Váratlan nyugdíjkorhatár-csökkentés jöhet Magyarországon? Ez mindent átírna, százezernyi idős magyarnak lenne megváltás

A nyugdíjasok helyzetét a rendszeres emelések és a pluszhavi ellátások ellenére is a keresőkhöz viszonyított elszegényedés jellemzi – mondta el a Pénzcentrumnak Farkas András, azaz a Nyugdíjguru, aki többek között arról is beszélt, miért tartja túlzónak a nyugdíjkiadások miatti aggodalmakat, hol látja a Nők 40 gyenge pontját, és miért fordítaná inkább tartós nyugdíjemelésre a nyugdíjas SZÉP-kártyára szánt százmilliárdokat. Szerinte a legfontosabb változás az lenne, ha az idősek is részesednének a reálkeresetek növekedéséből.

A társadalom öregedése egyre nagyobb nyomást helyez a nyugdíjrendszerekre, az OECD pedig Magyarország esetében is változtatásokat sürget a hosszú távú finanszírozhatóság érdekében. A szervezet idei országjelentése viszonylag bőkezűnek írja le a magyar rendszer által biztosított ellátásokat, és kiemeli a nők korábbi nyugdíjba vonulásának lehetőségét, valamint a pluszhavi nyugdíjkifizetéseket. Az ismertetett előrejelzés szerint 2025 és 2070 között a nyugdíjkiadások GDP-hez viszonyított aránya 4,4 százalékponttal emelkedhet. A fenntarthatóság javítására ezért a nyugdíjkorhatár és a nők kedvezményes nyugdíjazási feltételeinek várható élettartamhoz kötését, illetve a 13. és 14. havi ellátás összegének felső korlátozását is javasolja.

A jelentés állításaival kapcsolatban kikértük Farkas András azaz a „Nyugdíjguru” véleményét. A szakértő a Pénzcentrumnak többek között arról is beszélt, hogy mennyire tekinthető bőkezűnek a magyar nyugdíjrendszer, indokolt-e a kedvezmények korlátozása, és milyen változtatások javíthatnának tartósan a nyugdíjasok helyzetén.

Kevésnek tartja a magyar nyugdíjkiadásokat

Farkas András a hosszú távú előrejelzés értékelését azzal kezdte, hogy szerinte a vitából nem maradhat ki Magyarország jelenlegi helye az európai mezőnyben. Az általa idézett összevetésben hazánk a 27 uniós tagállam közül a 25. helyen áll a GDP-arányos nyugdíjkiadásokat tekintve: a magyar ráfordítást 7,5–7,7 százalékra tette, szemben a 10,9 százalékos uniós átlaggal.

Az OECD aggodalma az én megítélésem szerint rendkívül megalapozatlan és fölöslegesen kelt pánikot.

A szakértő szerint ebből az összehasonlításból az következik, hogy a magyar nyugdíjasok szempontjából a ráfordítások növelése lenne kívánatos, legalább az uniós átlag megközelítéséig. A nyugdíjkiadások emelkedését ezért önmagában nem tekinti olyan fejleménynek, amelynek megakadályozására kellene törekedni.

A 13. és a teljes összegűvé váló 14. havi nyugdíj, valamint a Nők 40 költségét együtt hozzávetőleg 1800 milliárd forintos éves tételként írta le. Ezen belül a nők kedvezményes nyugdíját részben járulékfedezet nélküli kiadásnak tekinti. Elismerte, hogy ez jelentős összeg, de úgy látja, e juttatásokkal együtt is az uniós összehasonlításban keveset költő országok közé tartoznánk.

A költségvetés állapotáról szólva azt is hangsúlyozta: megítélése szerint a hiány rendezését nem lehet egyszerűen a nyugdíjasoknak járó juttatások visszafogásával azonosítani. A kormányváltás utáni költségvetési áttekintésre hivatkozva súlyosnak nevezte a helyzetet, de vitatta azt a megközelítést, amely a problémát elsősorban a nyugdíjkasszához kötné.

