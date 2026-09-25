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Eldőlt a magyar ATM-ek sorsa: több száz új automata érkezik, de kik fizetik meg az árát?
Bár 2026 második negyedévében átmenetileg csökkent a hazai ATM-ek száma, a hálózat hamarosan újra bővülésnek indul. A növekedést a kistelepüléseket érintő új előírások mellett főként az hajtja majd, hogy a magyarországi fióktelepet nyitó Revolutot a jegybank több száz automata telepítésére fogja kötelezni - írta a Bankmonitor.
A Magyar Nemzeti Bank (MNB) statisztikái szerint 2026 első negyedévének végén még 5688 ATM működött az országban, ami a második negyedév végére 5659-re csökkent. Ez a 29 darabos visszaesés – amely leginkább a budapesti régiót érintette – az első csökkenés azóta, hogy a 2023-as jegybanki rendelet kötelező minimumhoz kötötte a bankok ATM-üzemeltetését. Mivel a jogszabály a meglévő gépek végleges megszüntetését tiltja, és csak a cseréjüket vagy azonos településen belüli áthelyezésüket engedélyezi, a hálózat szűkülése várhatóan megáll.
A következő időszakban egyértelműen a hálózat bővülése várható, hiszen 2026 végéig minden 500 főnél népesebb településen kötelező lesz legalább egy bankautomatát fenntartani. Emellett a közeljövőben egy új, jelentős szereplő, a Revolut is bekapcsolódik a hazai hálózatfejlesztésbe.
A hatályos előírások szerint minden olyan pénzforgalmi szolgáltatónak, amely eléri az egyszázalékos piaci részesedést a kibocsátott bankkártyák terén, részt kell vennie az ATM-telepítési programban, biztosítva a kistelepülések lefedettségét is. Bár a fintech cég mintegy kétmillió hazai ügyféllel rendelkezik, eddig határon átnyúló szolgáltatónak minősült, így nem vonatkozott rá az előírás.
Ez a helyzet azonban idén megváltozott. A Revolut magyarországi fióktelepet nyitott, és 2026 májusában megkezdte hazai ügyfeleinek átirányítását. Noha a korábbi évekre az MNB a hiányzó hazai kártyaállomány miatt még nem tudott kvótát megállapítani a vállalat számára, a jegybank most hivatalosan is megerősítette, hogy a cégnek a jövőben csatlakoznia kell a programhoz. Ez azt jelenti, hogy jövőre a hatóság több száz automata telepítésére kötelezheti a vállalatot.
Rövid távon a hazai Revolut-felhasználók készpénzfelvételi lehetőségeiben nem hoz azonnali változást az új szabályozás, mivel a kvóták meghatározása és a gépek telepítése időt vesz igénybe. A cég kártyái jelenleg továbbra is külföldi kibocsátásúnak számítanak, ezért bizonyos hazai bankok – az Erste és az OTP – 1200, illetve 1999 forintos különdíjat számítanak felszínre a használatukért. Más bankok automatáinál nincs ilyen pótdíj, a Revolut saját gépeinek megjelenése pedig tovább bővíti majd a választékot. Hosszabb távon ugyanakkor számolni kell azzal, hogy az automaták kiépítési és üzemeltetési költségei valamilyen formában beépülhetnek a szolgáltató díjszabásába.
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Noha az elmúlt két évben számos intézkedés született a készpénzhasználat megkönnyítésére – például alkotmányos jog lett a készpénzes fizetés, a kistelepüléseken is kötelezővé tették az ATM-ek elhelyezését, februárban pedig 300 ezer forintra duplázódott az ingyenes készpénzfelvételi limit –, az elektronikus tranzakciók népszerűsége töretlen. Az MNB 2025-re vonatkozó adatai alapján a digitális fizetések aránya történelmi csúcsra ért, és éves szinten elérte az 50 százalékot a készpénzes műveletekkel szemben.
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