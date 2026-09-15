Két kézzel kapkodnak a cégek ezekért a magyar szakemberekért: diploma sem kell a nettó 650 ezres fizetéshez

Az asztalos szakma ma is jó megélhetést kínálhat azoknak, akik a kétkezi munka mellett a kreativitásukat és a precizitásukat is kamatoztatnák. A tapasztalt szakemberek akár nettó 650 ezer forint fölötti összegeket is megkereshetnek, aki pedig vállalkozóként dolgozna, az ennél jóval többet is hazavihet. A szakmába való belépéshez nem feltétlenül kell éveket eltölteni az iskolapadban, ráadásul munka mellett is megszerezhető a szükséges végzettség. Az asztalosokra a jövőben is nagy szükség lesz, és azon kevés szakmák közé tartozik, amelyeket a mesterséges intelligencia sem fenyeget.

Az asztalosok között megkülönböztetjük a bútor- és az épületasztalosokat. A bútorasztalos mozgatható és beépített asztalokat és szekrényeket, egyéb bútorokat, valamint burkolatokat készít és javít. Az épületasztalos pedig az épületek faalapanyagú szerkezeteit (pl. ajtók, ablakok, redőnyök, lépcsők, zsaluk, küszöbök) készíti, javítja és építi be. Mindkét munkakörben a feladatok közé tartozik a faalapanyag válogatása, előkészítése, a lapalkatrészek megmunkálása, a csiszolás, a festés és a lakkozás.

Mennyit keresnek az asztalosok?

A KSH legfrissebb adatai szerint 2025-ben a teljes munkaidőben alkalmazásban álló bútorasztalosok havi bruttó fizetése 424 555 ft volt. Az épületasztalosok is hasonlóan kerestek, ők bruttó 433 675 ft vihettek haza havonta. Az általunk megtekintett álláshirdetésekben jellemzően nettó 350 és nettó 650 ezer forint közötti összegekért kerestek asztalosokat. A legmagasabb bérekre a tapasztalt szakemberek számíthatnak, elsősorban Pest, Győr-Moson-Sopron és Veszprém megyékben.

Jóval magasabb fizetést várhatnak viszont azok, akik nem alkalmazottként, hanem vállalkozóként űzik a szakmát, főleg ha már bejáratott ügyfélkörük van és megbízható, tapasztalt munkatársakkal dolgoznak együtt. Ebben az esetben a magasabb fizetés mellett további előny lehet még a rugalmas munkavégzés, a szabadság, valamint az önálló döntéshozatal, viszont a vállalkozói lét hátrányaival is számolni kell.

Munka mellett is átképezhetjük magunkat

Az asztalos munka több szempontból is jó választás lehet akár a pályakezdők, akár a karrierváltók számára. Egyrészt nem veszélyezteti a mesterséges intelligencia (hasonlóan a burkolókhoz, a villanyszerelőkhöz és a szobafestőkhöz) és még mindig hiányszakmának számít, a faiparból jelenleg is több ezer ember hiányzik (nem csak asztalosok), másrészt a szakmába a belépési küszöb meglehetősen alacsony: a tanfolyamra jelentkezés feltételei az elvégzett 8. osztály és az egészségügyi alkalmassági megléte. Emellett fontos a kézügyesség, a precizitás, a kreativitás valamint a problémamegoldó készség is.

Munka mellett is könnyen átképezhetjük magunkat asztalossá, hiszen a gyakorlati és elméleti órákat általában munkaidő után, vagy tömbösítve egy hétvégi napon tartják. Több képzési helyen akár a munkarendhez is tudják igazítani a gyakorlati oktatást, és egyéni ütemzést is ki tudnak alakítani.

A tanfolyam időtartama jellemzően egy-másfél év, de vannak ennél rövidebb és hosszabb képzések is. Ráadásul egyes tanfolyamok esetében a képzés időtartama akár 40 százalékkal csökkenthető is, amennyiben a jelentkező hasonló területen dolgozott, ebben az esetben ugyanis előzetes tudásbeszámítás lehetséges.

A képzési díj 650 és 730 ezer forint körül alakul, de vannak államilag támogatott képzési formák is, tehát akár ingyenes is lehet a tanfolyam.

Több út is nyitva el egy végzett asztalos előtt

Az asztalos tanfolyam elvégzésével a végzettek átfogó ismereteket szereznek a faipari és asztalosipari munkafolyamatokról: képesek lesznek a gyártási dokumentáció értelmezésére, az alapanyagok és eszközök kiválasztására, előkészítésére, valamint a szükséges kézi és gépi technológiák alkalmazására. A végzettséggel bútorok, nyílászárók, lépcsők és faburkolatok gyártása, összeszerelése, beépítése és javítása egyaránt elvégezhető, a munkához szükséges gépek, mérőeszközök és korszerű, számítógép-vezérelt CNC-berendezések használatával. Az asztalosok emellett helyszíni szerelési feladatokat is elláthatnak, és munkájuk során együttműködnek a faipar, illetve a kapcsolódó szakmák más szakembereivel.

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A tanfolyam elvégzésével akár külföldön is munkába lehet állni, a külföldi munkához pedig nemzetközi bizonyítvány-kiegészítő is igényelhető. Emellett az államilag elismert szakmai bizonyítvány vállalkozásindításra is jogosít, vagyis a végzettek képesek szervezni, ellenőrizni és vezetni egy faipari egység tevékenységét.

Mi a helyzet a mesterséges intelligenciával?

Ugyan a mesterséges intelligencia térnyerése az asztalos szakmát is átalakíthatja, de elsősorban nem magát a fizikai munkát váltja ki, hanem az ahhoz kapcsolódó tervezési, előkészítési és az adminisztratív feladatokat teheti gyorsabbá és hatékonyabbá. Az AI például segíthet a tervezési szakaszban gyorsabban elkészíteni a koncepciókat, de egy ügyfél elképzeléseit is könnyebb lehet vizuálisan megjeleníteni, majd a különféle megoldásokat összehasonlítani.

Már fejlesztenek olyan AI-alapú rendszereket is, amelyek egyszerre optimalizálják a termék funkcionalitását, megjelenését és költségét. Egy 2026-os kutatásban az ilyen, generatív tervezésre és optimalizálásra épülő megközelítés a szerzők szerint 60 százalékkal növelte a tervezési hatékonyságot.

A mesterséges intelligencia a tervezés mellett a gyártás előkészítésében is nagy szerepet kaphat: többek közt az anyagszükséglet kiszámításában, a gyártási dokumentáció előkészítésében vagy akár egy-egy munkafolyamat ellenőrzésében is nagy segítségére lehet a szakembereknek. A CNC-technológiát is ki kell emelni, hiszen az asztalosiparban már most is jelen vannak a számítógép által vezérelt gépek, az AI pedig a jövőben egyre inkább ezek intelligensebb programozását és optimalizálását segítheti.

Az OECD több mint 5200 kis- és középvállalkozást vizsgáló kutatása szerint a generatív AI-t használó cégek 65 százaléka javuló munkateljesítményről számolt be, 32,7 százalékuk pedig csökkenő munkaterhelést tapasztalt. A kutatás arra is rámutatott, hogy az AI nem feltétlenül csökkenti a szakemberek iránti igényt: a vizsgált vállalkozások 19,7 százaléka szerint éppen nőtt a magasabb szintű készségek iránti kereslet.