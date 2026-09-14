2026. szeptember 14. hétfő Szeréna, Roxána
16 °C Budapest
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A Pénzcentrum 39. heti hírösszefoglalója, albérlettámogatással, DRS rendszerrel, robotkasszákkal.
Otthon

Fordult a kocka a magyar albérletpiacon: mostantól a lakástulajdonosoknak kell harcolniuk a bérlőkért

Pénzcentrum
2026. szeptember 14. 19:31

Jelentősen átalakult a magyar ingatlan- és bérleti piac 2026 őszére. Míg Budapesten a drágább kerületek helyett az olcsóbb városrészeket keresik a vevők, addig a bérleti díjak korábbi drasztikus emelkedése megállt. A piac ezzel egy kiegyensúlyozottabb szakaszba lépett, ahol már egyre inkább a bérbeadók versenyeznek a megbízható bérlőkért - derül ki az MBH heti ágazati kitekintőjéből.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A Duna House adatai szerint az elmúlt egy évben érezhetően visszaesett az érdeklődés a főváros korábban legkeresettebb területein. A legnagyobb mértékben a XIV. kerület veszített népszerűségéből, amelynek részesedése a budapesti keresletből 20 százalékról 15 százalékra csökkent, de a VI., VII., IX., XI. és XIII. kerületek iránt is mérséklődött a figyelem.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A változás hátterében a vevőkör átalakulása áll. Mivel a befektetők aránya visszaszorult, és egyre többen vásárolják meg első saját otthonukat, a piac árérzékenyebbé vált, így a vásárlók a drágább városrészek helyett a megfizethetőbb kerületek felé fordulnak.

Hasonló folyamatok játszódtak le a bérleti piacon is, ahol 2026 nyarára jelentősen lelassult a drágulás. A KSH és az ingatlan.com adatai alapján az éves áremelkedés országosan 5, Budapesten pedig 5,2 százalékos volt. A fővárosi kiadó lakások medián bérleti díja jelenleg 260 ezer forint, ami az előző év azonos időszakához és az idei augusztusi szinthez képest is stagnálást mutat. A kerületek között ugyanakkor tapasztalhatók eltérések, egyes városrészekben már enyhe árcsökkenés is megfigyelhető.

A vidéki nagyvárosokban szintén megállt a dinamikus drágulás, néhol pedig már korrekció is látható. Debrecenben például egy év leforgása alatt 240 ezerről 220 ezer forintra esett vissza a medián bérleti díj, a legtöbb vármegyeszékhelyen pedig 200 ezer forint közelében stabilizálódtak az árak.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 25 000 000 forintot 15 éves futamidőre már 6,21 százalékos THM-el, havi 210 829 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az OTP Banknál 6,58%, a Magnet Banknál 6,66%, az Erste Banknál és az UniCredit Banknál 6,78%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A korábbi évek meredek áremelkedése tehát kifulladni látszik, az idei év hátralévő részében már csak mérsékelt drágulásra lehet számítani. A jövőben a piacot a várhatóan lassuló bérnövekedés, valamint a tervezett állami bérlakásprogram és az ehhez kapcsolódó szabályozási változások egyaránt formálhatják. Ezek együttesen szélesebb kínálatot és élesebb versenyt teremthetnek, ami tovább fékezheti a bérleti díjak növekedését.
Címlapkép: Getty Images
#otthon #Budapest #lakáspiac #ksh #duna house #ingatlanpiac #bérleti díj #ingatlan.com #albérletárak #MBH Bank #2026
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
20:12
20:00
19:31
19:14
19:02
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. szeptember 14.
Milliós számlát kaphat, aki így utazik ősszel külföldre: rengeteg magyar sétál önként a méregdrága csapdába
2026. szeptember 13.
Láthatatlan gyilkos vadászik a magyarokra: hetente 27-en halnak meg emiatt a saját otthonukban
2026. szeptember 14.
Vigyázz, mit írsz be a ChatGPT-be: 5 adat, amit jobb titokban tartani, óriási bajt okozhat velük az AI
2026. szeptember 14.
Nem várt csapás érte a magyarok kedvenc alapanyagát: katasztrofális év vár a hazai hagymára, ezt hozhatja a bolti árakban
2026. szeptember 14.
Tankerületi igazgató pályázat: ennyit kereshetnek majd a tankerületek újdonsült vezetői - nem semmi summa
NAPTÁR
Tovább
2026. szeptember 14. hétfő
Szeréna, Roxána
38. hét
Szeptember 14.
A keresztény egység napja
Ajánlatunk
Otthon legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Húzós évek várnak a vidéki házasokra: kétmillió magyar otthonra csap le az új uniós szigor
2
5 napja
30 000 forintért lehet lakást venni ebben a városban: a fűtés is ingyen van - te költöznél?
3
3 hete
Óraátállítás 2026 ősz: itt a dátum, mikor lesz óraátállítás az ősz folyamán – Nem ez lesz az utolsó?
4
4 hete
Százezres számla jöhet az örökség mellé 2026-ban: keményen fizethet, akinek a rokona ilyen lakásban élt
5
3 hete
Itt vesznek most új lakást az élelmes magyarok: sokkal olcsóbb, mint Budapest
PÉNZÜGYI KISOKOS
ÁFA
Az Általános Forgalmi Adó (ÁFA) a termékértékesítésre és a szolgáltatásnyújtásra kivetett központi adó, melyet az fizet meg, aki a termékért (szolgáltatásért) ellenértéket kap, ám az adót a vételárban (díjban) áthárítja a vevőre. Mértéke hazánkban 27%.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 14. 19:02
Vigyázz, mit írsz be a ChatGPT-be: 5 adat, amit jobb titokban tartani, óriási bajt okozhat velük az AI
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 14. 18:30
Megszólalt a benzinkútszövetség: jöhet a literenkénti 1100 forintos üzemanyagár
Agrárszektor  |  2026. szeptember 14. 19:32
Kivételezik az EU? Fű alatt mégis bejöhet a méregdrága orosz luxustermék