Bár a hőmérséklet érezhetően visszaesik, az átvonuló front alapvetően száraz lesz.
Az elmúlt két évben összesen 184 millió euró kártalanítást fizetett ki utasainak a Wizz Air
Az elmúlt két évben összesen 184 millió euró kártalanítást fizetett ki utasainak a Wizz Air a jelentős, több mint háromórás késések és járattörlések miatt. Bár a légitársaságnak komoly összegeket kell megtérítenie a saját hibájából eredő fennakadások után, az adatok rávilágítanak arra, hogy a jogosult utazók jelentős része nem él a kompenzáció lehetőségével.
A HVG az olasz Corriere della Sera nyomán közölt statisztikákat, melyek szerint a 2024 áprilisától 2025 márciusáig tartó időszakban a magyar hátterű diszkont légitársaság, a Wizz Air több mint 315 ezer járatot tervezett indítani. Ebből 231-et a cég saját hibájából töröltek, 2800 esetben pedig több mint három órát késett az indulás. Az európai uniós szabályozás értelmében az ilyen mértékű csúszások és törlések után pénzbeli kártalanítás illeti meg az utasokat, amennyiben a fennakadás a légitársaság felelősségi körébe tartozik.
A 2025 áprilisa és 2026 márciusa közötti időszakban a Wizz Air átlagosan 40 ezer eurót költött egy-egy törölt járatra, bár a legfrissebb adatok alapján ez a kiadás mostanra 26 ezer euróra mérséklődött.
Szintén árulkodó, hogy az olasz lap számításai szerint az egy utasra jutó, ténylegesen kifizetett kártalanítás átlagosan mindössze 167 euró volt.
Mivel az uniós előírások az ilyen esetekre alapesetben legalább 250 eurós összeget határoznak meg, a különbségből egyértelműen az a következtetés vonható le, hogy sok érintett utas egyáltalán nem igényli a neki jogosan járó összeget.
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