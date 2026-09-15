Itt a tervezet: durván emelné a cigi és a dohánytermékek jövedéki adóját a kormány

Akár tíz százalékkal, bizonyos kategóriákban pedig még ennél is nagyobb mértékben emelkedhet a dohánytermékek jövedéki adója egy új kormányzati törvényjavaslat értelmében. A tervezett adóemelés a hagyományos cigarettától a vágott dohányon át egészen az új generációs, hevített termékekig minden kategóriát érint.

Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszter a napokban nyújtott be egy olyan törvényjavaslatot az Országgyűlésnek, amely jelentősen megemelné a dohányáruk jövedéki adóját. A hivatalos indoklás szerint az adómértékeket termékkategóriánként eltérő arányban módosítják a terhek kiegyenlítése érdekében. A döntéshozók ezzel arra reagálnak, hogy a hagyományos dohánytermékeket helyettesítő egyes alternatívák adóterhelése eddig lényegesen alacsonyabb volt.

A javaslat elfogadása esetén a cigaretta ezer szálra vetített tételes adója 33 690 forintról 36 720 forintra nőne. Ez az összeg a kiskereskedelmi eladási ár 24 százalékával kiegészülve ezer darabonként legalább 59 800 forintos jövedékiadó-terhet jelent majd. A szivarok és a szivarkák esetében az adó a kiskereskedelmi eladási ár 14 százaléka, de ezer darabonként legalább 6100 forint lesz.

Érdemi adóemelés várható a finomra vágott és az egyéb fogyasztási dohánynál is. A jelenlegi kilogrammonkénti 29 270 forintos adómérték 32 200 forintra emelkedik, amelyet teljesen új elemként a kiskereskedelmi eladási ár 5 százaléka is kiegészít.

Az alternatív és az új típusú termékek fogyasztói szintén jelentős adóemeléssel számolhatnak. Az elektronikus cigaretták töltőfolyadékának adója milliliterenként 36 forintról 41 forintra nő. Az egyszer használatos termékeknél szálanként 50 forint, a bennük lévő folyadék után pedig milliliterenként 100 forint lesz a teher. A füst nélküli dohánytermékek kilogrammonként 32 200 forintos, míg a dohányzást helyettesítő nikotintartalmú termékek kilogrammonként 31 610 forintos adótétellel számolhatnak.

A legdrasztikusabban a hevített dohánytermékek jövedéki adója emelkedik. Az eddigi darabonkénti 40 forint helyett 50 forintra nő az adóteher, ami 30 százalékot meghaladó adónövekedést jelent ebben a kategóriában.