Súlyos krízisben a magyar gazdák: így maradhatnak talpon 2026-ban

A mezőgazdaság és a gasztronómia szoros összekapcsolása, valamint a teljes értéklánc lefedése jelentheti a túlélést a nehéz helyzetben lévő magyar gazdák számára. A nyersanyagok puszta értékesítése helyett a helyi feldolgozás és a falusi vendégasztalok nyújtotta autentikus élmény nemcsak létfontosságú kiegészítő jövedelmet biztosíthat a termelőknek, de a városi fogyasztókat is közelebb hozza a valódi élelmiszerekhez - írta meg az Agrárszektor Metszet rovatában megjelent írásában Szalai Zoltán vendéglátásszervező-vendéglős mester.

Aki vendéglátással foglalkozik, idővel egészen más szemmel tekint az alapanyagokra. Egy legelésző tehén láttán már nem csupán a tej jut eszébe, hanem a túró, a vaj és a sajt, majd az ezekből készülő túrós batyu, a friss pogácsa meg egy bőséges falusi reggeli – vagyis a teljes értéklánc. Mivel napjainkban, 2026-ban is folyamatosan arról hallani, hogy egyre több hazai tejtermelő kényszerül feladni a tevékenységét, jól látszik, hogy a vendéglátás és az agrárium nagyon is közös problémákkal néz szembe – írja Szalai Zoltán.

A mezőgazdaság és a gasztronómia valójában szimbiózisban él egymással. Az agrárium megtermeli az alapanyagot, a gasztronómia pedig magasabb hozzáadott értékű terméket és élményt képes abból teremteni. Hatalmas, eddig kiaknázatlan lehetőség rejlik abban, ha a gazdák – akár egy kisebb, helyi összefogás keretében – nemcsak a nyersanyagot adják el, hanem maguk mennek végig az értékláncon. Nem kell azonnal nagyüzemet építeni, hiszen a saját tejből készülhet sajt és túró, a saját tojásból tészta, a megtermelt gyümölcsből lekvár, a húsból pedig gulyás.

Ennek a szemléletnek az egyik legfontosabb eszköze a falusi vendégasztal, amely tökéletesen megvalósítja a termelőtől az asztalig koncepciót. Amikor a vendég helyben fogyasztja el az ételt, pontosan látja, honnan származik az alapanyag. Megismeri a termelőt, a gazdaságot, és egy történetet is kap az étel mellé. Ezért a komplex élményért pedig hajlandó magasabb árat fizetni, mint amennyit az alapanyag puszta felvásárlási ára indokolna. Egy ilyen vendégasztal önmagában talán nem tesz senkit milliomossá, de sok esetben éppen azt a hiányzó bevételt termeli meg, amely egy nehéz helyzetben lévő gazdaság talpon maradásához, egy szükséges fejlesztéshez vagy a következő év túléléséhez kell. Ez nem turisztikai melléktermék, hanem egy stabil, új pillér, amelyre a gazdaság támaszkodhat.

Erre a fajta kapcsolódásra a városi embernek is hatalmas szüksége van. A boltok polcain sorakozó késztermékek mögött ma már ritkán látni a gazdát, az állatot vagy az egész éves kemény munkát. A falusi vendégasztal képes ezt a hiányt pótolni, méghozzá mesterkélt parasztromantika és színház nélkül. Elegendő hozzá a valóság, a tiszta alapanyag, a hús-vér ember és az igazi étel. Ettől válik az egyszerű étkezés valódi élménnyé.

A mediterrán országok jól működő modelljei már régóta bizonyítják, hogy a helyi termék, a gasztronómia, a turizmus és a mezőgazdaság egyetlen egységes rendszert alkot. A termelés, a feldolgozás, a vendéglátás és az értékesítés láncolatában nem kell egyetlen embernek mindent egyedül csinálnia, sőt a különböző tudással rendelkező szereplőket kell összekapcsolni. A megfelelő szakmai alapokon nyugvó együttműködés lehetővé teszi, hogy a munka eredménye és a megtermelt érték helyben maradjon.

Ez a megközelítés nem csodaszer, és nem is jelenti azt, hogy holnaptól minden gazdának vendéglátóhelyet kell nyitnia. Viszont egy olyan járható út és gondolkodásmód, ahol a mezőgazdaság és a gasztronómia valóban egymásra talál. Ez pedig ma már nem csupán agrárkérdés, hanem a vidékfejlesztés, a helyi gazdaság és a közös jövőnk egyik legfontosabb záloga.