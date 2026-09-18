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Magyar Péter miniszterelnök a Miniszterelnökségen tartott kormányszóvivői tájékoztatón 2026. szeptember 3-án.
Gazdaság

Fontos döntéseket hozott a kormány: vagyonosodási vizsgálatok indulnak, a koncessziókat is felülvizsgálják

Pénzcentrum
2026. szeptember 18. 10:43

Tíz órától kormányzati tájékoztatót tart Magyar Péter miniszterelnök és a kormányszóvivők, ahol a szerdai kormányülés döntéseiről számolnak be. A tájékoztatón részt vesz Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter is.

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A tájékoztatón szóba kerülhet többek között a dohánybolt-rendszer átalakítása és autópályakoncesszió kérdése, a politikusok vagyonosodási vizsgálata, valamint az uniós források ügye is.

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Magyar Éva kormányszóvivő először arról számolt be, hogy a kormány elfogadta az új országos hatáskörű zöld hatósági csúcsszerv működését. Az önálló zöldhatósági csúcsszerv 2027. január 1-jétől kezdi el a működését. Az új főhatóság környezetvédelmi, hulladékgazdálkodási, természetvédelmi, géntechnológiai, állatvédelmi, erdészeti, klímavédelmi, valamint vízgazdálkodási és vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat lát majd el. Országos szintre emeli az akkumulátorgyártáshoz és akkumulátorhulladék kezeléshez kapcsolódó környezetben.

A kormány átalakítja az élelmiszerlánc-felügyelet területi rendszerét is. A cél, hogy a jelenlegi többszintű megosztott irányítás helyett közvetlen és egyenes szakmai irányítási lánc jöjjön létre a Nébih, azaz a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal és a területi végrehajtás között. Az eddigi rendszer lassú és rugalmatlan volt, több esetben előfordult, hogy a szükséges hatósági intézkedések késve vagy nem megfelelően valósultak meg. A szerdán elfogadott módosítások lényege, hogy a járási hivatalok élelmiszerlánc-felügyeleti szervezeti egységeit megyei szintre integrálják. A Nébih pedig megkapja az érintett agrár, élelmiszerlánc, állat és növényegészségügyi hatásköröket. Ettől az intézkedéstől hatékonyabb szakmai működést vár a kormány.

A támogatásra jogosultak november 30-ig kapják meg az iskolakezdési támogatás második 50 ezer forintos részletét, ezúttal utalvány formájában, amelyet 2027. március 15-ig használhatnak fel többek között iskolai felszerelésekre, ruházatra, vitaminokra, gyógyászati segédeszközökre, egyes műszaki és digitális termékekre, valamint fejlesztő játékokra. Azok a jogosultak, akik adminisztrációs hiba miatt az első részletet nem kapták meg, utólag hozzájutnak a támogatáshoz; ez a Pénzügyminisztérium adatai szerint 6642 embert érint.

A kormány emellett 9,5 milliárd forintot fordít a gyermekvédelmi rendszerben kialakult krízis kezelésére, ebből 6 milliárdot szakmai programokra, 3,4 milliárdot pedig fejlesztésekre. Új krízisellátást hoznak létre 80, súlyos pszichés, magatartási vagy szerhasználati problémával küzdő, illetve rendszeresen szökő gyermek számára, és 15 speciális gyermekotthont is megerősítenek, ahol 120 gyermek kaphat intenzívebb segítséget. Regionális pszichológiai, pszichiátriai és gyógypedagógiai szakmai csapatokat is létrehoznak, külön program indul a kórházban rekedt csecsemők helyzetének rendezésére, emellett támogatást kapnak a gyermekvédelemben dolgozók, korszerűsítik az informatikai rendszereket és az eszközparkot, valamint csökkentenék az adminisztrációt.

Magyar Péter miniszterelnök először arról tájékoztatta a résztvevőket, hogy eltörlik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara számára fizetendő évi 5000 forintos kötelező kamarai hozzájárulást. A kamarai hozzájárulás nem azonos az önkéntes kamarai tagdíjjal. Az intézkedés mintegy 900 ezer vállalkozást érinthet, ez a teljes érintetti körrel számolva évente nagyjából 4,5 milliárd forintos befizetés megszűnését jelentené.

Az 500-nál több igazolt sportolóval rendelkező sportegyesületeknél új összeférhetetlenségi szabályokat vezetnek be – közölte a miniszterelnök. A kisebb, helyi sportegyesületekre az előírások nem vonatkoznak, és kivételt jelenthetnek azok is, akik már polgármesterré vagy képviselővé választásuk előtt hosszú ideje vezettek egy helyi sportklubot. Szigorítják a támogatások szabálytalan felhasználásának következményeit is. Ha egy sportszervezetnél súlyos támogatási szabálytalanságot állapítanak meg, az abban az időszakban hivatalban lévő érintett vezető négy évig nem választható és nem nevezhető ki sportvezetői tisztségre.

Automatikus vagyonosodási vizsgálatot vezetnek be azoknál, akiknek az előző öt évben szűnt meg miniszterelnöki, miniszteri, államtitkári, kormánybiztosi, miniszterelnöki biztosi vagy országgyűlési képviselői tisztségük. A szabály a jelenlegi tisztségviselőkre is vonatkozna: ha valaki két évet eltölt valamelyik érintett pozícióban, a két év letelte után 30 napon belül automatikusan megindulna a NAV vizsgálata.

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A feladatra legalább 50 revizort különítenének el. A NAV tételes adóvizsgálatot végezne, vizsgálná a vagyonnyilatkozatokat, az érintett életmódját, valamint az esetlegesen eltitkolt vagy elrejtett vagyonelemeket. Ha az ellenőrzés során az adóhiány mellett bűncselekmény gyanúja is felmerül, az ügyet a NAV bűnügyi területéhez, a Nemzeti Vagyon-visszaszerzési és Védelmi Hivatalhoz, illetve az illetékes nyomozó hatóságokhoz továbbítanák.

Felülvizsgálják a koncessziós szerződéseket

Magyar Péter felvezetése szerint az előző kormányzati ciklusban több olyan hosszú távú döntés született, amely évtizedekre meghatározhatja az állam és a költségvetés mozgásterét, ezek közül az egyik legjelentősebbnek a 35 évre megkötött autópálya-koncessziót nevezte.

Ezután Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter vette át a szót. A miniszter szerint az elmúlt hónapok egyik legfontosabb feladata volt az átvilágítás. Ennek során az M6-os Érdi-tető és Dunaújváros közötti szakaszának koncesszióba adásánál 11 évre vetítve 105 milliárd forintos túlárazást állapítottak meg. Vitézy szerint a teljes, 2057-ig tartó időszakban ez az összeg megközelítheti a 300 milliárd forintot.

A magyar autópályák mintegy kétharmadának üzemeltetését az MKIF-et is magában foglaló koncessziós társaság kapta meg 35 évre, vagyis 2057-ig. Vitézy közlése szerint a szerződés alapján, az eurós tételeket és az inflációt is figyelembe véve, mai árfolyamon mintegy 23 ezer milliárd forintot kellett volna kifizetnie az államnak a teljes időszak alatt. Jelenleg a legjelentősebb kivitelezési munka az M1-es autópályán zajlik, az M0-stól Győr keleti részéig.

Címlapkép: MTI/Hegedüs Róbert
Címlapkép: Getty Images
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