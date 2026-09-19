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Oktatás

Fontos infókat közölt az állam az iskolakezdési támogatás kifizetéséről: rengeteg szülőt érint

Pénzcentrum
2026. szeptember 19. 16:14

November 30-ig postázzák a százezer forintos iskolakezdési támogatás második, ötvenezer forintos részletét a jogosult családoknak. A négyszázezer rászoruló gyermeket érintő támogatást ezúttal utalványok formájában kézbesítik, amelyeket a jövő év tavaszáig használhatnak fel az érintettek - derül ki a kormány közléséből.

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Az iskolakezdési támogatás részletszabályainak elfogadásával véglegessé vált a juttatás második felének folyósítása. A keretösszeg első felét még augusztus végén, pénzbeli támogatásként kapták meg a családok. Az a több mint hatezer jogosult, akihez adminisztrációs hiba miatt a nyár végén nem jutott el az összeg, pótlólag kapja meg azt a Magyar Államkincstártól.

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A fennmaradó ötvenezer forintot idén november 30-ig postai úton juttatják el a jogosultaknak. Az utalványokat ezer, kétezer és ötezer forintos címletekben állítják ki. Ha a kézbesítő nem tudja személyesen átadni a küldeményt, az a sikertelen kézbesítést követő tíz munkanapig még átvehető az illetékes postán.

A jogszabály értelmében a támogatás felhasználási köre meglehetősen széles. A hagyományos tanszereken és papír-írószereken túl ruházati cikkekre, vitaminokra, gyógyászati segédeszközökre, fejlesztő játékokra, valamint bizonyos digitális és műszaki berendezésekre is beválthatók. A családoknak 2027. március 15-ig van lehetőségük az utalványok levásárlására.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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