Kiderült, így avatkoznának be az üzemanyagárakba: hamarosan döntés születhet

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Ausztriában a jövő hónapban életbe lépő intézkedéscsomag hatására literenként több mint 12 centtel mérsékelhető a benzin és a gázolaj ára. Az osztrák kormány az adócsökkentés mellett az olajipari árrés korlátozásával igyekszik enyhíteni a fogyasztók terheit - írta meg a Portfolio.

Címlapkép: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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