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Close up of Hungarian forint banknotes with a wooden box representing savings, financial security, inflation and personal finance.
Gazdaság

Nagyot fordult a forint: így indítja a pénteket a magyar fizetőeszköz

Pénzcentrum
2026. szeptember 25. 08:16

Erősödött a forint péntek reggel a főbb devizákkal szemben a nemzetközi bankközi devizapiacon a csütörtök esti jegyzésekhez képest.

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Az euró árfolyama reggel 7 órakor 365,50 forinton állt, szemben a csütörtök esti 366,55 forinttal. A forint így mintegy 1,05 forinttal erősödött az euróval szemben.

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A svájci frank jegyzése szintén lefelé mozdult, 389,03 forintról 387,58 forintra csökkent. A dollárért péntek reggel 321,44 forintot kellett adni, míg csütörtök este még 322,37 forinton állt az árfolyam.

A forint mindhárom fő devizával szemben erősödést mutatott a reggeli kereskedésben. Az euró-dollár árfolyam közben alig változott, a közös európai fizetőeszköz 1,1370 dollárról 1,1371 dollárra erősödött. A pénteki kereskedésben így az lesz a kérdés, hogy a forint képes lesz-e megtartani a reggeli erősödést, illetve vissza tud-e kapaszkodni az elmúlt napok gyengébb szintjei után.
Címlapkép: Getty Images
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