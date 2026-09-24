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Nem kell többé számolgatni az INTERSPAR-okban és több mint 200 SPAR áruházban: maximális spórolás a JOKER kuponnal (x)
Vásárlás

Nem kell többé számolgatni az INTERSPAR-okban és több mint 200 SPAR áruházban: maximális spórolás a JOKER kuponnal (x)

PR
2026. szeptember 24. 05:00

Nem kell többé azon gondolkodnod, melyik termékre érdemes felhasználnod a JOKER kupont: mostantól az INTERSPAR-ok és több mint 200 SPAR áruház kasszarendszere automatikusan kiválasztja azt - a feltételeknek megfelelő - terméket vagy termékeket, amelyekre érvényesítve a legnagyobb megtakarítást érheted el a megvásárolni kívánt termékek közül. Így még egyszerűbbé és kényelmesebbé válik a kuponhasználat az érintett üzletekben.

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A JOKER kuponnal eddig is spórolhattál a bevásárláson. Mostantól pedig még egyszerűbb a használata: a rendszer automatikusan gondoskodik arról, hogy a lehető legnagyobb kedvezményt kapd. Elég, ha a vásárlás végén beolvasod a kupont annyiszor, ahány termékre használni szeretnéd, a rendszer pedig automatikusan elvégzi helyetted a szükséges számítást. Egy termékhez csak egy kupon, egy vásárlás alkalmával maximum nyolc kupon használható fel.

A legjobb kedvezményt már a rendszer keresi meg

Nincs szükség arra, hogy végignézd a kosarad tartalmát, megkeresd a legdrágább, a kupon feltételeinek megfelelő terméket, majd külön arra érvényesítsd a kedvezményt. A megújult rendszer automatikusan kiválasztja a feltételeknek megfelelő terméket vagy termékeket, amelyeknél felhasználva a JOKER kupont maximális spórolást érhetsz el. Vagyis a vásárlásnál neked csak a JOKER kuponról kell gondoskodnod, a legjobb választást pedig a rendszer intézi. Így a kuponozás gyorsabb és egyszerűbb lehet, akár hagyományos, akár önkiszolgáló kasszánál fizetsz.

Papírkuponnal és a MySPAR appal is működik

Papíralapú JOKER kupon esetében először olvasd le a megvásárolni kívánt termékeket, majd a vásárlás végén, még fizetés előtt olvasd be a kupont annyiszor, ahány termékre szeretnéd érvényesíteni a kedvezményt. A rendszer ezután automatikusan kiválasztja azokat a termékeket a blokkod tartalmából, amelyeknél a kupont a legnagyobb megtakarítást biztosítva tudod felhasználni. Fontos, hogy egy termékhez csak egy kupon, egy vásárlás alkalmával maximum nyolc kupon használható fel.

Ha a MySPAR appot használod, először olvasd be az alkalmazásban található SuperShop QR-kódodat, majd jöhetnek a termékek. Fizetés előtt olvasd be a JOKER kupont a kívánt alkalommal, a többit pedig bízd a rendszerre. Ebben az esetben is igaz, hogy egy termékhez csak egy kupon, egy vásárlás alkalmával maximum nyolc kupon használható fel.

Az új megoldás a már megújult normál és önkiszolgáló kasszáknál egyaránt működik.

Havonta kétszer is használhatod a JOKER kupont

A JOKER időszakok a hónap elején és a hónap végén is lehetőséget adnak a kedvezmény kihasználására, így egy hónapban két alkalommal is élhetsz a kuponnal. Az új megoldás valamennyi INTERSPAR áruházban és több mint 200 SPAR áruházban érhető el. A jó hír, hogy az idei év végéig az összes SPAR, City SPAR, INTERSPAR, SPAR partner és SPAR market áruházban hozzáférhetsz majd ehhez az újdonsághoz. A következő JOKER időszakban tehát már nem kell számolgatnod, melyik termékre érdemes beváltani a kupont. Csak olvasd be a JOKER-t, és hagyd, hogy a rendszer automatikusan megkeresse a számodra legkedvezőbb lehetőséget.

Maximális spórolás villámgyorsan a JOKER kuponnal.

A résztvevő áruházak listája a következő linken érhető el: https://www.spar.hu/content/dam/sparhuwebsite/myspar/2026/uj-kasszas-uzleteink.pdf
#vásárlás #akció #spar

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