2026. szeptember 21. hétfő Máté, Mirella
18 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Részlet a hatalmas kék színű vízvezetékekről, egy különös rendszerről, amelyet arra használnak, hogy kiszivattyúzzák a talajvizet az építkezések elárasztott alapjaiból.
Gazdaság

Most érkezett! Leállt a gázszállítás a Török Áramlaton: nem érkezik rajta földgáz Magyarországra

Pénzcentrum
2026. szeptember 21. 12:06

Hétfő reggel óta nem érkezik földgáz a Török Áramlat déli útvonalán keresztül Magyarországra. A kiesés hátterében ezúttal nem az orosz szállítás leállítása áll: a bolgár–szerb határon végzett, előre bejelentett karbantartás miatt szünetel a tranzit. A munkálatok szeptember 25-én reggel érhetnek véget, írja a Portfolio.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Átmenetileg teljesen leállt a Magyarországra tartó gázforgalom a déli útvonalon. Az FGSZ hétfői adatai alapján a Kiskundorozsma felől jelenleg nem érkezik földgáz az országba a Török Áramlat irányából.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A mostani helyzet azonban nem egy váratlan szállítási leállás következménye. Előre tervezett karbantartási munkálatok miatt szünetel a tranzit, amelyek a bolgár rendszerben érintik a Magyarországra vezető útvonalat.

Kapcsolódó cikkeink:

A Bulgartransgaz és a szerb GASTRANS korábban közzétett karbantartási terve szerint szeptember 21-én reggel 6 órától egészen szeptember 25-én reggel 6 óráig nem áll rendelkezésre technikai kapacitás a Kireevo/Zajecsar határkeresztező ponton. Ez a bolgár–szerb határon található, így a kiesés közvetlenül érinti a Szerbia felől Magyarországra továbbított gáz útját is.

A rendszer működése miatt a bolgár oldalon fennálló korlátozás Magyarországon is azonnal megjelenik: ha a gáz nem tud belépni Szerbiába, akkor a szerb–magyar határon keresztül sem érkezhet tovább.
Címlapkép: Getty Images
#gáz #energia #határ #magyarország #gazdaság #szerbia #karbantartás #földgáz #bulgária #török áramlat #energiabiztonság #energiaellátás

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:04
14:45
14:32
14:22
14:17
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. szeptember 18. 16:46
EU? MNB? Honnan lett hirtelen ennyi pénze a magyar államnak?  
Media1
2026. augusztus 23. 20:00
Vége a klasszikus webshopoknak? AI forradalom & TikTok Shopping & Temu - Interjú Zabari Istvánnal (Ecommerce Hungary)  
MEDIA1  |  2026. szeptember 21. 14:56
Változás: új szóvivőket kapott a Fővárosi Törvényszék
Szeptember 15-től dr. Madarasi Anna fővárosi törvényszéki bíró és dr. Bozó Gergő fővárosi törvényszé...
iO Charts  |  2026. szeptember 21. 10:01
Részvényportfólió: milyen cégeket keresek?
A részvényportfólió építés cikk második részében az egyedi részvényeimet fogom kategóriákba sorolni,...
Holdblog  |  2026. szeptember 21. 09:08
Pánik tört ki a török tőzsdén, ahogy a hatóságok lecsaptak a piaci manipulációra
Török alapkezelők illikvid részvények manipulálásával értek el extra hozamot, befektetők tömegét bec...
Kasza Elliott-tal  |  2026. szeptember 19. 18:55
DICK'S Sporting Goods, Inc. - elemzés
A 12 éves osztalékemelési múltja miatt nem került fel a Top 10-es listámra, de szoktam keresgélni íg...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. szeptember 21.
Vallott a szakértő a Tisza-kormány lakhatási programjáról: véget érhet a lakáskatasztrófa Magyarországon?
2026. szeptember 20.
Tombol a fogászati turizmus Magyarországon: százezrek érkeznek évente, nekik ennyiért sem drága egy komoly beavatkozás
2026. szeptember 21.
Kényszerlépésre készül az MNB? Mindenki pénztárcáját érintő döntés születhet: erre számíthatunk 2026-ban
2026. szeptember 21.
Nem várt fordulat a lakáspiacon: hirtelen rengeteg lakóingatlan ára esett be, jár rájuk az állami gigatámogatás
2026. szeptember 20.
Elképesztő vagyonon ülnek a világ legnagyobb sztárjai: mutatjuk, ki vezeti a milliárdos celebek listáját
NAPTÁR
Tovább
2026. szeptember 21. hétfő
Máté, Mirella
39. hét
Szeptember 21.
ENSZ nemzetközi békenap
Szeptember 21.
A hála világnapja
Szeptember 21.
Alzheimer világnap
Szeptember 21.
A magyar termék napja
Szeptember 21.
A magyar dráma ünnepe
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
20 órája
Megszólalt a nyugdíjszakértő: tarthatatlan a hazai rendszer, nyugdíjkorhatár-csökkentésre is szükség lenne
2
7 napja
Megszólalt a Roszatom vezére a Paks II projektről: egyértelműen üzent a magyar kormánynak Lihacsov
3
2 hete
Meglepő fordulat a paksi fenékküszöb ügyében: ezt mondja az Európai Bizottság
4
3 napja
Magyar Péter fontos bejelentéseket tett: ekkor jöhet a nyugdíjas SZÉP-kártya, húsz évre visszamenőleg vizsgálódhat a NAV
5
1 hete
Megszólalt a korábbi pénzügyminiszter, Bokros Lajos: "A Tisza-kormány 100 nap alatt még semmit sem tett a gazdaságért"
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kvázipénz
A készpénzen és a látra szóló bankbetéteken kívül magában foglalja a lekötött betéteket is.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 21. 13:02
Kényszerlépésre készül az MNB? Mindenki pénztárcáját érintő döntés születhet: erre számíthatunk 2026-ban
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 21. 10:33
Kilőtt a magyar tőzsde a nyitáskor, de brutális hiány és ársokk fenyegeti az autósokat
Agrárszektor  |  2026. szeptember 21. 14:29
Folyamatosan tűnik el a magyar szőlő: vallott a szakember, kiderült az igazság?