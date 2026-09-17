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Súlyos csapás érte a népszerű magyar várost: messzire elkerülik a turisták, mi lehet az oka?
Utazás

Súlyos csapás érte a népszerű magyar várost: messzire elkerülik a turisták, mi lehet az oka?

Gosztola Judit
2026. szeptember 17. 10:01

A magyar turizmus júliusban országos szinten még stabilnak tűnt, de a KSH friss adatai szerint a felszín alatt komoly átrendeződés zajlik. Miközben a vendégszám alig változott, Budapest a nyári főszezonban sem tudott erősödni, Szeged és térsége pedig a belföldi és a külföldi vendégek körében is a legnagyobb vesztesek közé került. A számok arra utalnak, hogy a magyar turizmus problémája ma már nem egyszerűen az, hogy jönnek-e vendégek, hanem az, hogy mely térségek képesek láthatóvá, eladhatóvá és fizetőképessé tenni a saját kínálatukat.

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A KSH nemrég megjelent  júliusi gyorstájékoztatója első ránézésre kiegyensúlyozott képet mutat a magyar turizmusról: 2026 júliusában közel 2,5 millió vendég 6,7 millió vendégéjszakát töltött el a turisztikai szálláshelyeken. A vendégek száma 0,4 százalékkal csökkent, a vendégéjszakáké viszont 0,3 százalékkal nőtt az egy évvel korábbihoz képest. Ez alapján országos szinten nem beszélhetünk látványos visszaesésről, de a részletesebb térségi adatok már komoly különbségeket mutatnak.

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Korábban már elemeztük a szállodák és a magánszálláshelyek adatait, abból az derült ki, hogy komoly a törésvonal mutatnak: miközben a szállodák tovább erősödnek, a magán- és vidéki szálláshelyek látványosan visszaesnek, és egyre nagyobb terhekkel küzdenek.

A júliusi adatok egyik legérdekesebb tanulsága, hogy a főváros a nyári főszezonban nem tudott erős növekedést felmutatni. Budapesten a belföldi vendégek száma 2,8 százalékkal, a külföldieké 3,0 százalékkal maradt el az előző év azonos hónapjától. Ez azért figyelemre méltó, mert Budapest turizmusában a külföldi vendégforgalom hagyományosan kulcsszerepet játszik, vagyis már egy mérsékelt visszaesés is érzékenyen érintheti a városi szálláshelyeket, vendéglátást és kapcsolódó szolgáltatásokat. 

Budapest szeretne prémium turisztikai célpont lenni, de ehhez nem elég néhány látványos fejlesztés vagy jól hangzó városépítészeti vízió. A főváros turizmusát ma egyszerre terheli a bulinegyed konfliktusa, a látogatómenedzsment hiánya, a turistabuszok rendezetlen helyzete, a Hungexpo nehézkes megközelíthetősége és az a gondolkodás, amely sokszor turistákat küldene olyan városrészekbe is, ahol még nincsenek meg a megfelelő szolgáltatási feltételek. Karsai Árpád turisztikai tanácsadó véleménye Budapestnek másképp kellene gondolkodnia önmagáról: nem erőltetett élménytengelyekre, hanem élhető városra, működő menedzsmentre és valódi szakmai alapú turizmusfejlesztésre van szükség.

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A fővárosi adat különösen akkor érdekes, ha mellé tesszük Budapest környékét, ahol a külföldi vendégek száma 12 százalékkal nőtt, ami a KSH szerint a legnagyobb bővülés volt a turisztikai térségek között. Ez arra utal, hogy a főváros közvetlen környezete júliusban jobban tudott profitálni a külföldi keresletből, mint maga Budapest. A jelenség mögött több tényező is állhat: a rövidebb városlátogatások helyett erősödhettek az agglomerációs, családi, aktív vagy élményalapú utazások, miközben a főváros nyári pozíciója kevésbé volt kiugró.

A nyár egyik nagy belföldi nyertese Bük–Sárvár volt. A térségben a belföldi vendégek száma 9,3 százalékkal nőtt az előző év azonos hónapjához képest, ami a legnagyobb bővülés volt a hazai vendégek körében. Ez nem meglepő abból a szempontból, hogy a fürdő- és egészségturizmusra építő térségek a nyári hónapokban is stabil keresletet tudnak vonzani, különösen akkor, ha a vendégek kiszámítható, családbarát vagy wellnessközpontú utazást keresnek.

Ezzel szemben Szeged és térsége júliusban kifejezetten rosszul teljesített. A belföldi vendégek száma 3,3 százalékkal csökkent, ami a legnagyobb visszaesés volt a hazai vendégforgalomban, a külföldi vendégeknél pedig még súlyosabb, 18 százalékos mínusz látszik. Ez utóbbi szintén a legnagyobb visszaesés volt a turisztikai térségek között. Vagyis Szeged nem egyetlen vendégkörben gyengült meg, hanem egyszerre veszített belföldi és külföldi oldalon is. 

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Szeged esete azért különösen érdekes, mert nem egy turisztikailag üres térségről van szó. A város kulturális, gasztronómiai és rendezvényturisztikai szempontból is erős adottságokkal rendelkezik, a nyári időszakban pedig hagyományosan több olyan program és attrakció is kapcsolódik hozzá, amely képes lehetne vendégeket vonzani. A júliusi KSH-adatok mégis azt jelzik, hogy a térség 2026 nyarán nem tudott lépést tartani a jobban teljesítő hazai desztinációkkal.

A különbségek arra is rámutatnak, hogy a magyar turizmust egyre kevésbé lehet egyetlen országos átlaggal leírni. Miközben országosan a vendégszám alig csökkent, egyes térségek kifejezetten erős hónapot zártak, mások viszont látványosan visszaestek. A főváros mérsékelt gyengülése, Budapest környékének külföldi vendégforgalmi erősödése, Bük–Sárvár belföldi sikere és Szeged kettős visszaesése együtt azt mutatja, hogy a vendégek térségi választásai jelentősen átrendeződhettek júliusban.

Szerkezeti problémák a turizmusban

A KSH júliusi adatai mögött nemcsak egyszeri térségi kilengések látszanak, hanem egy mélyebb szerkezeti probléma is: a magyar turizmus országosan nem tud érdemben növekedési pályára állni, miközben Budapest továbbra sem képes kitörni másodvonalbeli európai city break pozíciójából, a vidéki attrakciók jelentős része pedig gyakorlatilag láthatatlan marad a külföldi vendégek számára.

A főváros esetében nem elég a kedvező városkép és a kulturális kínálat, ha közben hiányoznak a valóban erős transzatlanti kapcsolatok, a prémium költést ösztönző luxusbevásárlási lehetőségek, valamint az a nemzetközi pozicionálás, amely Budapestet magasabb kategóriájú desztinációként tudná eladni.

Mindehhez társul a hazai keresleti oldal gyengesége: erős, széles, stabil középosztály nélkül nincs olyan belföldi vendégkör, amely folyamatos utazással, éttermi fogyasztással és szolgáltatásvásárlással megalapozná a turisztikai infrastruktúrát. 

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Címlapkép: Getty Images
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