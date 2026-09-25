A Pénzcentrum 2026. szeptember 25.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Nagyot fordult a forint: így indítja a pénteket a magyar fizetőeszköz
Erősödött a forint péntek reggel a főbb devizákkal szemben a nemzetközi bankközi devizapiacon a csütörtök esti jegyzésekhez képest.
Az euró árfolyama reggel 7 órakor 365,50 forinton állt, szemben a csütörtök esti 366,55 forinttal. A forint így mintegy 1,05 forinttal erősödött az euróval szemben.
A svájci frank jegyzése szintén lefelé mozdult, 389,03 forintról 387,58 forintra csökkent. A dollárért péntek reggel 321,44 forintot kellett adni, míg csütörtök este még 322,37 forinton állt az árfolyam.
A forint mindhárom fő devizával szemben erősödést mutatott a reggeli kereskedésben. Az euró-dollár árfolyam közben alig változott, a közös európai fizetőeszköz 1,1370 dollárról 1,1371 dollárra erősödött. A pénteki kereskedésben így az lesz a kérdés, hogy a forint képes lesz-e megtartani a reggeli erősödést, illetve vissza tud-e kapaszkodni az elmúlt napok gyengébb szintjei után.
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