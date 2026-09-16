Megszületett a döntés: óriási változás jön a háziorvosi rendelőkben, erre kell készülni

A magyar egészségügyi ellátórendszer továbbra is erősen kórházközpontú, miközben a járóbeteg-szakellátásban jóval nagyobb lehetőség lenne a fekvőbeteg- és sürgősségi ellátás tehermentesítésére. Ehhez azonban nem elég pusztán több pénzt biztosítani: átláthatóbb betegutakra, jobb szervezésre, megfelelő ösztönzőkre, az alapellátással való szorosabb együttműködésre és a szakrendelők önállóságának megőrzésére is szükség van. Többek között ezekről a kérdésekről esett szó ma Balatonfüreden, a XXVIII. Országos Járóbeteg Szakellátási és XXIII. Országos Járóbeteg Szakdolgozói Konferencián.

Szeptember 16-án Balatonfüreden kezdődött meg a XXVIII. Országos Járóbeteg Szakellátási és XXIII. Országos Járóbeteg Szakdolgozói Konferencia, melyen a Pénzcentrum is részt vett. A rendezvény egy egészségpolitikai fórummal kezdődött, ahol az egészségügy vezető tisztségviselői vitatták meg a járóbeteg-ellátást érintő legfontosabb problémákat és az ezekre hozható lehetséges megoldásokat.

Elsőként Dr. Pásztélyi Zsolt ismertette a beszélgetés alapjaként a Medicina 2000 Magyar Járóbeteg Szakellátási Szövetség állásfoglalását, mely szerint a járóbeteg-szakellátás sok esetben a kórházi ellátás előszobájává vált, ami rontja a rendszer szakmai és működési hatékonyságát. A szervezet ezért fontosnak tartja az önálló szakrendelők autonómiájának fenntartását, a kórházakhoz tartozó intézményekben pedig a járóbeteg-ellátás funkcionális önállóságának megerősítését.

A szervezet szerint komoly gondot jelent a szakemberhiány is. A magánfinanszírozott szolgáltatók egyre több orvost és szakdolgozót vonzanak el az állami rendszerből, egyes szakterületeken pedig a hiány már az ellátás biztonságát, valamint a betegek hozzáférését is veszélyezteti. A szövetség legalább inflációkövető béremelést, részben teljesítményalapú javadalmazást, valamint a gazdasági és műszaki területen dolgozók bérrendezését sürgeti. A kisebb szakrendelőkben különösen súlyos a helyzet, hiszen egy-egy szakterület sokszor mindössze heti 5–10 órányi rendelési kapacitást jelent.

A várakozási idők csökkentéséhez a korábban egyes területeken – például a radiológiában – már alkalmazott, külön finanszírozással működő programokat más szakmákra is kiterjesztenék. Emellett véleményük szerint szükség lenne a telemedicina fejlesztésére és finanszírozásának javítására. Az EgészségAblakon keresztül történő kötelező előjegyzés jelenlegi rendszere a résztvevők szerint több ponton nehezen követhetővé tette a betegutakat, ezért az időpontfoglalás szabályainak felülvizsgálatát is indokoltnak tartják.

A finanszírozási problémák ugyancsak napirendre kerültek. Bár a járóbeteg-intézmények jellemzően tartozásmentesen működnek, ehhez azonban továbbra is szükségük van az önkormányzatok támogatására. A szervezet szerint folytatni kellene a finanszírozási kódok felülvizsgálatát, rendezni kellene a kúraszerű, például infúziós kezelések elszámolását, és újra kellene gondolni az egynapos sebészetben végezhető beavatkozások körét is. Megoldásra vár az Egészségfejlesztési Irodák helyzete, valamint a 25, 30 és 40 éves szolgálati elismerések központi finanszírozása is.

A rendszer átalakításának lehetőségeiről Dr. Buga László szakellátásért felelős államtitkár, Dr. Szondi Zita, az Országos Kórházi Főigazgatóság főigazgató-helyettese, Dr. Kőrösi László, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő ellátási főigazgató-helyettese, valamint Dr. Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos beszélt a konferencia szakmai paneljén.

Nemcsak több pénzre, jobb szervezésre is szükség lenne

A panelbeszélgetés egyik központi kérdése az volt, miként lehetne a jelenleg erősen kórházközpontú magyar ellátórendszerben nagyobb szerepet adni a járóbeteg-szakellátásnak. A résztvevők arról is beszéltek, milyen szervezeti, finanszírozási és infrastrukturális változásokra lenne szükség ahhoz, hogy a betegek közül csak azok kerüljenek kórházba, akiknek valóban fekvőbeteg-ellátásra van szükségük.

