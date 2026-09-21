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Most érkezett! Leállt a gázszállítás a Török Áramlaton: nem érkezik rajta földgáz Magyarországra
Hétfő reggel óta nem érkezik földgáz a Török Áramlat déli útvonalán keresztül Magyarországra. A kiesés hátterében ezúttal nem az orosz szállítás leállítása áll: a bolgár–szerb határon végzett, előre bejelentett karbantartás miatt szünetel a tranzit. A munkálatok szeptember 25-én reggel érhetnek véget, írja a Portfolio.
Átmenetileg teljesen leállt a Magyarországra tartó gázforgalom a déli útvonalon. Az FGSZ hétfői adatai alapján a Kiskundorozsma felől jelenleg nem érkezik földgáz az országba a Török Áramlat irányából.
A mostani helyzet azonban nem egy váratlan szállítási leállás következménye. Előre tervezett karbantartási munkálatok miatt szünetel a tranzit, amelyek a bolgár rendszerben érintik a Magyarországra vezető útvonalat.
A Bulgartransgaz és a szerb GASTRANS korábban közzétett karbantartási terve szerint szeptember 21-én reggel 6 órától egészen szeptember 25-én reggel 6 óráig nem áll rendelkezésre technikai kapacitás a Kireevo/Zajecsar határkeresztező ponton. Ez a bolgár–szerb határon található, így a kiesés közvetlenül érinti a Szerbia felől Magyarországra továbbított gáz útját is.
A rendszer működése miatt a bolgár oldalon fennálló korlátozás Magyarországon is azonnal megjelenik: ha a gáz nem tud belépni Szerbiába, akkor a szerb–magyar határon keresztül sem érkezhet tovább.
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