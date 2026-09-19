Dízeltámogatás az autósoknak: megjelent a kormányrendelet – itt van minden fontos kérdés és válasz a témában

A kormány egyszeri, 20 ezer forintos támogatást nyújt a legfeljebb 110 kilowatt teljesítményű dízelautókat használó magánszemélyeknek, hogy enyhítse az idei évben jelentősen megemelkedett üzemanyagárak okozta terheket. A juttatás igényléséhez nincs szükség külön kérelemre, a jogosultságot a NAV automatikusan megállapítja, a Magyar Államkincstár pedig már szeptember végén megkezdi az összegek kifizetését.

A tegnap Magyar Közlönyben megjelent és a mai naptól hatályos kormányrendelet értelmében a támogatás célzottan jár. Azok a magánszemélyek kaphatják meg, akik a járműnyilvántartás szerint üzembentartói, vagy ennek hiányában tulajdonosai egy kizárólag dízelüzemű, legfeljebb 110 kilowatt teljesítményű személygépkocsinak.

Lényeges feltétel, hogy a támogatás nem járművenként, hanem személyenként értendő, tehát aki több, a feltételeknek megfelelő dízelautót is birtokol, az is csak egyetlen jármű után jogosult a 20 ezer forintra. Amennyiben egy autónak több tulajdonosa vagy üzembentartója van, a juttatást az kapja, akinek a nevére a forgalmi engedélyt kiállították.

A jogosultság megállapítása automatikusan, a NAV adatbázisa alapján történik. A szabályozás két csoportot különböztet meg, azokat, akik már 2026. január 1-jén is birtokolták a járművet, valamint azokat, akik az év folyamán, de még a rendelet mai hatálybalépése előtt váltak üzembentartóvá vagy tulajdonossá.

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A kifizetéseket a Magyar Államkincstár végzi, főszabály szerint négy részletben. Azoknál, akik már az év elején is jogosultak voltak, az első részlet folyósítása a jövő héten, 2026. szeptember 30-án történik meg.

Az év közben autót szerzőknél az első utalás 2026. október 30-án esedékes. A további kifizetési napok november 13-ra és december 7-re esnek, az Államkincstárnak pedig legkésőbb az év utolsó napjáig mindenki számára teljesítenie kell a folyósítást.

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A pénzt elsősorban arra a bankszámlára utalják, amelyről az érintett az idei gépjárműadót befizette. Ha ilyen adat nem áll rendelkezésre, akkor a NAV rendszerében szereplő más ismert számlaszámra, utalási adatok hiányában pedig postai úton, a nyilvántartott levelezési címre küldik az összeget.

Amennyiben a postai kézbesítés valamilyen okból sikertelen lenne, a jogosultaknak 2026. október 15. és november 15. között lesz lehetőségük új címet bejelenteni az adóhatóságnál.