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Magyar Péter miniszterelnök napirend előtt szólal fel az Országgyűlés plenáris ülésén 2026. szeptember 14-én.
Gazdaság

Magyar Péter fontos bejelentéseket tett: ekkor jöhet a nyugdíjas SZÉP-kártya, húsz évre visszamenőleg vizsgálódhat a NAV

Pénzcentrum
2026. szeptember 18. 07:19

Húsz évre visszamenőleg vizsgálja majd a Nemzeti Adó- és Vámhivatal a magas beosztású politikusok és családtagjaik vagyonosodását – jelentette be Magyar Péter miniszterelnök az ATV Egyenes beszéd című műsorában. A kormányfő emellett megerősítette az uniós források és az Erasmus-program hazahozatalát, beszélt az ágazati béremelések terveiről, valamint reagált az elmúlt napok magas rangú letartóztatásaira és az őszödi beszéd huszadik évfordulójára is.

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A teljesen új alapokra helyezett, automatikus vagyonosodási vizsgálat célja az eltitkolt vagyonelemek feltárása, ahogy a kormányfő fogalmazott, "Bahreintől Békéscsabáig". Az ellenőrzések szakmai garanciája a NAV lesz, és bár a családtagok érintettségének pontos mélysége még kidolgozás alatt álló adójogi kérdés, a tervek szerint a vizsgálat rájuk is kiterjed majd a 24.hu beszámolója szerint.

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Magyar Péter a húszéves ellenőrzési távlatot az őszödi beszéd évfordulójával is párhuzamba állította. Kiemelte, hogy az elmúlt két évtizedet a költségvetési adatok meghamisítása kötötte össze. Míg 2006-ban a Gyurcsány-kormány trükkök százaival csapta be az embereket, a Fidesz-kormány később még ennél is nagyobb arányban kozmetikázta a számokat, sok ezer milliárdos hiányt eltitkolva a nyilvánosság elől. 

Az interjúban hangsúlyos szerepet kaptak az európai uniós források. A miniszterelnök megerősítette, hogy a közérdekű vagyonkezelő alapítványok megszüntetésével elhárult az akadály a hazai diákok külföldi tanulmányai elől, így a második félévben már jelentős számban pályázhatnak az Erasmus-programra. Bár a tényleges kifizetések még váratnak magukra, a dokumentumok jóváhagyása folyamatos, és december végéig a teljes felszabadított összeg beérkezik Magyarországra. A forrásokat többek között a kórházak, a vasút- és úthálózat fejlesztésére, bérlakásprogramra, az energiainfrastruktúra korszerűsítésére, valamint a hazai kis- és középvállalkozások támogatására fordítják. 

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Jellinek Dániel és Szivek Norbert elmúlt napokban történt őrizetbe vételét a miniszterelnök nem kívánta érdemben kommentálni, az igazságszolgáltatás és a nyomozó hatóságok függetlenségére hivatkozva. Kiemelte ugyanakkor, hogy fontos garanciális lépés lesz, miszerint az új köztársasági elnök, Baka András hamarosan új legfőbb ügyészt jelöl. Mivel a szóban forgó nyomozást a Központi Nyomozó Főügyészség folytatja, a miniszterelnök szerint valószínűsíthető, hogy mentelmi joggal rendelkező személy is érintett a 2010 és 2016 közötti, Seszták Miklós minisztersége idejére tehető ügyekben. Magyar Péter felidézte, hogy 2023-ban rövid ideig maga is tagja volt a Volánbusz felügyelőbizottságának, ahonnan épp az átláthatatlan, központosított beszerzéseket firtató kérdései miatt távolították el.

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A beszélgetés végén a hazai gazdasági intézkedések is szóba kerültek. A kormány kiemelten kezeli az egészségügyben, a szociális és gyermekvédelmi szférában, valamint a rendvédelemben dolgozók bérrendezését. Konkrét számokat a miniszterelnök egyelőre azért nem közölt, mert az ágazati emelések a minimálbérről szóló, jelenleg is zajló tárgyalásoktól függnek. Rámutatott, hogy bár az infláció évtizedek óta nem látott alacsony szintre, 1,8 százalékra csökkent, a megörökölt költségvetési helyzet felelős döntéseket követel. Olyan mértékű béremelést terveznek, amely hosszú távon is fenntartható. A nyugdíjasoknak szánt SZÉP-kártya bevezetésének részleteiről várhatóan a 2027-es költségvetés tárgyalásakor születik majd végleges döntés.

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Címlapkép: MTI/Hegedüs Róbert
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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