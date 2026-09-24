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Gázvezetékek és szelepek egy földgázkitermelő telephelyen. Groningeni gázmező, Hollandia.
Gazdaság

Egy év haladékot kapott Magyarország: Brüsszel fontos könnyítést adott a gázimportnál

Pénzcentrum
2026. szeptember 24. 16:47

Az Európai Bizottság jóváhagyta a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) kérelmét, így Magyarországnak egyelőre nem kell alkalmaznia az uniós gázpiaci kapacitás-allokációs szabályokat a magyar–szerb határon. A mintegy egyéves haladékra azért volt szükség, mert az EU-n kívüli Szerbiában még nem adottak a rendszer bevezetéséhez szükséges feltételek, így a kötelezettség csak a 2027/2028-as gázévtől lép teljes körűen életbe - írta meg a Portfolio.

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Az uniós szabályozás lényege, hogy a gázkereskedőknek az országhatárokon nem kell külön, a kilépési és a belépési oldalon is szállítási kapacitást lekötniük a gázvezetékeken. Az EU előírása szerint a határ két oldalán található kapacitásokat össze kell kapcsolni, és úgynevezett kapcsolt kapacitástermékként, közös aukción kell értékesíteni.

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Bár a rendszer két uniós tagállam között jól működik, a magyar–szerb határon jelenleg kivitelezhetetlen. Az Európai Bizottság megállapítása szerint a szerb oldalon egyelőre hiányoznak a szükséges szabályozási, technikai és informatikai feltételek. Ez az útvonal kiemelt jelentőségű a hazai ellátás szempontjából, hiszen a magyar gázimport döntő hányada – a Török Áramlat vezetéken érkező orosz földgáz – ezen a ponton lép be az országba. A kiskundorozsmai belépési pont éves kapacitása eléri a 8,5 milliárd köbmétert.

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A MEKH idén februárban nyújtotta be a mentességi kérelmét, miután egyeztetett a szerb energiaszabályozó hatósággal és a hálózatüzemeltetőkkel. A lépés célja az volt, hogy egy átmeneti időszak biztosításával a szerb fél is felkészülhessen az új szabályrendszer alkalmazására.

Az Európai Bizottság a szeptember 21-én elfogadott határozatában helyt adott a magyar kérelemnek. A testület megállapította, hogy a MEKH minden lehetséges lépést megtett az uniós szabályok alkalmazásának előkészítésére, és az átmeneti eltérés nem veszélyezteti sem a belső földgázpiac működését, sem a tagállamok ellátásbiztonságát.

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A döntés értelmében az uniós szabályok fokozatosan lépnek életbe. A kapacitástermékek összekapcsolása az előírt ütemezés szerint a 2027/2028-as gázévtől valósulhat meg, a magyar hatóság pedig addig is folytatja a szoros együttműködést a szerb társhatósággal és a piaci szereplőkkel.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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