Dr. Buga László szakellátásért felelős államtitkár szerint ehhez részben pénzügyi, részben infrastrukturális és ellátásszervezési ösztönzőkre van szükség. Ugyanakkor a humánerőforrás-hiányt sem lehet kizárólag a dolgozók alacsony számával magyarázni: megfelelő HR-menedzsmentre és a rendelkezésre álló kapacitások jobb felhasználására is szükség van.

Az államtitkár kiemelte, hogy olyan átlátható betegutakat kell kialakítani, amelyekben a páciens a lehető leggyorsabban eljut a számára megfelelő ellátási szintre. A betegutak szervezésének hiányosságai ugyanis közvetlenül befolyásolhatják a gyógyulási esélyeket. Hangsúlyozta, hogy fontos lenne a betegutak monitoringozása is, amely egyértelművé tenné, az ország melyik régiójában melyik ellátási pontnál, hogyan kellene beavatkozni az ellátórendszer működésébe, hogy hatékonyabbá, átláthatóbbá és gyorsabbá váljon.

A háziorvosok szerepét erősíteni kellene

Dr. Kőrösi László, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő ellátási főigazgató-helyettese arra hívta fel a figyelmet, hogy a járóbeteg-ellátás nem kizárólag a szakrendelőket jelenti, az alapellátásnak is meghatározó szerepet kell kapnia benne. Ehhez több feladatot és funkciót lehetne a háziorvosokra bízni, az ehhez szükséges feltételeket azonban már az alapellátás szintjén meg kell teremteni.

Jelenleg gyakran előfordul, hogy a beteg megkapja a diagnózisát, utána azonban lényegében magára marad, és saját maga próbálja megszervezni a további vizsgálatokat és kezeléseket. Egy jobban működő rendszerben visszakerülne a háziorvosához, aki végigkísérné és megszervezné a teljes betegutat. Ez az alap-, a járó- és a fekvőbeteg-ellátás jelenleginél jóval szorosabb együttműködését igényelné.

A szakember szerint nem az a cél, hogy minden beteget kivonjanak a kórházi ellátásból, hanem az, hogy csak az kerüljön oda, akinek valóban szüksége van rá. A betegfogadási és várólista-rendszernek egyúttal azt is biztosítania kellene, hogy a sürgős ellátást igénylő betegek gyorsan bekerüljenek a rendszerbe, és mihamarabb végig tudják járni a szükséges ellátási utat. Megítélése szerint ezen a területen a szervezési problémák jelenleg nagyobb akadályt jelentenek, mint maga a finanszírozás.

A járóbeteg-ellátás átszervezése a sürgősségi osztályokat is tehermentesíthetné

Dr. Szondi Zita, az Országos Kórházi Főigazgatóság főigazgató-helyettese az akut és a tervezhető ellátások szétválasztásának fontosságát emelte ki. Sok beteg azért jelenik meg a sürgősségi osztályokon, mert máshol nem jut időben vizsgálathoz vagy diagnózishoz. Ha ezeket a pácienseket a járóbeteg-szakellátás megfelelően fogadná, egy részüknek egyáltalán nem kellene a sürgősségire mennie, így tehermentesíthetőek lennének az SBO-k is.

A tervezhető ellátásoknál ezért indokolt lenne az elektronikus előjegyzésen alapuló, automatizált rendszer erősítése. Ez az intézmények mellett a betegektől is tudatosabb tervezést igényelne, hiszen jelenleg az előjegyzett páciensek mintegy 20–30 százaléka nem jelenik meg a vizsgálaton, egyebek mellett azért, mert időközben a magánellátásban gyorsabban időpontot kaptak. A le nem mondott időpontok azonban tovább növelik a várólistákat, és kihasználatlanul hagyják az egyébként is szűkös kapacitásokat.

A járóbeteg-ellátásban így a jelenleginél jóval nagyobb lehetőség rejlik: megfelelő betegirányítási és digitális rendszerekkel nemcsak a szakrendelők működése válhatna hatékonyabbá, hanem a sürgősségi és a fekvőbeteg-ellátás terhelése is csökkenhetne.

A magánellátás elszívja a közellátásból a munkaerőt

A konferencián több szakrendelő vezetője is arról beszélt, hogy saját ösztönzőkkel, rugalmas munkaidővel, szolgálati lakással és egyéb kedvezményekkel próbálják megszerezni vagy megtartani a szakorvosokat. A magánszolgáltatók azonban sok esetben jóval kedvezőbb ajánlatot tudnak adni. Elhangzott olyan példa is, amely szerint egy bőrgyógyász már 70 ezer forintos óradíjat kérhet azért, hogy közfinanszírozott szakrendelőben vállaljon munkát.

Kőrösi László szerint a közfinanszírozott ellátás ekkora óradíjjal soha nem tud majd versenyezni, és nem is feltétlenül ez lenne a megfelelő megoldás. Ehelyett vissza kellene hozni a teljesítményalapú ösztönzőket. Jelenleg ugyanis az azonos munkakörben dolgozók bérezése között nincs érdemi különbség annak alapján, hogy ki hány beteget lát el, milyen minőségben dolgozik, vagy mennyire együttműködő a páciensekkel.