Emelés helyett átmenetileg csökkenteni kéne a nyugdíjkorhatárt

A nyugdíjkorhatár várható élettartamhoz kötésével ugyanakkor elvben egyetért a Nyugdíjguru. Szerinte egy ilyen automatikus szabályra Magyarországnak is szüksége lenne, ennek bevezetése azonban a hazai életkilátások mellett nem indokolna azonnali korhatáremelést. Úgy becsülte, körülbelül tíz évig nem is lenne érdemi emelő hatása.

Érvelésének alapja a magyarok rövidebb várható élettartama. Az interjúban az uniós átlaghoz képest 4,4 éves lemaradást említett, egyes országokkal szemben pedig ennél is lényegesen nagyobb különbségről beszélt. Úgy látja, a korhatár 62 évről 65 évre emelése során a nyugdíjba vonulás életkori határa gyorsabban nőtt, mint amennyit a hazai életkilátások javulása indokolt volna.

Több alkalommal javasoltam, hogy ideiglenesen 2035-ig csökkentsük le 64 évre a magyar nyugdíjkorhatárt

– mondta Farkas András.

Ezt különösen a férfiak szempontjából tartaná méltányosnak. Az ő rosszabb életkilátásaik miatt ugyanis szerinte túl rövid idő maradhat arra, hogy a korhatár betöltése után valóban élvezhessék a nyugdíjas éveket. A kérdést ezért nem kizárólag úgy közelítené meg, hány éves kortól fizessen az állam ellátást: azt is figyelembe kellene venni, várhatóan mennyi időt tölthetnek nyugdíjban az érintettek.

A hosszabb távú szabályozást a 65 éves korban várható további élettartamhoz kötné. Ez azt mutatja meg, hogy aki már megérte ezt az életkort, átlagosan még hány életévre számíthat. A szakértő számára az is lényeges, hogy az automatikus szabály mindkét irányban működjön: az életkilátások romlása esetén a korhatár is csökkenhessen.

A nyugdíjszakértő a koronavírus-járvány tapasztalatait hozta fel arra, miért nem szabad biztosra venni a várható élettartam folyamatos emelkedését. A finn megoldásra hivatkozva olyan rendszert szorgalmazott, amelyben a korhatár nem kizárólag felfelé mozdulhat el. Szerinte az élettartamhoz kötés akkor méltányos, ha a kedvezőtlen változásokat is követi.

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Látszanak a Nők40 gyengepontjai

A nők kedvezményes nyugdíjánál Farkas András egyszerre beszélt az intézkedés társadalmi indokoltságáról és a finanszírozását nehezítő szabályokról. Szerinte a Nők 40 mögött helyes törekvés áll: a gyermeknevelést, a háztartásvezetést és a nőkre háruló láthatatlan munkát a nyugdíjrendszerben is el kell ismerni. Ehhez társulhat a nők kiszolgáltatottabb munkaerőpiaci helyzete.

Más országokban ezt például a felnevelt gyermekekhez kapcsolódó nyugdíjjogosultságokkal vagy a családtagok közötti jogosultságmegosztással kezelik – ismertette. Magyarországon a korábbi nyugdíjba vonulás lehetősége tölti be ezt a szerepet. A szakértő szerint ezért indokolt, hogy a nők kedvezőbb elbírálást kapjanak.

A konstrukció problémáját abban látja, hogy a korábbi igénybevételhez nem kapcsolódik levonás, és külön életkori korlát sem szabja meg, legfeljebb hány évvel a 65 éves korhatár előtt lehet élni a lehetőséggel. A jogosultságot megszerző, nagyon fiatalon munkába álló nő így akár 56–57 évesen is nyugdíjba vonulhat. A Nyugdíjguru szerint a jellemző igénybevételi életkor inkább 62 év körül van, ami így is három évvel előzi meg az általános korhatárt.

Az általa felhozott külföldi példákban a korhatár előtti nyugdíjba vonulásnak ára van: minden előrehozott évhez 5–6 százalékos, tartós levonás társulhat. Három évvel korábbi nyugdíjazásnál ez 15–18 százalékos csökkentést jelentene. A Nők 40 esetében nincs ilyen, kifejezetten a korábbi igénybevétel miatt alkalmazott levonás.

