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Elnyelő nyári esti közelkép egy foltos fehérfarkú szarvas őzgidáról, amely mozdulatlanul áll egy hegyvidéki erdei élőhelyen.
Autó

Milliós kiadástól menthet meg ez a 375 forintos auchanos kütyü: valóban működik az autós vadriasztó síp?

Pénzcentrum
2026. szeptember 26. 07:00

Fillérekért, 375 forintért adja most az Auchan az autós vadriasztót. Az akciós újságban megjelent termékkel jó eséllyel csalogatják majd be a vásárlókat az áruházláncba, hiszen épp most indul a vadgázolási csúcsszezon. Az viszont már kérdéses, hogy valóban elriasztják-e ezek az eszközök az út szélén kószáló vadakat.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Az ősz az autósok számára az év egyik legkockázatosabb időszaka. Ahogy a Pénzcentrum is megírta, 2025-ben több mint 7700 nagyvadat ütöttek el autóval Magyarországon, ami 16 százalékkal több az egy évvel korábbi 6650-nél. Október és november a szarvasok párzási időszaka. Ilyenkor főleg hajnalban, 5 és 8 óra között, illetve alkonyatkor, 17 és 20 óra között kell vadra számítani.

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Egy ütközés könnyen milliós tétel lehet. Az Allianz adatai szerint egy vadgázolásos kár átlagosan 1,2–1,3 millió forint, a K&H-nál nagyjából 1,5 millió, a Groupamánál pedig közel 3 millió forint az átlag. Egy modern LED-es fényszóró önmagában 1,5–2 millió forintba kerülhet, szélsőséges esetben pedig akár 5 millió forintos javítási számla is összejöhet.

Ehhez képest filléres tétel az Auchan heti akciója. A szeptember 24. és 30. között érvényes hipermarketes akciós újság 31. oldalán szerepel egy autóra szerelhető, kétdarabos vadriasztó-csomag 749 forintért. Ez 46 százalékkal kevesebb az eredeti 1390 forintos árnál, így egy darab 695 helyett 375 forintba kerül. Az ilyen eszközöket jellemzően az autó elejére szerelik, és menet közben olyan hangot adnak ki, amely a gyártók szerint elriasztja az út mellett álló vadakat. Mivel hipermarketes ajánlatról van szó, érdemes előre megnézni, hogy a kisebb áruházakban is kapható-e.

Ha mégis megtörténik a baj, az is sokba kerülhet, ha valaki rosszul ismeri a biztosítását. A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (kgfb) csak a másoknak okozott kárt téríti meg. A saját autóban keletkezett vadkárt csak a casco fedezi. Baleset után értesíteni kell a rendőrséget és a vadásztársaságot, részletes fotókat kell készíteni, a kárt pedig 5 munkanapon belül be kell jelenteni a biztosítónak.

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Működik az autóra szerelhető vadriasztó?

A vadriasztó ugyanakkor nem csodaszer. Az ilyen hangot kiadó eszközök hatékonyságáról megoszlanak a vélemények. A Georgiai Egyetem kutatói a Journal of Wildlife Management szakfolyóiratban közölt vizsgálatukban azt találták, hogy az utak mellett álló szarvasok viselkedése semmit sem változott, amikor egy hangkeltő eszközzel felszerelt autó elhaladt mellettük, pedig a hangok a vadak hallástartományába estek.

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Az Iowai Állami Egyetem közlekedésbiztonsági összefoglalója szerint a menetszéllel működő sípok hangja könnyen elvész az autó zajában. A szerzők attól is tartanak, hogy az eszköz hamis biztonságérzetet adhat a sofőröknek.

A legfontosabb védekezés ezért továbbra is a figyelmes, mérsékelt tempójú vezetés a vadveszélyt jelző táblák környékén. A szakemberek arra is figyelmeztetnek, hogy egy hirtelen kormányrántás gyakran veszélyesebb, mint maga az ütközés.
Címlapkép: Getty Images
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