A rendszer másik problémája, hogy a finanszírozás több mint felét már a bértámogatás teszi ki. Ez Kőrösi szerint abba az irányba terelheti az intézményeket, hogy elsősorban a minél magasabb bértámogatás megszerzésében legyenek érdekeltek, ne pedig a betegek számának vagy az ellátás minőségének növelésében. A jelenlegi modell ezért hosszabb távon nem fenntartható, a finanszírozást és a bérezést is erősebben a tényleges teljesítményhez kellene kötni.

Szabályoznák az állami és a magánellátás közötti átjárást

Dr. Álmos Péter, a Magyar Orvosi Kamara elnöke szerint sokan már közvetlenül a szakvizsga megszerzése után a magánszektorban helyezkednek el. A szakember szerint azonban a köz- és magánellátást nem lehet teljesen elválasztani, mivel nincs elegendő orvos két külön egészségügyi rendszer fenntartásához. Ehelyett szabályozottabb átjárásra lenne szükség.

Az egyik vizsgált lehetőség szerint a szakvizsga után meghatározott ideig kötelező lenne a közfinanszírozott rendszerben dolgozni. Egy másik elképzelés a magánellátásba való átlépést minőségi és teljesítménymutatókhoz kötné. Álmos Péter szerint az orvostársadalomban ezekkel kapcsolatban mutatkozik némi nyitottság, miközben a szigorúbb korlátozásokat többségében elutasítják.

A vita során erre rögtön felmerült az az ellenérv, hogy így éppen a gyengébben teljesítő orvosok maradnának a közellátásban. A kamarai elnök szerint azonban nem erről lenne szó: a magánellátásban sokszor kisebb a szakmai közösség ellenőrző szerepe, ezért fontos volna biztosítani, hogy önállóan csak megfelelő minőségben dolgozó orvosok végezhessenek ott tevékenységet.

Szigorúbban ellenőrizhetik a munkaidő betartását

A kettős foglalkoztatás ugyancsak komoly vitát váltott ki. Többen arról számoltak be, hogy az orvosok egy része már a hivatalos munkaidő vége előtt elhagyja a közfinanszírozott intézményt, hogy a magánrendelésére menjen. Olyan vélemény is elhangzott, hogy egyes fiatal orvosok a közellátásban építik fel betegkörüket, majd fokozatosan csökkentik az ott vállalt óráikat, miközben egyre többet dolgoznak a magánszektorban.

Buga László szerint először a már meglévő előírásokat kellene következetesen betartatni. Ha mindenki a munkaideje befejezése után kezdené meg a magánrendelését, a probléma egy része önmagában megszűnne.

Kőrösi László egy területi kapacitásszabályozási modell lehetőségét vetette fel. Ennek keretében lakosságszám, megbetegedési és halálozási adatok, valamint más helyi mutatók alapján meghatároznák, hogy egy adott térségben egy-egy szakmából összesen mekkora kapacitásra van szükség. Ha ezt a közellátás teljesíteni tudná, újabb magánkapacitásokra már nem feltétlenül adnának engedélyt.

Buga László szerint a modell vizsgálata folyamatban van, megvalósítása azonban azért nehéz, mert Budapesten például egyes területeken már most is több kapacitás működhet annál, mint amennyire ténylegesen szükség lenne, ezt pedig utólag jóval nehezebb átalakítani.

A kormány előtt van a szakdolgozói bérrendezés kérdése

Álmos Péter szerint az orvosokat nem elsősorban a magasabb jövedelem vonzza a magánellátásba. A kamara mintegy ötezer fős mintán végzett felmérése alapján fontosabb szempont a kiszámíthatóság. Az állami rendszerben sokan bizonytalanok abban, hogy hosszabb távon megmarad-e a munkahelyük vagy az osztályuk, milyen körülmények között kell dolgozniuk, illetve hogyan változik majd a fizetésük. A magánellátás ezzel szemben gyakran lehetővé teszi, hogy az orvos maga válassza meg a munkaidejét és az általa ellátott betegek körét.

A finanszírozással kapcsolatban Buga László a kódkarbantartás folytatását nevezte az egyik legfontosabb feladatnak. Emellett szükségesnek tartja a krónikus betegségmenedzsment-program folytatását is, mivel az ellátásba épített ösztönzőkkel segítheti a betegek szervezettebb gondozását. Buga László azt is bejelentette, hogy a szakdolgozói béremelés kérdése a konferencia napján a kormányülés napirendjén szerepel. Az államtitkár szerint így rövidesen kiderülhet, milyen döntés születik a bérrendezésről.