Farkas András úgy gondolja, egy ilyen korrekcióval jobban fenntartható lenne a rendszer biztosításmatematikai egyensúlya, vagyis az ellátás összege jobban igazodna ahhoz, hogy azt várhatóan hosszabb ideig folyósítják.

Ettől függetlenül én azzal maximálisan nem értek egyet, hogy nyírjuk ki ezt a kedvezményt a nők számára

– hangsúlyozta. Álláspontja szerint a nőkre háruló többletfeladatok elismerésének egy átalakított rendszerben is meg kellene maradnia.

A 13. havi nyugdíjhoz hozzányúlni politikai öngyilkosság

A pluszhavi ellátásokról szólva Farkas András abból indult ki, hogy ezek politikai vállalásokként kerültek a rendszerbe. A 14. havi nyugdíj fokozatos bevezetésének menetrendjét úgy ismertette: 2026-ban egyheti, 2027-ben kétheti, 2028-ban háromheti összeggel számolnak, a teljes havi ellátás pedig 2029-től járna.

Becslése szerint egyheti nyugdíj kifizetése hozzávetőleg 150 milliárd forintot jelent. A 2027-es kétheti rész így mintegy 300 milliárd, a teljes havi összeg pedig az interjúban használt értéken körülbelül 600 milliárd forint lenne. Ezt a jelenlegi nyugdíjkassza általa hozzávetőleg 7200 milliárd forintra tett összegéhez viszonyította.

A finanszírozásnál szerinte világosan kell látni, hogy a magyar rendszer tizenkét havi nyugdíjra épül. A további hónapok kifizetéséhez külön járulékfedezet nem társul, ezért azokat az általános adóbevételekből kell finanszírozni. Ezzel vitatta azt az érvelést, hogy a pluszhavi juttatásokat az érintettek korábbi járulékfizetése önmagában már fedezné.

A 13. havi ellátás fennmaradásában ennek ellenére biztos. Megítélése szerint az már beépült a nyugdíjasok gazdálkodásába és költési szokásaiba.

A még fokozatosan kiépülő 14. havi nyugdíjnál több változtatási lehetőséget lát, de felidézte: a Tisza választási programjában annak megtartását is vállalta. Emiatt nem számít arra, hogy a kormány éppen ezen a ponton kívánna szembemenni az ígéreteivel, még ha a szükséges forrás előteremtése nehézséget is okoz.

A pluszhavi juttatások megítélésében ugyanakkor Farkas szerint a nyugdíjasok jövedelmi helyzete a döntő. Ezek a kifizetések részben ellensúlyozzák a keresőkhöz képesti lemaradásukat, ezért a szerepüket sem lehet kizárólag a költségvetési kiadási sor alapján értékelni.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Külföldön is van pluszhavi nyugdíj, de eltérő szabályokkal

Arra is rákérdeztünk, mennyire magyar sajátosság, hogy egy tizenkét hónapból álló évben tizenhárom vagy tizennégy havi nyugdíjat fizetnek. A szakértő két eltérő példát emelt ki: az osztrák és a lengyel rendszert.

Ausztriában a tizennégy havi nyugdíj a tizennégy havi bérezéshez kapcsolódik – magyarázta. Ebben a rendszerben tehát a pluszbérhez társuló járulékfizetést is figyelembe kell venni, amikor az ellátás finanszírozását más országokéval hasonlítjuk össze.

Lengyelországot olyan példaként említette, ahol a pluszhavi juttatások mértékét a helyi minimálnyugdíjhoz igazítják. Az általa ismertetett megoldás lényege, hogy az extra kifizetés korlátozott, nem követi automatikusan, teljes összegben minden jogosult saját havi nyugdíját. A lengyel minimálnyugdíj pedig lényegesen magasabb a Magyarországon hosszú ideje változatlanul hagyott 28 500 forintos összegnél.

Farkas András hangsúlyozta, hogy a pluszhavi ellátásokat mindig az adott ország teljes rendszerében kell értelmezni. A magyar kifizetéseket azért tartja indokoltnak, mert azok a nyugdíjasok relatív elszegényedését enyhítik, miközben megítélése szerint a teljes hazai nyugdíjráfordítás továbbra is alacsony marad uniós összevetésben.

