2026. szeptember 26. szombat Jusztina
18 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Nemzetek Ligája
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. szeptember 26.)
Utazás

Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. szeptember 26.)

Pénzcentrum
2026. szeptember 26. 07:45

Hétvégén sem akarsz lemaradni a fontos hírekről? Nem tudod, kinti vagy benti programot érdemes-e tervezni? Intéznéd a nagybevásárlást, de fogalmad sincs, melyik boltban akciós a tojás? A Pénzcentrum összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat a hétvégére! 2026. szeptember 26., szombat.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Névnap

Jusztina

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 365.29 Ft
CHF: 387.05 Ft
GBP: 424.77 Ft
USD: 320.68 Ft

<h2>Eurojackpot</h2> <p>A sorsolás dátuma: 2026. szeptember 25.<br> Az Eurojackpot nyerőszámai a 39. héten emelkedő számsorrendben a következők:<br> <b>2, 7, 10, 29, 30</b><br> </p> <p> Ezen a héten nem volt telitalálat. <br> 5+2-ös találat: 0 db<br> 5+1-ös találat: 0 db<br> 5-ös találat: 2 db<br> 4+2-es találat: 3 db<br> 4+1-es találat: 15 db<br> 4-es találat: 43 db<br> 3+2-as találat: 44 db<br> 3+1-as találat: 792 db<br> 2+2-es találat: 628 db<br> 3-as találat: 1766 db<br> 1+2-es találat: 3010 db<br> 2+1-es találat: 10837 db<br> </p>

Befektetés, tőzsde

OTP: 45870 Ft
MOL: 5150 Ft
RICHTER: 12480 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2026.09.27: Általában napos, gomolyfelhős, száraz idő várható, de északkelet felől időszakosan megnövekedhet a felhőzet. A déli szél az északnyugati tájakon megélénkülhet. A hőmérséklet hajnalban általában 4 és 10 fok között várható, de a hidegre hajlamos helyeken hidegebb is lehet. Délutánra döntően 22 és 25 fok közé melegszik fel a levegő.

2026.09.28: Túlnyomóan derült, napos, száraz időre van kilátás. A légmozgás nagyrészt mérsékelt marad. A hőmérséklet hajnalban 1 és 10, délután 22 és 26 fok között alakul.

JÓL JÖNNE 9 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 9 000 000 forintot igényelnél 8 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 134 246 forintos törlesztővel a CIB Bank és az UniCredit Bank nyújtja (THM 9,94%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,5%-ot) és az Erste Bank (THM 10.67%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

A levegőminőség általában kedvezően alakul. (2026.09.26. szombat éjfélig)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Fronthatás nem terheli az arra érzékenyek szervezetét. (2026.09.25)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!
#árfolyam #időjárás #hírek #pénzügyek #gazdaság #tőzsde #meteorológia #közlekedésmeteorológia #orvosmeteorológia #bux #névnap

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:31
09:04
08:39
08:13
07:45
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. szeptember 26.
Egy vagyont bukik, aki ezt benézi: önként sétál a biztosítók csapdájába rengeteg magyar család
2026. szeptember 25.
Most még védve van 200 ezer hiteles, de jöhet a törlesztőrobbanás: nagyon pórul járhat, aki nem lép időben
2026. szeptember 26.
3 milliós bírságot is kaphatnak idén ősszel a hazai kertesház-tulajok: változtak a szabályok, ez 2026-ban már tilos
2026. szeptember 25.
Potom pénzért szórják ki ezeket a külföldi lakásokat, de óriási a csapda: milliókat bukhat, aki bedől a nyomott árnak
2026. szeptember 25.
Üres polcok és méregdrága konzolok fogadják a magyar vásárlókat a GTA VI megjelenése előtt: kegyetlen időszakra készülhet, aki most venne PlayStation 5 Pro-t vagy Xbox Series X-et
NAPTÁR
Tovább
2026. szeptember 26. szombat
Jusztina
39. hét
Szeptember 26.
Az európai nyelvek napja
Szeptember 26.
A fogamzásgátlás világnapja
Szeptember 26.
A tiszta hegyek napja
Ajánlatunk
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Tényleg jobban megéri, mint a repülés? Fillérekből is megúszható a külföldi utazás, ha ismered ezt a trükköt
2
2 hete
Milliós számlát kaphat, aki így utazik ősszel külföldre: rengeteg magyar sétál önként a méregdrága csapdába
3
1 hete
Súlyos csapás érte a népszerű magyar várost: messzire elkerülik a turisták, mi lehet az oka?
4
1 hete
Hiába a vendégsereg, sorra adják el sokak kedvenc szállodáit: olyan válság ütötte fel a fejét, amire nincs megoldás?
5
24 órája
Megrohanhatja a magyar kistelepüléseket 3 millió külföldi: óriási turisztikai robbanás kapujában áll az ország
PÉNZÜGYI KISOKOS
Adómentesség
az adómentesnek minősülő tételeket már az adó alapjának meghatározása során sem kell figyelembe venni.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 26. 08:13
Dúsgazdagként ébredt 2 magyar szerencsevadász: elképesztő összeget kaszáltak az európai szuperlottón
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 26. 07:00
Milliós kiadástól menthet meg ez a 375 forintos auchanos kütyü: valóban működik az autós vadriasztó síp?
Agrárszektor  |  2026. szeptember 26. 09:32
Razzia indult Európában: döbbenet, milyen állatokat találtak