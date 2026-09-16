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Megszületett a döntés: teljesen új vezetés veszi át a MÁV-ot, hatalmas változások jönnek
Új igazgatóság és felügyelőbizottság irányítja a MÁV-csoportot. A testületekben közlekedési, vasúti, pénzügyi, jogi és digitalizációs szakemberek kaptak helyet. Az új vezetés feladata a vasúti és buszos közlekedés fejlesztése, valamint a mindennapi szolgáltatások minőségének javítása lesz.
Az új vezetés összetételét Vitézy Dávid ismertette szerdai Facebook-bejegyzésében. A tájékoztatás szerint az igazgatóság elnöke Tóth-Maros Dániel, a Közlekedési és Beruházási Minisztérium közösségi közlekedésért és vasúti stratégiáért felelős helyettes államtitkára lett. Tóth-Maros Dánielt szeptember 7-i hatállyal nevezték ki a minisztérium helyettes államtitkárává.
Az igazgatóság tagja Csányi Eszter közgazdász, aki a Pénzügyminisztérium képviseletében vesz részt a testület munkájában. Szintén tag Édes Balázs közgazdász, aki korábban a MÁV-nál és a Budapesti Közlekedési Központnál is dolgozott. A testületben helyet kapott Horváth Balázs közlekedésmérnök, a Széchenyi István Egyetem Közlekedési Tanszékének vezetője, valamint Németh Zoltán Ádám, a Szegedi Közlekedési Kft. közösségi közlekedési és vasútbiztonsági vezetője.
A felügyelőbizottság élére Nagy Zoltán került. A közgazdász korábban a Pénzügyminisztérium közigazgatási államtitkára, illetve az Állami Számvevőszék igazgatója volt, és 2010 előtt tizenkét éven keresztül vezette a Gazdasági Versenyhivatalt. A felügyelőbizottság tagja lett Tímár András közgazdász, aki több mint másfél évtizede foglalkozik állami és fővárosi közlekedési társaságok tulajdonosi felügyeletével. Ugron István informatikai és digitalizációs szakember szintén bekerült a testületbe, ő korábban nyolc éven át dolgozott a MÁV Szolgáltató Központnál.
A testület negyedik tagja Rafay Krisztina gazdasági jogász, aki munkajogi, ingatlanjogi és társasági jogi területen rendelkezik szakmai tapasztalattal. A munkavállalói oldalt továbbra is Meleg János és Halasi Zoltán képviseli.
A változás hátterében a közlekedési rendszer fejlesztése áll
A miniszteri indoklás szerint az új igazgatóságnak és felügyelőbizottságnak komoly szerepe lesz a vasúti és buszos közlekedés fejlesztésében. A cél egy olyan MÁV-csoport kialakítása, amely képes végrehajtani a tervezett beruházásokat, miközben a mindennapi szolgáltatások színvonalát is javítja. Az új vezetésnek így egyszerre kell foglalkoznia a fejlesztési programokkal és a MÁV-csoport napi működésével. A testületek összetétele alapján a közlekedési és vasúti szakmai szempontok mellett a pénzügyi, jogi és digitalizációs területek is hangsúlyos szerepet kapnak.
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A MÁV-csoport az elmúlt időszakban jelentős fejlesztési feladatok előtt állt, miközben a vasúti közlekedés működésével kapcsolatban rendszeresen felmerültek kapacitási, járműhiányból és infrastruktúrából fakadó problémák. Az új igazgatóság egyik fontos feladata ezért az lehet, hogy a tervezett beruházások megvalósítását és a napi szolgáltatási problémák kezelését összehangolja.
A kinevezések egyúttal azt is jelzik, hogy a közlekedési vállalat irányításában nagyobb hangsúlyt kap a szakmai háttér. A következő időszakban az lesz meghatározó, hogy az új vezetés milyen konkrét intézkedésekkel javítja a vasúti és autóbuszos közlekedés megbízhatóságát, illetve milyen ütemben haladnak majd a tervezett fejlesztések.
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