Miért érzik a nyugdíjasok, hogy évről évre lemaradnak?

Az volt, hogy az inflációhoz igazított nyugdíjemelés önmagában nem akadályozza meg a nyugdíjasok és az aktív keresők közötti különbség növekedését. Farkas András szerint ez különösen azoknak feltűnő, akiknek öt, tíz, tizenöt vagy akár húsz éve állapították meg az ellátását.

Az inflációkövetés elvileg arra szolgál, hogy a nyugdíj vásárlóerejét megőrizze. A nyugdíjasok társadalmon belüli anyagi helyzetét azonban az is alakítja, mi történik közben a keresetekkel.

Minden olyan évben, amikor gyorsabban nőnek a keresetek, mint az infláció, akkor az aktív keresőknek a tényleges vásárlóereje az gyorsabban nő, mint a nyugdíjasok tényleges vásárlóereje, és ezért a nyugdíjasok és az aktív keresők közötti olló minden évben egyre szélesebbre nyílik

– fejtette ki a nyugdíjszakértő.

Állítása szerint az elmúlt tizenhat évből tizennégyben ez volt a helyzet. A nyugdíjasok így egyre kevésbé részesedtek abból az életszínvonal-javulásból, amelyet a keresetek infláció feletti növekedése lehetővé tett az aktívaknak. A 13. és 14. havi kifizetés enyhítheti ezt a különbséget, de szerinte önmagában nem képes ellensúlyozni a nyugdíjemelési szabályból következő tartós leszakadást.

Farkas arra is felhívta a figyelmet, hogy a relatív lemaradás mellett tényleges megélhetési szegénység is jelen van. Becslése szerint mintegy 700 ezer nyugdíjas ellátása nem éri el az általa az interjúban relatív szegénységi küszöbként említett havi 180 ezer forintot, és körülbelül 300 ezren ennél is súlyosabb, általa mélyszegénységiként jellemzett szint alatti nyugdíjat kapnak. Ezek az összegek magukra a nyugdíjakra vonatkoznak; a háztartások teljes jövedelmi helyzetét az egyéb bevételek és az együtt élők száma is befolyásolja.

A két problémát ezért egyszerre kellene kezelni: a legkisebb ellátásokból élőket kiemelni a legsúlyosabb nélkülözésből, és közben megakadályozni, hogy a már megállapított nyugdíjak folyamatosan távolodjanak a keresetektől.

A 120 ezres minimum csak akkor segít tartósan, ha később is emelik

A kormány nyugdíjterveit értékelve Farkas András több olyan vállalást is felsorolt, amely javíthatja az érintettek helyzetét. A nyugdíjminimum emelése mellett ide sorolta az alacsony ellátások sávos kiegészítését, a differenciált nyugdíjemelés lehetőségének megvizsgálását, valamint a Nők 40 és a pluszhavi juttatások megtartását.

A kormány augusztusi bejelentése szerint az öregségi nyugdíj legkisebb összege 2027. január 1-jétől emelkedne 120 ezer forintra. (Kormányzati bejelentés) A szakértő ezt a legszegényebb nyugdíjasokat segítő lépésként értékelte, de hangsúlyozta: nem elég egyszer rögzíteni egy új összeget.

Ha a szabály annyiban maradna, hogy 2027-től 120 ezer forint a minimum, az idővel ugyanúgy veszítene az értékéből, mint a 2008 óta változatlan 28 500 forintos határ. Farkas szerint ezért az új összeg mellé automatikus emelési szabályt is kell rendelni: legalább az általános nyugdíjemeléssel megegyező ütemben növelni kellene.

A sávos kiegészítés részleteit az interjú idején még bizonytalannak nevezte. Felidézte, hogy eredetileg a 120 és 140 ezer forint közötti nyugdíjakról volt szó, később pedig 146 ezer forintos felső határ is megjelent, amelynek pontosságában maga sem volt biztos. A végleges sávhatárokat és a hozzájuk tartozó emeléseket ezért nem tekintette eldöntöttnek.

