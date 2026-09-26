Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. szeptember 26.)

Hétvégén sem akarsz lemaradni a fontos hírekről? Nem tudod, kinti vagy benti programot érdemes-e tervezni? Intéznéd a nagybevásárlást, de fogalmad sincs, melyik boltban akciós a tojás? A Pénzcentrum összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat a hétvégére! 2026. szeptember 26., szombat.

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Befektetés, tőzsde

Eurojackpot A sorsolás dátuma: 2026. szeptember 25.

Az Eurojackpot nyerőszámai a 39. héten emelkedő számsorrendben a következők:

2, 7, 10, 29, 30

Ezen a héten nem volt telitalálat.

5+2-ös találat: 0 db

5+1-ös találat: 0 db

5-ös találat: 2 db

4+2-es találat: 3 db

4+1-es találat: 15 db

4-es találat: 43 db

3+2-as találat: 44 db

3+1-as találat: 792 db

2+2-es találat: 628 db

3-as találat: 1766 db

1+2-es találat: 3010 db

2+1-es találat: 10837 db



OTP: 45870 Ft

MOL: 5150 Ft

RICHTER: 12480 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2026.09.27: Általában napos, gomolyfelhős, száraz idő várható, de északkelet felől időszakosan megnövekedhet a felhőzet. A déli szél az északnyugati tájakon megélénkülhet. A hőmérséklet hajnalban általában 4 és 10 fok között várható, de a hidegre hajlamos helyeken hidegebb is lehet. Délutánra döntően 22 és 25 fok közé melegszik fel a levegő.

2026.09.28: Túlnyomóan derült, napos, száraz időre van kilátás. A légmozgás nagyrészt mérsékelt marad. A hőmérséklet hajnalban 1 és 10, délután 22 és 26 fok között alakul.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

A levegőminőség általában kedvezően alakul. (2026.09.26. szombat éjfélig)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Fronthatás nem terheli az arra érzékenyek szervezetét. (2026.09.25)

Akciók

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