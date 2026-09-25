2026. szeptember 25. péntek Eufrozina, Kende
10 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Nemzetek Ligája
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A Ukrainian drone operator wearing a mask and headphones works in forest conditions
Világ

Rendkívüli kéréssel fordultak Elon Muskhoz: ezen múlhat a háború sorsa a fagyos téli hónapokban

Pénzcentrum
2026. szeptember 25. 19:15

Alexander Stubb finn elnök arra kérte Elon Muskot, hogy terjessze ki a Starlink műholdas internetszolgáltatást az orosz területekre is, elősegítve ezzel, hogy Ukrajna célba vehesse az onnan indított ballisztikus rakéták kilövőállásait. A finn államfő New Yorkban, az ENSZ-közgyűlés margóján nyilatkozott a Reuters hírügynökségnek.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Stubb, aki Ukrajna egyik legeltökéltebb szövetségese, ugyanakkor jó viszonyt ápol Donald Trump amerikai elnökkel is, azzal érvelt, hogy a Starlink kiterjesztése életeket menthetne. Kifejtette, hogy amennyiben a műholdas internet elérhetővé válna az orosz területeken vagy Ukrajna megszállt részein található ballisztikusrakéta-indítóállások közelében, az ukrán erők sokkal hatékonyabban léphetnének fel az orosz csapásmérő eszközök ellen.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Ukrajna számára különösen sürgető a kérdés a közelgő tél miatt, Kijev ugyanis attól tart, hogy Moszkva a hideg hónapokban ismét módszeresen támadja majd az energia- és fűtési infrastruktúrát. Az orosz ballisztikusrakéta-bevetések idén nyáron rekordszintet értek el, miközben az egyetlen hatékony védelmet nyújtó Patriot légvédelmi rendszerek lőszerkészletei kritikusan alacsony szintre csökkentek, és egyelőre nem világos, honnan érkezhet utánpótlás.- közölte a reuters.

A Starlink szolgáltatást Musk az orosz invázió kezdetét követően, 2022-ben kapcsolta be Ukrajna felett. A rendszer azóta az ukrán harctéri kommunikáció és drónirányítás nélkülözhetetlen eszközévé vált, orosz területen viszont nem működik. Az ukrán katonai vezetés szerint a szolgáltatás kiterjesztése lehetővé tenné a határtól néhány száz kilométerre elhelyezkedő mobil kilövőállások elleni csapásokat.

Stubb három fő területet emelt ki, ahol Ukrajnának sürgős segítségre van szüksége a tél folyamán: a légvédelmet, az energetikai berendezéseket és a pénzügyi támogatást. Mint mondta, jelenleg egy téli segélycsomagon dolgoznak, mivel nem számít a háború befejezésére a tél beállta előtt.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 25 000 000 forintot 15 éves futamidőre már 6,21 százalékos THM-el, havi 210 829 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az OTP Banknál 6,58%, a Magnet Banknál 6,66%, az Erste Banknál és az UniCredit Banknál 6,78%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A finn elnök üdvözölte, hogy az amerikai közvetítéssel zajló béketárgyalások augusztusban újraindultak. Szerinte a legegyszerűbb megoldást egy feltétel nélküli tűzszünet jelentené, amelyet a biztonsági garanciákról, területi kérdésekről és kártérítésről szóló tárgyalások követnének. Alternatívaként felvetette a háború befagyasztását a jelenlegi frontvonal mentén, 30 kilométeres ütközőzónák kialakításával, vagy egy részleges tűzszünetet az energetikai és gabonaexport-létesítményekre vonatkozóan. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az ENSZ-ben éppen ez utóbbiért, az energetikai infrastruktúrát és a fekete-tengeri hajózást érintő tűzszünetért lobbizott, Oroszország azonban egyelőre nem jelezte nyitottságát egy ilyen megállapodásra.
Címlapkép: Getty Images
#ukrajna #oroszország #világ #donald trump #elon musk #volodimir zelenszkij #orosz-ukrán háború #rakéta #tűzszünet #légvédelem #béketárgyalás
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Jelentem Mégsem
1 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Peekaboo
58 perce
Muszka Ilona nem igazán ukránpárti.
0
0
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
20:32
20:01
19:45
19:31
19:15
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. szeptember 25.
Most még védve van 200 ezer hiteles, de jöhet a törlesztőrobbanás: nagyon pórul járhat, aki nem lép időben
2026. szeptember 24.
Jól jönne havi több mint félmillió a számládra? Ennyit kereshet most, aki ennél a nagy magyar cégnél helyezkedik el
2026. szeptember 25.
Potom pénzért szórják ki ezeket a külföldi lakásokat, de óriási a csapda: milliókat bukhat, aki bedől a nyomott árnak
2026. szeptember 25.
Üres polcok és méregdrága konzolok fogadják a magyar vásárlókat a GTA VI megjelenése előtt: kegyetlen időszakra készülhet, aki most venne PlayStation 5 Pro-t vagy Xbox Series X-et
2026. szeptember 25.
Nem vicc: havi félmillió forintot is hazavisznek ezek a magyar diákok, itt a titok, hogyan csinálják
NAPTÁR
Tovább
2026. szeptember 25. péntek
Eufrozina, Kende
39. hét
Szeptember 25.
Kutatók éjszakája
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
65 év felett járhat az olcsóbb áram, mégis alig tudnak róla: az E.ON extrát is ad mellé
2
2 hete
Váratlan bejelentés von der Leyentől: új állam csatlakozhat az Európai Unióhoz - rájuk aztán kevesen számítottak
3
2 hete
Egy hatalmas anakonda bukkant fel a Duna partján: riasztani kellett a rendőrséget
4
2 hete
Beadta a derekát Brüsszel: különleges kiváltságokat kapnak ezek az országok, Magyarország nincs köztük
5
1 napja
Riasztotta Európát a CIA: orosz támadás jöhet, három országot külön is figyelmeztettek
PÉNZÜGYI KISOKOS
Opció jogosultja
Az a fél, akinek az opciós ügylet megkötése által az esettől függően vételi vagy eladási joga keletkezik.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 25. 19:31
Euróbevezetés: készülhetnek a magyarok, megvan a céldátum, ekkor búcsúzhatunk el végleg a forinttól
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 25. 19:01
Potom pénzért szórják ki ezeket a külföldi lakásokat, de óriási a csapda: milliókat bukhat, aki bedől a nyomott árnak
Agrárszektor  |  2026. szeptember 25. 19:29
Kemény, milyen gyümölcsök lephetik el Európát: ez jelentheti a megoldást?