A legnagyobb brit bankok lebonyolították a szektor szerint világszinten is első, tokenizált betétekkel végrehajtott bankközi tranzakciókat.
Vegyesen alakult ma a forint árfolyama: így áll most az euróval és a dollárral szemben
Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben csütörtökön estére a reggeli szintekhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Az euró árfolyama a reggel 7.30 óra előtt jegyzett 365,49 forintról 366,55 forintra emelkedett 18 órakor, napközben 364,86 forint és 366,98 forint között mozgott. A svájci frank jegyzése a reggeli 389,48 forintról 389,03 forintra csökkent, míg a dolláré 321,03 forintról 322,37 forintra emelkedett. Az euró jegyzése a reggeli 1,1384 dollárról 1,1370 dollárra változott.
Tavaly a hűtőket árusító webáruházak 63 százalékánál találtak problémát, idén új termékeket ellenőriznek.
Egy ponttal emelkedett a GKI konjunktúra indexe, miközben a fogyasztói bizalom nem változott érdemben.
A világ kőolaj-kereskedelmének negyede halad át a mindössze 33 kilométer széles Hormuzi-szoroson.
Ausztriában a jövő hónapban életbe lépő intézkedéscsomag hatására literenként több mint 12 centtel mérsékelhető a benzin és a gázolaj ára.
Az Alkotmánybíróság hétfői döntésében alaptörvény-ellenesnek minősítette az önkormányzatoktól beszedett szolidaritási hozzájárulás jelenlegi rendszerét.
Idén a vártnál alacsonyabb, mindössze 1,8 százalékos inflációval számol a Magyar Nemzeti Bank, jövőre azonban 3,1 százalékra gyorsulhat a pénzromlás üteme.
Kiderült, mikor vezethetik be a leghamarabb az eurót Magyarországon, de ezen az egy dolgon elcsúszhat minden
Ha 2030-ban sikerül csatlakozni az európai árfolyam-mechanizmushoz, Magyarország leghamarabb 2033-ban vezetheti be az eurót.
A mezőgazdaság és a gasztronómia szoros összekapcsolása, valamint a teljes értéklánc lefedése jelentheti a túlélést a nehéz helyzetben lévő magyar gazdák számára.
A hazai gázárakat és a statisztikákat jelenleg teljesen átláthatatlanná teszi a 2013 óta érinthetetlen politikai tabunak számító rezsicsökkentés.
Elbizonytalanodott a nemzetközi befektetői hangulat, ezért a BUX csökkenéssel kezdheti a csütörtöki kereskedést.
Nem lesz fájdalommentes az MNB döntése: kiderült, mekkora áldozatot kell hoznia a magyar gazdaságnak
Magyar Nemzeti Bank kedden változatlanul 5,5 százalékon hagyta az alapkamatot, egyúttal bejelentette, hogy 2028-tól 3 százalékról 2,5 százalékra csökkenti középtávú inflációs célját.
Reggelre az euró 365,49, a dollár 321,03, a svájci frank pedig 389,48 forintra drágult.
Olyan katasztrófa sújtja Magyarországot, amire 125 éve nem volt példa: elképesztő veszteség érte az országot
A tartós csapadékhiány miatt egyes gazdaságokban a megszokott termés mindössze 20 százalékát sikerült betakarítani, miközben a talajból egy teljes évnyi csapadék hiányzik.
Erőteljesen gyengült szerdán a forint a főbb devizákkal szemben a bankközi devizapiacon.
A BUX 659,49 ponttal, 0,44 százalékkal 152 002,25 pontra erősödött, miközben a nemzetközi piacokon inkább az eladók kerültek fölénybe.
Kissé emelkedett az állam hitelfelvételének költsége a 6 hónapos diszkont kincstárjegyek szerdai aukcióján az előző aukcióhoz képest.
Hatalmas bejelentést tett az államtitkár: óriási beruházás indul, hamarosan örökre elfelejthetjük a méregdrága gázt?
A kormány egy új energiastratégia elfogadására és nagyszabású, hosszú távú fejlesztésekre, köztük egy 8 gigawattos szélerőműpark kiépítésére készül.
Bár az európai gáztárolók töltöttségi szintje tízéves mélyponton van, és az árak az év eleje óta a háromszorosukra emelkedtek, Magyarországot jelenleg nem fenyegeti gázhiány.
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