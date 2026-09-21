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Végre kristálygömb nélkül is tudhatod, mennyit fog érni az autód 4 év múlva (x)
A lízingkonstrukciók esetében sokakat elrettent a bizonytalanság: vajon megéri belevágni? Ugye nem fog túl sokat veszíteni az autóm az értékéből? Vajon mennyit fog érni 4 év múlva? – teszik fel a kérdést. Ám az effajta kételyeknek vége, ugyanis a Renault új konstrukciójának köszönhetően ezt előre lehet tudni: az ÉrtékGarancia keretében a márka garantálja az addig használt Renault-modellek visszavásárlási értékét, így a márkakereskedők és az importőr 4 év után fix áron visszavásárolhatják azokat.
Kedvező finanszírozási feltételek
A konstrukció zártvégű pénzügyi lízing formájában és elsősorban magánszemélyek számára érhető el, A belépéshez viszonylag alacsony mértékű kezdő befizetés szükséges (ez 20–50% önerőt jelent), a használat során fizetendő havidíjak pedig körülbelül 30–40%-kal alacsonyabbak a normál finanszírozáshoz képest. A futamidő 48 hónap, a THM pedig 3,9%.
Kettős garancia és piaci bizalom
A konstrukció fő előnye természetesen az, hogy a kiválasztott és használatba vett autó értékét a Renault folyamatosan szavatolja. Az ajánlat és így a fix ár 48 hónapon át vagy maximum 80 000 km futásteljesítményig érvényes. Az ÉrtékGarancia ajánlathoz hasonló szolgáltatás, illetve ilyen nagy fokú márka-ügyfél bizalom kifejezetten ritka az autós piacon.
Többféle döntés, nagyobb szabadság
A futamidő végén négy döntési opció áll a szolgáltatást igénybe vevő autósok rendelkezésére:
1. Kifizetik a kiemelt utolsó törlesztőrészletet (amely az autó teljes vételárának 10-30%-át jelenti), így az autó a tulajdonukba kerül.
2. A kereskedés a Renault által garantált értéken visszaveszi az autót, a felhasználó pedig átül egy új autóba, kedvező feltételekkel.
3. A kereskedés visszaveszi az autót a Renault által garantált visszavásárlási értéken.
4. A 48 hónapos futamidő lejárta után a fennmaradó összeget egy akár új konstrukcióval, piaci kamattal finanszírozza tovább az ügyfél.
Összességében a Renault ÉrtékGarancia ajánlatban az autósok teljes biztonságban érezhetik magukat, hiszen a szerződéskötéskor fixált áron, kedvező feltételek és alacsonyabb havidíj mellett használhatják az autójukat, a futamidő végén pedig ők dönthetik el, hogy visszaadják-e az az autót vagy sem – ez ugyanis csak egy opció a sok közül. A részletek és további információ itt érhetők el.
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