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üzemanyagtípusok és áraik a benzinkúton
Gazdaság

Kiderült, így avatkoznának be az üzemanyagárakba: hamarosan döntés születhet

Pénzcentrum
2026. szeptember 24. 14:52

Ausztriában a jövő hónapban életbe lépő intézkedéscsomag hatására literenként több mint 12 centtel mérsékelhető a benzin és a gázolaj ára. Az osztrák kormány az adócsökkentés mellett az olajipari árrés korlátozásával igyekszik enyhíteni a fogyasztók terheit - írta meg a Portfolio.

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Az októberre és novemberre tervezett jelentős ármérséklés az Auto Motor und Sport értesülései szerint az állami elvonásokat és a vállalati profitot egyaránt érinti. A tervek alapján a kormány literenként 6,7 centtel vágja meg a jövedéki adót, az iparági szereplők árrését pedig 3,5 centben maximalizálja.

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Mivel az alacsonyabb nettó ár egyúttal kisebb áfaterhet is eredményez, a töltőállomásokon ez a két lépés együttesen mintegy 12,2 centes megtakarítást jelenthet az autósoknak. Az osztrák példa is jól mutatja azt a tendenciát, hogy az európai döntéshozók a magas üzemanyagárakat látva egyre közvetlenebb piaci beavatkozásokkal igyekeznek tompítani a lakosságra nehezedő anyagi nyomást.

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Címlapkép: Getty Images
#benzin #áfa #üzemanyag #ausztria #gázolaj #gazdaság #jövedéki adó #autósok #beavatkozás #üzemanyagárak #árcsökkentés
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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TolllerBela
22 perce
Általában a csökkenés felé lép be az állam, lemond a jövedelme egy kicsiny részéről. A mi unortodox világunkban azonban nem így van, legfeljebb megengedi, hogy mások is keressenek egy picivel többet - és mind a ketten nagyon sajnálják majd, hogy mi többet fizetünk nekik ! Semmi, ami az üzemanyag fogyasztást mérsékelhetné, nem épül, nem terveződik, nincs az étlapon..... Oldja meg a civil nép, menjen gyalog, vegyen drága bérletet (még mindig olcsóbb, ha a nyakába veszi a gyereket) ... sportoljatok .... mi is tennénk, ha lenne rá időnk, persze ... amíg fizetitek, nincs baj...
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