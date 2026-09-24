Vegyesen alakult ma a forint árfolyama: így áll most az euróval és a dollárral szemben

Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben csütörtökön estére a reggeli szintekhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Az euró árfolyama a reggel 7.30 óra előtt jegyzett 365,49 forintról 366,55 forintra emelkedett 18 órakor, napközben 364,86 forint és 366,98 forint között mozgott. A svájci frank jegyzése a reggeli 389,48 forintról 389,03 forintra csökkent, míg a dolláré 321,03 forintról 322,37 forintra emelkedett. Az euró jegyzése a reggeli 1,1384 dollárról 1,1370 dollárra változott.