet: a zsákokat a körzet gyűjtési napján reggel 4 óráig kell kitenni, és csak a szolgáltató matricájával ellátott zsákot viszik el. Vidéken a gyűjtési napokról és a kötegelés szabályairól a helyi hulladéknaptárból lehet tájékozódni.

Mit érdemes tudni, mielőtt bárki gyufát ragad?

Aki ősszel égetne, annak az első dolga, hogy megnézze a saját települése aktuális rendeletét az önkormányzat honlapján vagy a Nemzeti Jogszabálytárban. Nem elég arra hagyatkozni, hogy tavaly is így volt, vagy hogy a szomszéd utcában már füstöl valaki: a veszélyhelyzet vége után több helyen is változhattak a szabályok.

Ha nincs rendelet, tilos égetni. Ha van, akkor is csak a megadott napokon és órákban, szélcsendben, felügyelet mellett, oltóanyaggal a közelben. A kerti grillezés és a bográcsozás a saját kertben felügyelet és oltóanyag mellett továbbra is megengedett, tűzgyújtási tilalom idején viszont az erdők, fásítások és a körülöttük lévő 200 méteres sáv területén tilos a tűzgyújtás.
Címlapkép: Getty Images
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