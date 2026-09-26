Dúsgazdagként ébredt 2 magyar szerencsevadász: elképesztő összeget kaszáltak az európai szuperlottón

Két magyar is több tízmilliós nyereménynek örülhet, azonban nem volt telitalálat a 39. heti, pénteki Eurojackpot sorsoláson. A jövő héten, kedden 33 milliárd forint lesz a tét.

Az Eurojackpot játékán egy adott játékmezőn 5 számot kell megjelölnünk 50 közül, míg a kisebb, B-jelű mezőben 1 és 12 között kell két számot választanunk. Mindezzel nyereményt akkor érhetünk el, ha a számaink közül legalább 2+1-et, illetve 1+2-t kihúznak. Ha pedig az A és B mezőn is eltaláltuk az összes számot, akkor elvisszük a főnyereményt. Az Eurojackpot 39. heti nyerőszámaiért görgess lejjebb!

Az Eurojackpot nyerőszámai a 39. heti, pénteki sorsoláson a következők:

2; 7; 10; 29; 30.

5; 10.

Ezen a játékhéten nem volt telitalálatos az Eurojackpoton. A következő héten (40.), kedden a várható főnyeremény 33 milliárd forint lesz.

A magyar játékosok nem panaszkodhatnak, ketten is behúzták a III. nyerőosztály 5+0 találatáért járó 41 404 495 forintos összeget.

Rajtuk kívül még több mint 17 ezer magyar játékosnak volt szerencséje, a nyereményük 3 535 Ft és 1 183 775 Ft között mozgott.

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