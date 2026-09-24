Az Alkotmánybíróság hétfői döntésében alaptörvény-ellenesnek minősítette az önkormányzatoktól beszedett szolidaritási hozzájárulás jelenlegi rendszerét.
Kiderült, így avatkoznának be az üzemanyagárakba: hamarosan döntés születhet
Ausztriában a jövő hónapban életbe lépő intézkedéscsomag hatására literenként több mint 12 centtel mérsékelhető a benzin és a gázolaj ára. Az osztrák kormány az adócsökkentés mellett az olajipari árrés korlátozásával igyekszik enyhíteni a fogyasztók terheit - írta meg a Portfolio.
Az októberre és novemberre tervezett jelentős ármérséklés az Auto Motor und Sport értesülései szerint az állami elvonásokat és a vállalati profitot egyaránt érinti. A tervek alapján a kormány literenként 6,7 centtel vágja meg a jövedéki adót, az iparági szereplők árrését pedig 3,5 centben maximalizálja.
Mivel az alacsonyabb nettó ár egyúttal kisebb áfaterhet is eredményez, a töltőállomásokon ez a két lépés együttesen mintegy 12,2 centes megtakarítást jelenthet az autósoknak. Az osztrák példa is jól mutatja azt a tendenciát, hogy az európai döntéshozók a magas üzemanyagárakat látva egyre közvetlenebb piaci beavatkozásokkal igyekeznek tompítani a lakosságra nehezedő anyagi nyomást.
Egy ponttal emelkedett a GKI konjunktúra indexe, miközben a fogyasztói bizalom nem változott érdemben.
A világ kőolaj-kereskedelmének negyede halad át a mindössze 33 kilométer széles Hormuzi-szoroson.
A hazai gázárakat és a statisztikákat jelenleg teljesen átláthatatlanná teszi a 2013 óta érinthetetlen politikai tabunak számító rezsicsökkentés.
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Reggelre az euró 365,49, a dollár 321,03, a svájci frank pedig 389,48 forintra drágult.
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