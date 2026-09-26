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Pablo, a kölyöktigris után ezúttal selyemmajommal bukott le a tiszafüredi "állatbarát": hatalmas biznisz az illegális állatkereskedelem
Fehérpamacsos selyemmajmot találtak annak a tiszafüredi férfinak az autójában, akinél tavaly egy Magyarországra csempészett tigriskölyköt foglaltak le - közölte a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI).
A rendőrség honlapján megjelent közlemény emlékeztet, hogy az NNI Környezeti Bűnözés Elleni Alosztálya természetkárosítás bűntette miatt jelenleg is nyomoz abban az ügyben, amely 2025 novemberében vált ismertté, amikor egy tiszafüredi férfi lakóhelyén tartott kutatás során egy Magyarországra csempészett tigriskölyköt találtak.
Az NNI tájékoztatása szerint szeptember 24-én egy pomázi közúti ellenőrzés során a férfi autójában ezúttal egy fehérpamacsos selyemmajmot találtak. Az állat származása nem ismert, eredetét igazoló iratokkal és egyedi jelöléssel sem rendelkezett, tartása Magyarországon magánszemély számára nem engedélyezhető - írták.
A majmot a Fővárosi Állat- és Növénykert fogadta be, ahol karanténba helyezték - tették hozzá. A nyomozók a férfit az állat engedély nélküli tartása miatt gyanúsítottként hallgatták ki, majd bűnismétlés miatt őrizetbe vették. A bíróság elrendelte a letartóztatását. A rendőrségi közlemény kitért rá, hogy a tavaly lefoglalt tigris, amely a Pablo nevet kapta, jelenleg a Veresegyházi Medveotthonban él.
Hatalmas biznisz az illegális állatkereskedelem
Az illegális állatkereskedelem ma már a világ egyik legnagyobb feketepiaca: a kábítószer, a fegyverek és az emberkereskedelem után a negyedik legjövedelmezőbb illegális üzlet. De hogyan kerülnek egzotikus állatok Magyarországra, és mi történik velük, amikor a hatóságok lefoglalják őket? A Cashtag korábbi adásában ennek a sokszor rejtett piacnak járunk utána – a januárban elkobzott kismajom történetétől egészen a hírhedtté vált „Pablo” tigris ügyéig.
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A műsorban megszólalt egy NAV-os pénzügyőr, egy vadállat-befogó szakember, egy egzotikus állatokkal foglalkozó állatorvos és Magyarország legnagyobb egzotikus állatkiállításának és vásárának tulajdonosa is. Szó volt arról, hogyan működik az állatcsempészet gazdasági háttere, miért nőtt meg az egzotikus állattartás népszerűsége Magyarországon, és milyen kockázatokat jelent ez az állatokra, a lakosságra és akár a természetre is.
Továbbá megtárgyaltuk azt is, milyen szabályok vonatkoznak az egzotikus állatok tartására, hova kerülnek a lefoglalt majmok, kígyók vagy nagymacskák, és mennyire tudják követni a hatóságok ezt a gyorsan növekvő, gyakran nemzetközi kereskedelmi hálózatot. A kérdés végső soron az: miért lett ekkora üzlet az egzotikus állatok piaca?
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