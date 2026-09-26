A szakember szerint ilyen mértékű változást korábban még nem tapasztaltak a térségben.
Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. szeptember 26.)
Hétvégén sem akarsz lemaradni a fontos hírekről? Nem tudod, kinti vagy benti programot érdemes-e tervezni? Intéznéd a nagybevásárlást, de fogalmad sincs, melyik boltban akciós a tojás? A Pénzcentrum összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat a hétvégére! 2026. szeptember 26., szombat.
Névnap
Jusztina
Friss hírek
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Deviza árfolyam
EUR: 365.29 Ft
CHF: 387.05 Ft
GBP: 424.77 Ft
USD: 320.68 Ft
Befektetés, tőzsde
OTP: 45870 Ft
MOL: 5150 Ft
RICHTER: 12480 Ft
Országos középtávú előrejelzés
2026.09.27: Általában napos, gomolyfelhős, száraz idő várható, de északkelet felől időszakosan megnövekedhet a felhőzet. A déli szél az északnyugati tájakon megélénkülhet. A hőmérséklet hajnalban általában 4 és 10 fok között várható, de a hidegre hajlamos helyeken hidegebb is lehet. Délutánra döntően 22 és 25 fok közé melegszik fel a levegő.
2026.09.28: Túlnyomóan derült, napos, száraz időre van kilátás. A légmozgás nagyrészt mérsékelt marad. A hőmérséklet hajnalban 1 és 10, délután 22 és 26 fok között alakul.
JÓL JÖNNE 9 MILLIÓ FORINT?
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Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
A levegőminőség általában kedvezően alakul. (2026.09.26. szombat éjfélig)
Orvosmeteorológiai előrejelzés
Fronthatás nem terheli az arra érzékenyek szervezetét. (2026.09.25)
Akciók
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