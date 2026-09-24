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Gazdaság

Nagyon fontos hírt kaptak a magyar vásárlók: kiderült, mekkora drágulás jön a boltokban jövőre

Pénzcentrum
2026. szeptember 24. 12:29

A forint tavaszi erősödése miatt idén a vártnál alacsonyabb, mindössze 1,8 százalékos inflációval számol a Magyar Nemzeti Bank, jövőre azonban a romló külső környezet hatására 3,1 százalékra gyorsulhat a pénzromlás üteme. A gazdasági növekedést 2026-ban az aszályos időjárás szintén 1,8 százalékra fékezi, miközben a jegybank több mint húsz év után először történelmi lépésre szánta el magát, és 2028-tól 3-ról 2,5 százalékra csökkenti középtávú inflációs célját – számolt be a Portfolio.

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A friss Inflációs jelentés rámutatott, hogy az áprilisi forinterősödés a vártnál jóval gyorsabban gyűrűzött be a fogyasztói árakba, különösen az élelmiszerek és az iparcikkek esetében, ami jelentősen mérsékelte az idei inflációt.

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A gazdasági növekedés terén azonban már borúsabb a kép, mivel a nyári aszály miatt a mezőgazdaság kibocsátása drasztikusan visszaesett, ami önmagában 0,4 százalékponttal rontja az idei GDP-növekedést. Bár a frissen kiépült kapacitások termelésbe állása miatt az ipar jól teljesít, ez az általános konjunktúra hiányában csupán tompítani tudja a mezőgazdaság veszteségeit, így a hazai gazdaság 2026-ban átlagosan 1,8 százalékkal bővülhet.

A jelenlegi kedvező inflációs környezet azonban csak átmeneti. A jegybank előrejelzése szerint 2027-ben a magasabb globális energia- és élelmiszerárak, valamint a dohánytermékek növekvő jövedéki adója miatt a fogyasztói árindex átlagosan 3,1 százalékra ugrik, és csak 2028-ra mérséklődik ismét 2,6 százalékra.

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A gazdasági növekedés ezzel párhuzamosan jövőre 2,9, míg 2028-ban 2,8 százalékra gyorsulhat. Ezt a fellendülést elsősorban a kormányzati beruházások növekedése és az uniós források fokozatos beáramlása támogatja majd, bár ezek a hatások várhatóan erősen importigényesek lesznek. A nettó export érdemi növekedésösztönző hatására így várhatóan 2028-ig várni kell.

A hosszú távú versenyképesség szempontjából komoly aggodalomra ad okot a beruházások idei, széles bázisú csökkenése. Bár jövőre az állami projektek megugrása kompenzálhatja a visszaesést, a jelenlegi zsugorodás tartósan rontja a gazdaság kilátásait.

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A munkaerőpiacon is jelentős átalakulások zajlanak, ugyanis a lakosság csökkenő inflációs várakozásai miatt a bérdinamika a vártnál gyorsabban lassulhat, egyre inkább közelítve a termelékenység növekedéséhez. Ez a mérséklődés azonban nem rontja a reálbérek alakulását, sőt, a minimálnyugdíjak emelésével együtt a jövő évtől már érezhetően élénkítheti a fogyasztást. Középtávon ugyanakkor a demográfiai folyamatok egyre erősebben korlátozzák majd a foglalkoztatás bővítését.

Az államháztartási hiány az MNB szigorú, szabályalapú számításai szerint a 2026-os 6,9 százalékról 2027-re 5,9, 2028-ra pedig 5,2 százalékra csökkenhet, miközben a folyó fizetési mérleg idén az egyensúlyi szint körül alakul, ami a jövedelemegyenleg javulásának köszönhető.

A makrogazdasági folyamatokhoz és az árszint-felzárkózáshoz igazodva a jegybank bejelentette, hogy 2028. január 1-jétől a jelenlegi 3 százalékról 2,5 százalékra csökkenti az inflációs célját, fenntartva a plusz-mínusz egy százalékpontos toleranciasávot. Az új célrendszerhez és a nemzetközi gyakorlatokhoz alkalmazkodva a Monetáris Tanács arról is döntött, hogy a jövő évtől kezdve az eddigi tizenkettő helyett már csak évente nyolc kamatdöntő ülést tart.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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