A differenciált nyugdíjemelés ettől különálló kérdés. Ennek lényege az lehetne, hogy az alacsonyabb nyugdíjak nagyobb, a magasabb ellátások kisebb mértékben nőnek. Farkas erre osztrák példát említett, de kiemelte: a kormányprogram ebben a tekintetben vizsgálatot ígért, nem egy már kidolgozott módszer azonnali bevezetését.

A szakértő arra számít, hogy a vállalások a következő évi költségvetésben is megjelennek, a tényleges hatásukat azonban a részletszabályok határozzák majd meg. A legkisebb nyugdíjak felzárkóztatása szerinte sokat segíthet, de tartós eredményhez a megemelt összegek későbbi értékét is védeni kell.

Óriási tévút a nyugdíjas SZÉP-kártya

A nyugdíjas SZÉP-kártyával kapcsolatban lényegesen kritikusabban fogalmazott a Nyugdíjguru. Az interjúban ismertetett terv szerint a 250 ezer forint alatti nyugdíjból élők évente 200 ezer forintot kapnának a kártyára, a 250 és 500 ezer forint közötti ellátásban részesülők pedig évi 100 ezer forintot. A támogatás formájáról határozott véleménye van:

a nyugdíjasokkal nem kártyázni kellene, hanem a nyugdíjukat kell emelni.

A program várható éves költségét hozzávetőleg 370 milliárd forintra tette. Számítása szerint ebből a rendes nyugdíjemelésen felül körülbelül öt százalékpontnyi pótlólagos emelést lehetne finanszírozni, akár sávosan, az alacsonyabb ellátásoknak nagyobb segítséget adva.

A döntő különbséget abban látja, hogy a nyugdíjemelés beépülne a rendszeres ellátás összegébe, és a későbbi emeléseknek is alapot adna. A külön kártyás juttatás ezzel szemben elkülönül a havi nyugdíjtól, így szerinte kevésbé ad kiszámítható, tartós biztonságot.

„Egész pontosan bármikor mondhatom azt, hogy csak egy évre szólt és viszonthallásra” – érzékeltette a kockázatot. A szakértő szerint a nyugdíjasok joggal tarthatnak attól, hogy egy ilyen támogatás később megszűnhet. Emiatt tartaná értelmesebbnek, ha ugyanaz az összeg a tényleges nyugdíjukat növelné.

Az infláció mellé a keresetnövekedést is beemelné

„Mindegyik hozzájárulhat egy kicsit a nehézségek enyhítéséhez” – válaszolta Farkas András arra a kérdésre, hogy összességében mennyire alkalmasak a felsorolt intézkedések a nyugdíjasok problémáinak kezelésére. A tartós leszakadás megfékezéséhez azonban szerinte az éves emelés szabályát kellene átalakítani. Olyan megoldást javasol, amely az infláció teljes ellensúlyozása mellett a reálkeresetek növekedéséből is részt juttat az időseknek.

Az interjúban több környező ország, köztük Lengyelország és Csehország gyakorlatára hivatkozott annak példájaként, hogy a nyugdíjemelésben a keresetek alakulása is szerepet kaphat. Magyarországon a megelőző évi nettó reálkereset-növekedés felének figyelembevételét vetette fel az inflációs emelés mellett. A reálkereset itt az árak változásának hatásától megtisztított keresetet jelenti, vagyis azt, mennyivel javult ténylegesen a fizetések vásárlóereje.

Egy ilyen szabály mellett a nyugdíjasok nem csupán a drágulás után kapnának kompenzációt, hanem a dolgozók anyagi helyzetének javulásából is részesednének. A keresetek és a nyugdíjak közötti távolság így a szakértő szerint tartósabban mérsékelhető lenne, mint különálló juttatásokkal.

A nyugdíjminimum megemelése a legnehezebb helyzetben élőknek adhat segítséget, a pluszhavi ellátások pedig többletforrást jelenthetnek az éves kiadásokhoz. Farkas András álláspontja szerint ezek hatását az tenné tartóssá, ha a rendszeresen folyósított nyugdíjak emelési szabálya is megváltozna. Enélkül az idősek kaphatnak újabb támogatásokat, miközben a keresőkhöz viszonyított lemaradásuk évről évre újratermelődik.